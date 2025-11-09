ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ανακοινώνει τις βασικές του επιλογές περίπου μία ώρα πριν από το παιχνίδι.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να βάλει βασικό τον Λόβρεν, ως παρτενέρ του Κεντζιόρα, με όλους τους υπόλοιπους να είναι οι γνωστοί του βασικού ροτέισον του Δικεφάλου του Βορρά.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Αναπληρωματικοί: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ.