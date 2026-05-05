Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Το Fuel Pass χορηγήθηκε σε λιγότερους δικαιούχους από εκείνους που αρχικά εκτιμούσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός εκείνων που έλαβαν το Fuel Pass των 50 ή 60 ευρώ για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου, με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να μετριάσουν το κόστος της βενζίνης ήταν 2.432.475. Ο αριθμός όσων υπέβαλαν αιτήσεις στην πλατφόρμα ήταν 2.655.437.

Κι ενώ στις 23 Μαρτίου το οικονομικό επιτελείο εκτιμούσε ότι οι δικαιούχοι ήταν περίπου 3,1 εκατομμύρια εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων, εντούτοις περίπου 667.525 δεν το επέλεξαν, ή απορρίφθηκαν ή βρίσκονται στο περίμενε…

Τα στοιχεία για το Fuel Pass

Σύμφωνα με πληροφορίες από την μέχρι τώρα επεξεργασία των στοιχείων οι αιτήσεις για τη χορήγηση Fuel Pass ήταν 2.655.437. Έχουν πληρωθεί 2.432.475. Έχουν απορριφθεί 81.482 αιτήσεις επειδή επρόκειτο για οχήματα leasing, απορρίφθηκαν επίσης για λόγους μη καταβολής τελών, IBAN κ.α. 5.446, ενώ προς επεξεργασία από τους δικαιούχους βρίσκονται 8.887 αιτήσεις. Και προς επεξεργασία από τις τράπεζες βρίσκονται 127.134 αιτήσεις δικαιούχων.

Τα εμπόδια για το Fuel Pass

Με βάση την τωρινή εικόνα η απόκλιση από τις εκτιμήσεις τις κυβέρνησης για 3,1 εκατ. δικαιούχους είναι 667.525.

Γιατί υπάρχει αυτή η απόκλιση;

Η διαδικασία για τη χορήγηση του Fuel Pass αντιμετώπισε από την πρώτη ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων τεχνικά προβλήματα. Στη συνέχεια το οικονομικό επιτελείο επέλεξε τη χορήγηση του με βάση τον ΑΦΜ. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο η πλατφόρμα συνέχιζε να αντιμετωπίζει προβλήματα εγκλωβίζοντας όσους επιδίωκαν τη χορήγηση του ανάμεσα σε μηνύματα σφαλμάτων και άσκοπες παραπομπές στα ΚΕΠ.

Αυτή η ταλαιπωρία σε συνδυασμό και με το χαμηλό ποσό της επιδότησης 50 ευρώ στο δίμηνο για την ηπειρωτική Ελλάδα, 60 ευρώ στο δίμηνο για τις νησιωτικές περιοχές και 30 και 35 ευρώ, αντίστοιχα, για τους μοτοσυκλετιστές αποθάρρυνε δεκάδες χιλιάδες κόσμου από την υποβολή της αίτησης. Φυσικά ανάμεσα σε αυτούς ήταν και όσοι εγκατέλειψαν κάθε προσπάθεια.

Αναποτελεσματικό μέτρο για την ακρίβεια το Fuel Pass

Η χορήγηση του Fuel Pass επιλέχθηκε από την κυβέρνηση ως ένα στοχευμένο και δημοσιονομικά ανεκτό μέτρο. Την ίδια στιγμή που πλειάδα άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων επέλεξαν τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και συνολικά της φορολογίας στα καύσιμα.

Οι τιμές στη βενζίνη παραμένουν σε απαγορευτικά επίπεδα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης αλλά και της υψηλής φορολογίας στην Ελλάδα. Οι πολίτες ιδίως στα αστικά κέντρα αναγκάζονται για τις μετακινήσεις τους να χρησιμοποιούν τα οχήματα τους αντί των μέσων μεταφοράς τα οποία δεν εξυπηρετούν επαρκώς όσους τα επιλέγουν για να πάνε στη δουλειά τους ή σε άλλους προορισμούς.

Εξοικονόμηση 27 εκατ. ευρώ

Αξίζει να τονιστεί ότι το κόστος του μέτρου της χορήγησης Fuel Pass υπολογίστηκε από την κυβέρνηση σε 130 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς η περιορισμένη προσέλευση δικαιούχων του Fuel Pass στη διαδικασία χορήγησης του έφερε στα δημόσια ταμεία μία εξοικονόμηση της τάξης των 27 εκατ. ευρώ. Οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται ακόμη και με το σενάριο της πληρωμής και των 2.655.437 που υπέβαλαν αιτήσεις. Συνεπώς η κυβέρνηση δείχνει να έχει και ρέστα…

Μένει να φανεί τουλάχιστον αν το ποσό αυτό διατεθεί σε άλλα μέτρα στήριξης των κοινωνικών ομάδων μιας και οι πληροφορίες θέλουν το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει την παράταση της χορήγησης Fuel Pass. Όσον αφορά τη μείωση φορολογίας