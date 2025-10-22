Ανακοίνωσε συμφωνία με Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η αλλαγή σελίδας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ μέσω ενημέρωσης αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές του Έλληνα επιχειρηματία και η νέα εποχή της ομάδας βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».