Η Ρεάλ είναι έτοιμη ν’ ακούσει προτάσεις για τον Εμπαπέ

Ο Κίλιαν Εμπαπέ είναι δίχως αμφιβολία ο μεγάλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και ο παίκτης από τον οποίο υπάρχουν οι μεγαλύτερες απαιτήσεις. Από την στιγμή λοιπόν που η φετινή σεζόν εξελίχθηκε σε «ναυάγιο» για τους μερένχες, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ακόμα και αυτός, βρέθηκε στο «στόχαστρο» των οπαδών του ισπανικού συλλόγου.

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Εμπαπέ και δεν είναι τυχαίο πως οπαδοί της «βασίλισσας» μαζεύουν υπογραφές ζητώντας την πώληση του διεθνούς στράικερ.

Πόσο πιθανό φαντάζει το συγκεκριμένο «σενάριο»; Απίθανο πάντως δεν είναι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, δεν θα έλεγε «όχι», σε μια δελεαστική πρόταση παραχώρησης του διεθνούς άσου.

Τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την συμπεριφορά του στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» και τα πειθαρχικά παραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει, έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό έντονης αμφισβήτησης του Γάλλου άσου, σε σημείο μάλιστα που η παρουσία του στο Μπερναμπέου την επόμενη σεζόν να μην θεωρείται δεδομένη.

Τον περασμένο μήνα μάλιστα, ο Εμπαπέ φέρεται να έχει μιλήσει με άσχημο τρόπο σε μέλους του προπονητικού σταφ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος εκτελούσε χρέη βοηθού, σε οικογενειακό δίτερμα στην προπόνηση της «βασίλισσας».

Κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει πρόβλημα με την συμπεριφορά του Γάλλου άσου, καθώς οι φήμες θέλουν να είναι στα «μαχαίρια» και με κάποιους συμπαίκτες του.

Ο Εμπαπέ έχει συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και για ν’ αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, ωστόσο το ότι ο Πέρεθ εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει την πώληση του παίκτη, τα λέει όλα.

Ήδη τα «σενάρια» ξεκίνησαν για το ποια ομάδα θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης για τον διεθνή σούπερ σταρ και γράφτηκαν ονόματα αγγλικών συλλόγων και φυσικά ομάδων από την Σαουδική Αραβία.

Θεωρείται όμως σχεδόν απίθανο, να δεχθεί ο Εμπαπέ να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία, στην ηλικία των 27 ετών, όσα χρήματα κι αν του προσφέρουν οι Σαουδάραβες.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο πρόεδρος της «βασίλισσας», ζυγίζει όλα τα δεδομένα κι αυτή την στιγμή δεν φαίνεται να έχει πάρει οριστική απόφαση. Όλα όμως είναι πιθανά σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου.