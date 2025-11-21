Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε τον φάκελο που κατατέθηκε από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο πρόσωπό του.

Το μόνο που απομένει για τη μεταβίβαση είναι η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας, η οποία θα γίνει με ΑΜΚ.

Παίρνει το το 60,81% της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Μυστακίδης θα αναλάβει το 60.81% των μετοχών της «ασπρόμαυρης ΚΑΕ». Συγκεκριμένα, θα μεταβιβαστούν αυτές των Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μετοχές θα περάσουν στην εταιρία «ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», της οποίας ο 63χρονος είναι ο μόνος μέτοχος, και αναμένεται μία νέα εποχή στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.