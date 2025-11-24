Η ξεχωριστή έκπληξη του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου για τις 200 νίκες: «Σας ικετεύω, γράψτε ιστορία»

Η νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 απέναντι στην Κηφισιά ήταν ιστορική για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς έφτασε τις 200 νίκες με την ομάδα. Μετά το παιχνίδι, η ομάδα είχε μία ξεχωριστή έκπληξη για τον Ρουμάνο τεχνικό για να τον τιμήσει.

Τη στιγμή που ο 56χρονος μπήκε στα αποδυτήρια, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από παίκτες και επιτελείο, ενώ παρέλαβε μία ξεχωριστή φανέλα σε κορνίζα, η οποία έγραφε το παρατσούκλι του, «The General» (ο στρατηγός), και το νούμερο 200, όσες και οι νίκες του.

Μετά από το μεγάλο χειροκρότημα, όλοι ζήτησαν… λόγο από τον Λουτσέσκου, ο οποίος τους ευχαρίστησε για αυτή την πορεία και τους ικέτεψε να είναι σοβαροί, γιατί η φετινή χρονιά μπορεί να γίνει ιστορική για όλους στον ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παράλληλα, έδωσε μήνυμα πρόκρισης στο Europa League, λέγοντας ότι η αναμέτρηση της Πέμπτης (27/11, 19:00) απέναντι στην Μπραν, είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξή της.

Τα λόγια του Λουτσέσκου για τις 200 νίκες του ΠΑΟΚ

«Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Για όλα όσα περάσαμε μέχρι τώρα μαζί.

Είναι ένα φανταστικό ταξίδι για μένα και σας ζητώ, σας… ικετεύω με όλη μου την καρδιά να είστε σοβαροί με τεράστιο κίνητρο και αυτοπεποίθηση. Καθώς είναι μία σεζόν, που μπορεί να μείνει για τον καθένα μας στη δική του ιστορία ζωής.

Να κερδίσουμε είναι πιθανό και εξαρτάται από εμάς. Το πρωτάθλημα. Το κύπελλο. Και στην Ευρώπη πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη να πάμε για την πρόκριση. Οκ παιδιά, συγκεντρωμένοι», ήταν τα λόγια του Λουτσέσκου.