Λουτσέσκου: «Εκτιμώ πολύ τη μαχητικότητα της Κηφισιάς»
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Κηφισιά ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0 για την 11η αγωνιστική.
- Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Το κλίμα μυρίζει «μπαρούτι»
- Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στη Κηφισιά, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στη μαχητικότητα των παικτών των φιλοξενούμενων, ενώ δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την εμφάνιση του Τάισον.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
«Μία νίκη με 3-0, τρεις βαθμοί, μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, με πολλά φυσικά προσόντα, πολύ καλή νοοτροπία, πάλευαν σε κάθε δεύτερη μπάλα. Θα πω κάτι με την καλή έννοια: παλεύουν ακόμα και μεταξύ τους για αυτές τις μπάλες. Εκτιμώ πολύ αυτό από την Κηφισιά, το σκεφτόμουν πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, ότι θα ήταν πολύ δύσκολο.
Αν για κάτι δεν είμαι ικανοποιημένος είναι τα πρώτα 25 λεπτά. Η ένταση της Κηφισιάς μας εξέπληξε. Από εκεί και πέρα δείξαμε αυτά που θέλαμε, παίζαμε γρήγορα, αλλάζαμε πλευρές όπως θέλαμε, σκοράραμε πριν το ημίχρονο. Στο δεύτερο συνεχίσαμε να έχουμε τον έλεγχο, μια μεγάλη επέμβαση του Παβλένκα σε μια πολύ καλή εκτέλεση του παίκτη της Κηφισιάς μας κράτησε.
Δεν είχαμε πρόβλημα, συνεχίσαμε να δημιουργούμε ευκαιρίες, σκοράραμε κι άλλα τέρματα. Ξανά θα πω απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η Κηφισιά είναι δύσκολος αντίπαλος για κάθε ομάδα».
Για τον πανηγυρισμό του Τάισον: «Δεν το είδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Είναι παίκτης τεράστιας ποιότητας, κρατάει την μπάλα, επιτίθεται στον χώρο, είναι απίστευτος παίκτης».
- Χιμένεθ: «Φάση κλειδί του Πέρεθ, αν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή»
- Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
- Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
- Η «μάχη» της Πρέμιερ Λιγκ – Αυτoί είναι οι επόμενοι πέντε αγώνες των διεκδικητών του τίτλου
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 11ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις