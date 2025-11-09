ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Οι επιλογές του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
- Ανοίγει αύριο το myΘέρμανση – Βήμα-βήμα η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης
- Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
- Θύμα διαδικτυακής απάτης έχασε 40.000 ευρώ – Έκαναν «φτερά» από «μαϊμού» επένδυση στο Facebook
- Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ανακοινώνει τις βασικές του επιλογές περίπου μία ώρα πριν από το παιχνίδι.
Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να βάλει βασικό τον Λόβρεν, ως παρτενέρ του Κεντζιόρα, με όλους τους υπόλοιπους να είναι οι γνωστοί του βασικού ροτέισον του Δικεφάλου του Βορρά.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
Αναπληρωματικοί: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς
- Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας
- Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 3-0: Παράσταση για ένα ρόλο!
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις