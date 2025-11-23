Λουτσέσκου: «Εκτιμώ πολύ τη μαχητικότητα της Κηφισιάς»

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στη Κηφισιά, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στη μαχητικότητα των παικτών των φιλοξενούμενων, ενώ δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την εμφάνιση του Τάισον.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Μία νίκη με 3-0, τρεις βαθμοί, μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, με πολλά φυσικά προσόντα, πολύ καλή νοοτροπία, πάλευαν σε κάθε δεύτερη μπάλα. Θα πω κάτι με την καλή έννοια: παλεύουν ακόμα και μεταξύ τους για αυτές τις μπάλες. Εκτιμώ πολύ αυτό από την Κηφισιά, το σκεφτόμουν πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, ότι θα ήταν πολύ δύσκολο.

Αν για κάτι δεν είμαι ικανοποιημένος είναι τα πρώτα 25 λεπτά. Η ένταση της Κηφισιάς μας εξέπληξε. Από εκεί και πέρα δείξαμε αυτά που θέλαμε, παίζαμε γρήγορα, αλλάζαμε πλευρές όπως θέλαμε, σκοράραμε πριν το ημίχρονο. Στο δεύτερο συνεχίσαμε να έχουμε τον έλεγχο, μια μεγάλη επέμβαση του Παβλένκα σε μια πολύ καλή εκτέλεση του παίκτη της Κηφισιάς μας κράτησε.

Δεν είχαμε πρόβλημα, συνεχίσαμε να δημιουργούμε ευκαιρίες, σκοράραμε κι άλλα τέρματα. Ξανά θα πω απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η Κηφισιά είναι δύσκολος αντίπαλος για κάθε ομάδα».

Για τον πανηγυρισμό του Τάισον: «Δεν το είδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Είναι παίκτης τεράστιας ποιότητας, κρατάει την μπάλα, επιτίθεται στον χώρο, είναι απίστευτος παίκτης».