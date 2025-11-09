Λουτσέσκου: «Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το παιχνιδι»

Το αήττητο του ΠΑΟΚ σταμάτησε στη Λεωφόρο μετά την ήττα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δηλώνει στην Cosmote TV πως η ομάδα του έχασε μόνη της το παιχνίδι.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει από στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς. Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν την είχαμε.

Στο δεύτερο μέρος ήμασταν κυριαρχικοί, τους πιέσαμε και κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε στο πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να αντιδράσουμε. Να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή».

Για το εάν υπάρχει εικόνα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια: «Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Νομίζω ότι ένας μικρός τραυματισμός».