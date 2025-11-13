Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη με 104-96 απέναντι στην Άνβιλ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

O Θανάσης Χατζόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ για το μέλλον της ασπρόμαυρης ΚΑΕ και τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Θανάσης Χατζόπουλος:

Για το αν ήταν η πιο έντονη βραδιά από τότε που ηγείται της ΚΑΕ: «Το έχω ξαναπεί ότι τα πιο έντονα συναισθήματα μου βγήκανε πέρσι στον ημιτελικό με τη Σολέ. Εκεί, η πρόκριση στον τελικό ήταν για εμένα ένα παιχνίδι, στο οποίο μου βγήκε η πίεση όλων των προηγούμενων ετών. Σίγουρα χθες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, την χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε και την πρόκριση, αλλά και να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για την υποστήριξη, όλα αυτά τα χρόνια, και για το «ευχαριστώ» που μου έδωσε χθες στο γήπεδο».

Για τον ΠΑΟΚ που παρέλαβε, και τον ΠΑΟΚ που παραδίδει, κι αν αισθάνεται περήφανος για αυτό: «Σίγουρα, γιατί αυτά τα πεντέμιση χρόνια περάσαμε πολλά, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, τα έχουμε χιλιοπεί. Ο κόσμος είδε την προσπάθεια, ήρθε κοντά και η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, είναι στους 16 πλέον τους Europe Cup της Ευρώπης και κυνηγά την πρώτη θέση του ομίλου. Το μέλλον είναι μπροστά της είναι ευοίωνο».

Για το αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ανακοινώσει για το μέλλον, και την φόρτιση που υπήρχε στο παιχνίδι με την Άνβιλ, με δεδομένο ότι πολύ είχαν την εντύπωση ότι ο Χατζόπουλος μπορεί στα επόμενα παιχνίδια να μην είναι εκεί: «Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου για την αλλαγή σελίδας στην ομάδα, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι εδώ γίνεται μια διαδικασία αλλαγής σκυτάλης σε μια αθλητική ανώνυμη εταιρία. Τονίζω, εταιρία, γιατί σε άλλα πρωταθλήματα οι ομάδες δεν είναι όλες εταιρίες. Εδώ υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν.

Η πλευρά του κ. Μυστακίδη έχει ζητήσει να κάνουμε κάποια έξτρα πράγματα. Οφείλει να κάνει αίτηση και να εγκριθεί από την ΕΕΑ, που από όσο ξέρω δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι ένας χρόνος που θα χρειαστεί για να γίνει. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ μας. Θα με ξαναδεί πιστεύω ο κόσμος και στο επόμενο ευρωπαϊκό, που πιστεύω ότι θα νικήσουμε και θα είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Καταλαβαίνω, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη για κανέναν μας, γιατί δεν είναι απλώς ετοίμασε ένα χαρτί ή κάτι και να προχωρήσουμε, είναι και το συναισθηματικό μέσα.

Η ομάδα ήταν στην κυριολεξία κατεστραμμένη, δεν μας υπολόγιζε κανείς, κι αυτή τη στιγμή μιλάνε όλοι για τον ΠΑΟΚ, για το πόσο φερέγγυος είναι, κανένας δεν χάνει τα χρήματα του, πληρώνουμε στην ώρα μας, το πιο βασικό και για τους παίκτες. Αν και κάποιοι παίκτες δεν το υπολογίσανε. Εμείς συνεχίσαμε στο πλάνο μας κι αυτό θα συμβουλέψουμε και τη νέα διοίκηση που θα έρθει, όποια κι αν είναι αυτή. Δεν την γνωρίζουμε ακόμα, δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι».

Για το αν μπορεί να παραμείνει στην επόμενη ημέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Δεν το νομίζω, γιατί ακόμα δεν μου έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει γίνει καμία κουβέντα, οπότε φαντάζομαι ότι ίσως και να μην είμαι κι ευπρόσδεκτος από την πλευρά των αγοραστών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κι εγώ με βάση τα γεγονότα και τα δεδομένα, επειδή μου αρέσει να προγραμματίζω τη ζωή μου, τη δουλειά και την ομάδα, να σκέφτομαι το μέλλον για να μπορώ να προχωράω.

Έχω κάνει έναν προγραμματισμό στη ζωή μου, κι από τη στιγμή που δεν μου έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο, έχει βγει από το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Φυσικά αν μου ζητηθεί κάποια βοήθεια, για μια μεταβατική περίοδο, κάποιες συμβουλές, με χαρά μου θα τις δώσω. Το πρώτο πράγμα που θέλω είναι η ομάδα να προχωρήσει. Το πιστεύω πολύ ότι φέτος μπορούμε να κατακτήσουμε το Europe Cup. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι στην Ευρώπη μπορούμε να πάμε μακριά, γιατί όχι να μην πάμε ξανά στον τελικό και να το κατακτήσουμε κιόλας».

Για το αν τον συγκινεί το ότι πλέον γεμίζει το PAOK Sports Arena και τον κόσμο που τον αποθεώνει: «Σίγουρα ικανοποιεί τον καθένα όταν κάνει μια δουλειά κι αυτή αναγνωρίζεται. Ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα. Όπως λέμε εμείς στον ΠΑΟΚ, «ΠΑΟΚ είναι ο λαός του». Αν δεν βλέπεις λοιπόν τον λαό στο γήπεδο, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά.

Φυσικά και είναι χαρμόσυνο το ότι ο κόσμος αγκάλιασε ξανά το μπάσκετ, ότι έχουν φύγει 4.500 διαρκείας και για μένα θα είναι χαρμόσυνο το αν σε κάθε παιχνίδι, ασχέτως σημαντικότητας να έρχεται ο κόσμος, να απολαμβάνει την ομάδα, το θέαμα. Για αυτό κι αποφασίσαμε φέτος να δημιουργήσουμε μια άλλη ατμόσφαιρα στο Παλατάκι, έγινε μια αρκετά μεγάλη ανακαίνιση στο γήπεδο, για να έχει και ο κόσμος μια διαφορετική εμπειρία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω πάρα πολλά παιδάκια στο γήπεδο. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ», κατέληξε ο Χατζόπουλος.