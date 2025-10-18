Προμηθέας Πάτρας – ΠΑΟΚ 73-75: Επιστροφή από το -12 και πολύτιμη νίκη ο δικέφαλος (vid)

Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα επί του Προμηθέα, καθώς με ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα επικράτησε με 73-75, για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ήταν ο Στέφεν Μπράουν με 19 πόντους, 7 ριμπάουν και 6 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Μπεν Μουρ, ο οποίος σημείωσε double-double 13 πόντων και 11 ριμπάουντ. Για τους Πατρινούς, κορυφαίος στο παρκέ ήταν ο Λέιτον Χάμοντς με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Προμηθέας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα 8-0 στα πρώτα 2 λεπτά, ενώ στο 5′ έφτασε σε διψήφια διαφορά (16-6). Ο «δικέφαλος» «ψαλίδισε» τη διαφορά στους 3 (16-13), ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Λημνιάτη ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 24-15.

Δυναμικά συνέχισαν και στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι, φτάνοντας στο +11 στο 4ο λεπτό της περιόδου (32-21). Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πλησιάσει στο σκορ και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 49-38.

Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν απλά να μειώσουν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (60-51), ωστόσο 3,5 λεπτά πριν το τέλος η διαφορά έφτασε στους 4 (60-56) με 5 διαδοχικούς πόντους του Μπράουν. Ο Προμηθέας δεν άφησε περισσότερο την ομάδα του Ζντοβτς να μειώσει τη διαφορά, και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 66-59.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αντεπίθεσή του στην τελευταία περίοδο, με τον Τζόουνς να κάνει το 69-67, 6 λεπτά πριν τη λήξη. Η ανατροπή έγινε στα τελευταία 4 λεπτά του παιχνιδιού, με τον Ντίμσα να ισοφαρίζει αρχικά σε 70-70, ενώ 2,5′ πριν το τέλος οι Θεσσαλονικείς πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα (71-72). Ο Προμηθέας προσπάθησε να σώσει την… αυτοκτονία του, ωστόσο ανεπιτυχώς, και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκορ 73-75.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 49-38, 66-59, 73-75

Προμηθέας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 21 (5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 9 (0/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Γκρέι 12 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 4 κλεψίματα), Πόλικαπ 4 (3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σταυρακόπουλο, Κόουλμαν 5 (7 ριμπάουντ), Πλώτας 4, Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 4, Μακούρα 7 (1)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Σλαφτσάκης, Περδίσης 13 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Μπράουν 19 (3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Μουρ 13 (1/2 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθη), Ντιμσά 12 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κόνιαρης 4 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Τζάκσον 1, Τζόουνς 10 (3 ριμπάουντ), Ιατρίδης 1, Φίλλιος 2