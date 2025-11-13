sports betsson
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13 Νοεμβρίου 2025 | 19:09

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη με 104-96 απέναντι στην Άνβιλ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

O Θανάσης Χατζόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ για το μέλλον της ασπρόμαυρης ΚΑΕ και τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Θανάσης Χατζόπουλος:

Για το αν ήταν η πιο έντονη βραδιά από τότε που ηγείται της ΚΑΕ: «Το έχω ξαναπεί ότι τα πιο έντονα συναισθήματα μου βγήκανε πέρσι στον ημιτελικό με τη Σολέ. Εκεί, η πρόκριση στον τελικό ήταν για εμένα ένα παιχνίδι, στο οποίο μου βγήκε η πίεση όλων των προηγούμενων ετών. Σίγουρα χθες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, την χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε και την πρόκριση, αλλά και να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για την υποστήριξη, όλα αυτά τα χρόνια, και για το «ευχαριστώ» που μου έδωσε χθες στο γήπεδο».

Για τον ΠΑΟΚ που παρέλαβε, και τον ΠΑΟΚ που παραδίδει, κι αν αισθάνεται περήφανος για αυτό: «Σίγουρα, γιατί αυτά τα πεντέμιση χρόνια περάσαμε πολλά, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, τα έχουμε χιλιοπεί. Ο κόσμος είδε την προσπάθεια, ήρθε κοντά και η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, είναι στους 16 πλέον τους Europe Cup της Ευρώπης και κυνηγά την πρώτη θέση του ομίλου. Το μέλλον είναι μπροστά της είναι ευοίωνο».

Για το αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ανακοινώσει για το μέλλον, και την φόρτιση που υπήρχε στο παιχνίδι με την Άνβιλ, με δεδομένο ότι πολύ είχαν την εντύπωση ότι ο Χατζόπουλος μπορεί στα επόμενα παιχνίδια να μην είναι εκεί: «Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου για την αλλαγή σελίδας στην ομάδα, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι εδώ γίνεται μια διαδικασία αλλαγής σκυτάλης σε μια αθλητική ανώνυμη εταιρία. Τονίζω, εταιρία, γιατί σε άλλα πρωταθλήματα οι ομάδες δεν είναι όλες εταιρίες. Εδώ υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν.

Η πλευρά του κ. Μυστακίδη έχει ζητήσει να κάνουμε κάποια έξτρα πράγματα. Οφείλει να κάνει αίτηση και να εγκριθεί από την ΕΕΑ, που από όσο ξέρω δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι ένας χρόνος που θα χρειαστεί για να γίνει. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ μας. Θα με ξαναδεί πιστεύω ο κόσμος και στο επόμενο ευρωπαϊκό, που πιστεύω ότι θα νικήσουμε και θα είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Καταλαβαίνω, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη για κανέναν μας, γιατί δεν είναι απλώς ετοίμασε ένα χαρτί ή κάτι και να προχωρήσουμε, είναι και το συναισθηματικό μέσα.

Η ομάδα ήταν στην κυριολεξία κατεστραμμένη, δεν μας υπολόγιζε κανείς, κι αυτή τη στιγμή μιλάνε όλοι για τον ΠΑΟΚ, για το πόσο φερέγγυος είναι, κανένας δεν χάνει τα χρήματα του, πληρώνουμε στην ώρα μας, το πιο βασικό και για τους παίκτες. Αν και κάποιοι παίκτες δεν το υπολογίσανε. Εμείς συνεχίσαμε στο πλάνο μας κι αυτό θα συμβουλέψουμε και τη νέα διοίκηση που θα έρθει, όποια κι αν είναι αυτή. Δεν την γνωρίζουμε ακόμα, δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι».

Για το αν μπορεί να παραμείνει στην επόμενη ημέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Δεν το νομίζω, γιατί ακόμα δεν μου έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει γίνει καμία κουβέντα, οπότε φαντάζομαι ότι ίσως και να μην είμαι κι ευπρόσδεκτος από την πλευρά των αγοραστών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κι εγώ με βάση τα γεγονότα και τα δεδομένα, επειδή μου αρέσει να προγραμματίζω τη ζωή μου, τη δουλειά και την ομάδα, να σκέφτομαι το μέλλον για να μπορώ να προχωράω.

Έχω κάνει έναν προγραμματισμό στη ζωή μου, κι από τη στιγμή που δεν μου έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο, έχει βγει από το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Φυσικά αν μου ζητηθεί κάποια βοήθεια, για μια μεταβατική περίοδο, κάποιες συμβουλές, με χαρά μου θα τις δώσω. Το πρώτο πράγμα που θέλω είναι η ομάδα να προχωρήσει. Το πιστεύω πολύ ότι φέτος μπορούμε να κατακτήσουμε το Europe Cup. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, αλλά πιστεύω ότι στην Ευρώπη μπορούμε να πάμε μακριά, γιατί όχι να μην πάμε ξανά στον τελικό και να το κατακτήσουμε κιόλας».

Για το αν τον συγκινεί το ότι πλέον γεμίζει το PAOK Sports Arena και τον κόσμο που τον αποθεώνει: «Σίγουρα ικανοποιεί τον καθένα όταν κάνει μια δουλειά κι αυτή αναγνωρίζεται. Ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα. Όπως λέμε εμείς στον ΠΑΟΚ, «ΠΑΟΚ είναι ο λαός του». Αν δεν βλέπεις λοιπόν τον λαό στο γήπεδο, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά.

Φυσικά και είναι χαρμόσυνο το ότι ο κόσμος αγκάλιασε ξανά το μπάσκετ, ότι έχουν φύγει 4.500 διαρκείας και για μένα θα είναι χαρμόσυνο το αν σε κάθε παιχνίδι, ασχέτως σημαντικότητας να έρχεται ο κόσμος, να απολαμβάνει την ομάδα, το θέαμα. Για αυτό κι αποφασίσαμε φέτος να δημιουργήσουμε μια άλλη ατμόσφαιρα στο Παλατάκι, έγινε μια αρκετά μεγάλη ανακαίνιση στο γήπεδο, για να έχει και ο κόσμος μια διαφορετική εμπειρία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω πάρα πολλά παιδάκια στο γήπεδο. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ», κατέληξε ο Χατζόπουλος.

Economy
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Business
ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
