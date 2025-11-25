Τα νέα που έλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς των Αλμπάν Λαφόν και Πέδρο Τσιριβέγια δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας υπέστη θλάση και θα απουσιάσει για περίπου 3 εβδομάδες και οριακά θα ενσωματωθεί στην Ακτή Ελεφαντοστού για το Κόπα Άφρικα στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο Ισπανός αμυντικός χαφ διαγνώστηκε με φλεγμονή στον δεξιό αστράγαλο και έχει λίγες πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Στουρμ Γκρατς την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. Μάλλον για να συμπεριληφθεί στην αποστολή και όχι για να παίξει στην ενδεκάδα. Πάντως, ο Τσιριβέγια αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Μπενίτεθ δεν αγχώνεται για τον Λαφόν, αφού ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι ανάρρωσε από την ίωση και προπονήθηκε την Τρίτη (25/11). Οπότε, ο Πολωνός θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού την Πέμπτη.

Η πραγματική λειψανδρία για τον Ράφα εντοπίζεται στη μεσαία γραμμή. Οι επιλογές του Μπενίτεθ λιγοστεύουν επικίνδυνα εξαιτίας της τιμωρίας του Σιώπη και των περιορισμών που θέτει η λίστα της UEFA. Για αυτό οι Βιλένα και Νίκας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αφού δεν έχουν δηλωθεί. Στην πράξη, ο Ισπανός προπονητής έχει έτοιμους για το ματς με τη Στουρμ μόνο τους Μπακασέτα και Τσέριν, καθώς και τον Ταμπόρδα τον οποίο δεν υπολογίζει σε αυτό το τάιμινγκ και τον νεαρό Μπρέγκου.

Αν ο Μπενίτεθ επιθυμεί να διατηρήσει τρεις ποδοσφαιριστές στον «άξονα», θα χρειαστεί να επιστρατεύσει υπηρεσιακή λύση. Είτε ο τρίτος μέσος θα είναι επιθετικογενής, δηλαδή ένας εκ των Ταμπόρδα, Τζούρισιτς και Μπρέγκου. Όμως, θα είναι μία τριάδα με μεγάλες ανασταλτικές αδυναμίες και με έλλειψη ταχύτητας, αφού θα απαρτίζεται από ένα «οχτάρι» (Τσέριν) και δύο «δεκάρια» (Μπακασέτας και άλλος ένας).

Η εναλλακτική του Μπενίτεθ είναι να μετατρέψει το σύστημα του σε 3-4-3. Ο Τσέριν και ο Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον «άξονα» και θα προστεθεί ο Ίνγκασον ή ο Φίκαΐ ως τρίτος κεντρικός αμυντικός, δίπλα στους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν. Ο Μπενίτεθ χρησιμοποίησε τρεις στόπερ στον αγώνα Κυπέλλου του Παναθηναϊκού εναντίον του Ατρόμητου, εξηγώντας ότι επικράτησαν ειδικές συνθήκες. Μία συγκυρία που θα ισχύσει την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ εξαιτίας των απουσιών.