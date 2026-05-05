Ολυμπιακός: Συνεχίζει στα ερυθρόλευκα η Αρτακιανού
Για τρία ακόμη χρόνια θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό η Μαριαλένα Αρτακιανού, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης
Την ανανέωση της Μαριαλένας Αρτακιανού για τα επόμενα τρία χρόνια ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, με την ίδια να δηλώνει πολύ χαρούμενη με τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
«Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση μου με τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχηθώ, πάνω από όλα, υγεία σε όλους μας. Του χρόνου, θα είναι μία διαφορετική χρονιά, καθώς θα έχουμε μία καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα.
Πιστεύω, πως μέσα από σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, θα καταφέρουμε να παίζουμε πολύ όμορφο βόλεϊ, σε ένα πρωτάθλημα ακόμη πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό από το φετινό. Θέλουμε πολύ να επιστρέψει ο σύλλογος πίσω στους τίτλους», ανέφερε στις δηλώσεις της η Αρτακιανού.
Δείτε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την Αρτακιανού:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Μαριαλένα Αρτακιανού. Η διεθνής λίμπερο υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου».
Η δήλωση της Μαριαλένας Αρτακιανού:
Πιστεύω, πως μέσα από σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, θα καταφέρουμε να παίζουμε πολύ όμορφο βόλεϊ, σε ένα πρωτάθλημα ακόμη πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό από το φετινό. Θέλουμε πολύ να επιστρέψει ο σύλλογος πίσω στους τίτλους».
