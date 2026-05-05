Γερμανία: Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Σύμφωνα με την Εισαγγελία στη Λειψία ο ύποπτος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας.
- Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης
- Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
- Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια - Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί με απόφαση δικαστηρίου ο 33χρονος Γερμανός ο οποίος συνελήφθη χθες επειδή οδήγησε το αυτοκίνητό του επάνω στο πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο ύποπτος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας.
«Σημαντικά μειωμένο καταλογισμό»
Στην τρέχουσα έρευνα ωστόσο επισημαίνεται ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη «σε κατάσταση τουλάχιστον σημαντικά μειωμένου καταλογισμού», ενώ έπειτα από αίτημα του εισαγγελέα, το περιφερειακό δικαστήριο της Λειψίας έκρινε τον προσωρινό εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική «αναγκαίο για τη δημόσια ασφάλεια».
Με βάση τα τρέχοντα ευρήματα, λόγω της κατάστασής του, ο κατηγορούμενος είναι πιθανό «να διαπράξει περαιτέρω σοβαρές παράνομες πράξεις συγκρίσιμης σοβαρότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας.
Νοσηλευόταν πριν την επίθεση
Ο δράστης έχει γεννηθεί στη Γερμανία και ζούσε στην περιοχή της Λειψίας, ενώ μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική. Είχε εισαχθεί οικειοθελώς και πήρε εξιτήριο στο τέλος Απριλίου, επιβεβαίωσε το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Σαξονίας. Στο παρελθόν είχε επίσης απασχολήσει και πάλι την αστυνομία, μεταξύ άλλων για απειλές και δυσφημιστικά αδικήματα σε βάρος ατόμων στον κοινωνικό του κύκλο.
Στη χθεσινή επίθεση έχασαν τη ζωή τους μία 63χρονη και ένας 77χρονος, ενώ ακόμη οκτώ άτομα τραυματίστηκαν – δύο εκ των οποίων σοβαρά. Επιπλέον, περισσότερα από 80 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.
- Ολυμπιακός: «Έκρυψαν» την μπάλα και τελείωσε τη φάση ο ΜακΚίσικ με τρίποντο (vid)
- Έφυγε από τη ζωή ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, γνωστός ως παπά-Τσάκαλος
- Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
- Πότε είναι αργά για μια βράβευση; Για την 96χρονη Τζουν Σκουίμπ, ποτέ
- Γερμανία: Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί ο δράστης που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
- LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
- Συγκίνηση: Ο ΟΦΗ πήγε το Κύπελλο στον τάφο του Γκέραρντ
- Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις