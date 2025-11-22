Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

Με επιστολή της η εταιρεία «ALPHA SPORTS GROUP», συμφερόντων του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη απαντά στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την οποία η τελευταία εξέφραζε την ικανοποίηση της για την απόφαση της ΕΕΑ, υποστηρίζοντας πως για να ολοκληρωθεί η εξαγορά των μετοχών από τον Έλληνα επιχειρηματία, απομένει η αποπληρωμή των χρεών

Συγκεκριμένα η πλευρά της εταιρείας του Τέλη Μυστακίδη ξεκαθαρίζει μεταξύ άλλων πως «…όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις».

Αναλυτικά επιστολή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«ΠΡΟΣ: ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.

Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.

Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).

M’ εκτίμηση,

ALPHA SPORTS GROUP»