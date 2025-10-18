Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Μια τεράστια, πρώτη νίκη στη Basket League, πήρε το Μαρούσι, καθώς σε ένα επικής εξέλιξης παιχνίδι με δύο παρατάσεις, επικράτησε του Άρη Betsson με 108-103. Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν από το -16 με το οποίο έχαναν (65-49 στο 28′), είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν στην 1η παράταση, όμως ο Τζόουνς που ήταν πολύτιμος ως εκείνη τη στιγμή, αστόχησε σε ζευγάρι βολών, 2,5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Αντιθέτως η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και με μεγάλα καλάθια από τον Κινγκ (31π.) αλλά και εξαιρετική ευστοχία από τον Μέικον στις βολές με 13/15 (23π.), έφτασε σε μία πολύ σημαντική νίκη αν και αρχή της περιόδου.

Στον αντίποδα ο Άρης Betsson μένει χωρίς νίκη μετά τρεις αγωνιστικές και οι 22 πόντοι του Ίνοκ με τα 14 ριμπάουντ, οι 19 του Τζόουνς, αλλά και οι 16 του Φορμπς πήγαν… χαμένοι.

Το Μαρούσι μπήκε στην 4η περίοδο με «αέρα» 10 πόντων (66-56) και την ψυχολογία να είναι ξεκάθαρα με το μέρος του. Ο Άρης Betsson πάλευε να κρατηθεί κοντά στο σκορ με κάπως ανορθολογικό τρόπο (κυρίως με ατομικές ενέργειες του Μήτρου-Λονγκ), όμως το Μαρούσι έβρισκε τρόπο να διατηρεί μια μικρή μεν, διαφορά ασφαλείας δε.

Με το σκορ στο 80-77, ο Τζόουνς έβαλε μεγάλο τρίποντο (80-80 στα 27′) με τον Μποχωρίδη όμως να κάνει φάουλ σε σουτ για τρεις πόντους στον Μέικον στα 5 δευτερόλεπτα! Ο Αμερικανός έγραψε 3Χ3 (83-80), όμως ο Κουλμπόκα με τρίποντη «βόμβα» στην εκπνοή ισοφάρισε σε 83-83 κι έστειλε το ματς στην πρώτη παράταση.

Εκεί ήταν η σειρά του Άρη Betsson να έχει την ψυχολογική υπεροχή και να φτάσει σχεδόν να «αγκαλιάσει» τη νίκη. Ο Ρέινολντς με τρίποντο στα 52» έκανε το 96-96, όμως η ομάδα του Κάραϊτζιτς είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη καθώς ο Τζόουνς κέρδισε βολές με μόλις 2,5» για τη λήξη. Κι όμως ο Αμερικανός, πρώτος σκόρερ της Αδριατικής λίγκας πέρσι, αστόχησε σε αμφότερες(!) με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε 2ο εξτρά πεντάλεπτο!

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στην δεύτερη παράταση η αγωνία είχε «χτυπήσει» κόκκινο καθώς το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια και μαζί και το ροζ φύλλο της νίκης. Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 101-103 χάρη σε βολές του Ίνοκ με ένα λεπτό πριν το τέλος, όμως η ομάδα του δεν σκόραρε άλλο πόντο ως το φινάλε της αναμέτρησης.

Αντιθέτως οι Αμαρουσιώτες είχαν 2/2 βολές με τον Κινγκ (103-103), ακόμη 2/2 με τον Μέικον (106-103) και τους Θεσσαλονικείς να κάνουν καθοριστικά λάθη ή τραβηγμένες ενέργειες που δεν είχαν τύχη. Ένα ακόμη εύστοχο ζευγάρι από τον Μέικον έγραψε το τελικό 108-103 και μαζί έναν θρίαμβο για την ομάδα του έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-37, 66-53, 83-83κ.α., 96-961ηπαρ., 108-1032ηπαρ.

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Μέικον 23 (2/4 τρίποντα, 11/13 βολές, 3 ασίστ), Σάλας 18 (6/7 δίποντα, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 2 (2 ριμπάουντ), Περάντες 11 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρέινολντς 11 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Καρακώστας, Νικολαΐδης, Κινγκ 24 (5/11 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 9 (4 ριμπάουντ), Ιορδάνου.

Άρης Betsson (Καράιτσιτς): Τζόουνς 19 (2/6 τρίποντα, 3/7 βολές, 7 ασίστ), Φορμπς 16 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ίνοκ 22 (14 ριμπάουντ,10/11 βολές), Χάρελ (0/8 σουτ, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κουλμπόκα 19 (4/4 τρίποντα), Μήτρου-Λονγκ 13 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μερκβιλάτζε 3 (1), Πουλιανίτης 3, Γκιουζέλης 4 (2 ριμπάουντ), Μποχωρίδης 4 (2 ριμπάουντ).