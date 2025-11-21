Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.
- Μάστιγα η βία στους δρόμους - Καυγάς στην Κηφισίας για προτεραιότητα κατέληξε σε ξύλο και συλλήψεις
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
- Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά-Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε τον φάκελο που κατατέθηκε από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο πρόσωπό του.
Το μόνο που απομένει για τη μεταβίβαση είναι η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας, η οποία θα γίνει με ΑΜΚ.
Παίρνει το το 60,81% της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ο Μυστακίδης θα αναλάβει το 60.81% των μετοχών της «ασπρόμαυρης ΚΑΕ». Συγκεκριμένα, θα μεταβιβαστούν αυτές των Θανάση Χατζόπουλου (31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλου (23,77%) και Ηλία Βιολίδη (5,43%).
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μετοχές θα περάσουν στην εταιρία «ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», της οποίας ο 63χρονος είναι ο μόνος μέτοχος, και αναμένεται μία νέα εποχή στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
- Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
- Παναθηναϊκός: Τα… εύσημα του Αταμάν στους παίκτες μετά τη νίκη με την Ντουμπάι (vid)
- Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
- Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία ο Σενγκούν… (vid)
- Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Ατρόμητο (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις