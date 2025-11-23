sports betsson
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 21:48
Συναγερμός στη Λιθουανία: «Ύποπτα» αερόστατα έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
On Field 23 Νοεμβρίου 2025 | 21:51

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Το τελικό 3-0 υποδηλώνει ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα στις Σέρρες και κυριάρχησε πλήρως. Ωστόσο, όπως με τον τρόπο του επισήμανε ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του, ο Πανσερραϊκός μέχρι το 25′ ήταν ανώτερος στο τερέν και μπορούσε να προηγηθεί. Ίσως μετά να επιτυγχανόταν η ανατροπή, αλλά πρόκειται για εικασίες. Με τα «αν» δεν γράφεται ιστορία στο ποδόσφαιρο και η ανάλυση των αγώνων αφορά τα προπονητικά επιτελεία και όχι τους οπαδούς.

Ο Ράφα θα προβληματιστεί για το «νεκρό» διάστημα και τις κακές αντιδράσεις των αμυντικών του και θα τους μιλήσει. Οι περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στις εξέδρες και οι υπόλοιποι από την τηλεόραση, απόλαυσαν μία σημαντική νίκη και ευχαριστήθηκαν όμορφο θέαμα για μισή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός με τον Μπενίτεθ στον πάγκο έχει 5/6 νίκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επικράτηση σε ντέρμπι και διπλό στην Ευρώπη. Ήταν ένα καλό σερί για την αρχή με μοναδική παραφωνία την ήττα από τον ΝΠΣ Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Αλλά όπως έχουμε τονίσει, ο Ισπανός είναι πολύ καλός προπονητής και όχι θαυματοποιός. Δεν θα λύσει ως δια μαγείας κάθε πρόβλημα, ούτε θα έχει λύσεις για όλα.

View this post on Instagram

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Επειδή ο προπονητικός χρόνος είναι λίγος, κυρίως με αποθεραπείες και χαλαρώματα μεταξύ παιχνιδιών και ταξιδιών και με πολλές απουσίες, ο Μπενίτεθ δεν έχει παρέμβει πολύ στην τακτική. Για τον υπογράφοντα, η πιο σοβαρή παρέμβαση είναι η χρησιμοποίηση δύο καθαρών «εξαριών» για να έχει ασφάλεια στα μετόπισθεν ο Παναθηναϊκός και η μετατόπιση του Μπακασέτα στην αγαπημένη του θέση. Ο αρχηγός του Τριφυλλιού και της Ελλάδας παίζει ως «δεκάρι», κοντά στον επιθετικό και αξιοποιεί τα προτερήματα του. Ο «Μπάκα» δεν αναγκάζεται να γυρίζει πιο χαμηλά για να υποδεχτεί τη μπάλα και να δημιουργήσει, σε ένα στυλ που δεν του ταιριάζει και σε χώρους που δεν τον εξυπηρετούν.

Το πραγματικό επίτευγμα του Ράφα είναι η ψυχολογική ανάταση των ποδοσφαιριστών. Ας πάρουμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης στόπερ ανασύρθηκε από τη ναφθαλίνη στην κυριολεξία, χωρίς λεπτά στο πρωτάθλημα και εκτός της λίστας της UEFA. Ο Μπενίτεθ τον επιστράτευσε εξ’ ανάγκης, αλλά του τόνωσε την αυτοπεποίθηση και τον μεταμόρφωσε.

O Γεντβάι ήθελε να κάνει πιο πολλά από τα βασικά

Ο Γεντβάι είναι επαρκής στα ανασταλτικά καθήκοντα του και το έχει αποδείξει. Το αξιοσημείωτο είναι η επιθετική συμπεριφορά του. Ο 29χρονος αμυντικός δεν περιορίστηκε σε συντηρητική λογική, να καλύπτει απλώς τον χώρο του και να μην ανεβαίνει ψηλά για να μην εκτεθεί. Ο Γεντβάι ένιωθε πίστη στις δυνατότητες του για να προωθείται συνέχεια, να συνεργάζεται, να σεντράρει και να δοκιμάζει ντρίμπλες!

Πριν το εντυπωσιακό γκολ με το ανάποδο «ψαλίδι» (σκόραρε για δεύτερο σερί ματς μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ), ο Γεντβάι έχει προσπαθήσει να μπει στην περιοχή, έχει ντριμπλάρει τον Κάλινιν σε τρεις περιπτώσεις, τις δύο με επιτυχία. Δεν είναι κάτι που το περιμέναμε από τον Γεντβάι, ο οποίος δεν αρκέστηκε απλώς να υπηρετήσει τον ρόλο του υπηρεσιακού δεξιού μπακ…

Αυτή η μεταμόρφωση του Γεντβάι είναι σε μικρογραφία το πως ο Μπενίτεθ μεταμορφώνει τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όπως εύστοχα σχολίασε ο πολύπειρος προπονητής, θα έρθουν και άσχημες μέρες στη δουλειά. Αυτό συμβαίνει έτσι και αλλιώς σε μία ομάδα που λειτουργεί φυσιολογικά. Όχι στο Τριφύλλι, που ο Αλαφούζος πάτησε τo κουμπί της επανεκκίνησης και τα άλλαξε όλα εν μέσω των υποχρεώσεων…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
On Field 23.11.25

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ
On Field 22.11.25

Ο Μουρίγιο είναι στόπερ 100 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήταν φανταστικός στο Άνφιλντ, πέτυχε γκολ και «κατάπιε» τους επιθετικούς της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
On Field 19.11.25

Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το άξιζαν και μπράβο τους
On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο