Χωρίς Λέτο και έξι παίκτες η Κηφισιά κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Λέτο συμπλήρωσε τρεις κίτρινες, πέντε παίκτες δηλώθηκαν να εκτίσουν ποινή, ενώ στο ματς με τον Ολυμπιακό αποβλήθηκε ο Μαϊντάνα
Με σημαντικές ελλείψεις θα αντιμετωπίσει η Κηφισιά τον ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι της για την επόμενη (11η) αγωνιστική της Stoiximan Super League, στις 23 Νοεμβρίου. Σα να μην έφτανε που πέντε βασικοί παίκτες της δηλώθηκαν να μην παίξουν στην Τούμπα επειδή συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες, ο τεχνικός της ομάδας Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα είναι στον πάγκο επειδή δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο ματς με τον Ολυμπιακό και συμπλήρωσε τρεις, ενώ στο ματς με τους «ερυθρόλευκους» αποβλήθηκε και ο Μαϊντάνα, άρα θα εκτίσει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
Οι παίκτες της Κηφισιάς που δηλώθηκαν να εκτίσουν είναι οι Ρούμπεν Πέρεθ, Χόρχε Πόμπο, Αλμπέρτο Μποτία, Μόιζες Ραμίρες και Παύλος Παντελίδης.
