Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Το τελικό 3-0 υποδηλώνει ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα στις Σέρρες και κυριάρχησε πλήρως. Ωστόσο, όπως με τον τρόπο του επισήμανε ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του, ο Πανσερραϊκός μέχρι το 25′ ήταν ανώτερος στο τερέν και μπορούσε να προηγηθεί. Ίσως μετά να επιτυγχανόταν η ανατροπή, αλλά πρόκειται για εικασίες. Με τα «αν» δεν γράφεται ιστορία στο ποδόσφαιρο και η ανάλυση των αγώνων αφορά τα προπονητικά επιτελεία και όχι τους οπαδούς.

Ο Ράφα θα προβληματιστεί για το «νεκρό» διάστημα και τις κακές αντιδράσεις των αμυντικών του και θα τους μιλήσει. Οι περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στις εξέδρες και οι υπόλοιποι από την τηλεόραση, απόλαυσαν μία σημαντική νίκη και ευχαριστήθηκαν όμορφο θέαμα για μισή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός με τον Μπενίτεθ στον πάγκο έχει 5/6 νίκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επικράτηση σε ντέρμπι και διπλό στην Ευρώπη. Ήταν ένα καλό σερί για την αρχή με μοναδική παραφωνία την ήττα από τον ΝΠΣ Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Αλλά όπως έχουμε τονίσει, ο Ισπανός είναι πολύ καλός προπονητής και όχι θαυματοποιός. Δεν θα λύσει ως δια μαγείας κάθε πρόβλημα, ούτε θα έχει λύσεις για όλα.

Επειδή ο προπονητικός χρόνος είναι λίγος, κυρίως με αποθεραπείες και χαλαρώματα μεταξύ παιχνιδιών και ταξιδιών και με πολλές απουσίες, ο Μπενίτεθ δεν έχει παρέμβει πολύ στην τακτική. Για τον υπογράφοντα, η πιο σοβαρή παρέμβαση είναι η χρησιμοποίηση δύο καθαρών «εξαριών» για να έχει ασφάλεια στα μετόπισθεν ο Παναθηναϊκός και η μετατόπιση του Μπακασέτα στην αγαπημένη του θέση. Ο αρχηγός του Τριφυλλιού και της Ελλάδας παίζει ως «δεκάρι», κοντά στον επιθετικό και αξιοποιεί τα προτερήματα του. Ο «Μπάκα» δεν αναγκάζεται να γυρίζει πιο χαμηλά για να υποδεχτεί τη μπάλα και να δημιουργήσει, σε ένα στυλ που δεν του ταιριάζει και σε χώρους που δεν τον εξυπηρετούν.

Το πραγματικό επίτευγμα του Ράφα είναι η ψυχολογική ανάταση των ποδοσφαιριστών. Ας πάρουμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης στόπερ ανασύρθηκε από τη ναφθαλίνη στην κυριολεξία, χωρίς λεπτά στο πρωτάθλημα και εκτός της λίστας της UEFA. Ο Μπενίτεθ τον επιστράτευσε εξ’ ανάγκης, αλλά του τόνωσε την αυτοπεποίθηση και τον μεταμόρφωσε.

O Γεντβάι ήθελε να κάνει πιο πολλά από τα βασικά

Ο Γεντβάι είναι επαρκής στα ανασταλτικά καθήκοντα του και το έχει αποδείξει. Το αξιοσημείωτο είναι η επιθετική συμπεριφορά του. Ο 29χρονος αμυντικός δεν περιορίστηκε σε συντηρητική λογική, να καλύπτει απλώς τον χώρο του και να μην ανεβαίνει ψηλά για να μην εκτεθεί. Ο Γεντβάι ένιωθε πίστη στις δυνατότητες του για να προωθείται συνέχεια, να συνεργάζεται, να σεντράρει και να δοκιμάζει ντρίμπλες!

Πριν το εντυπωσιακό γκολ με το ανάποδο «ψαλίδι» (σκόραρε για δεύτερο σερί ματς μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ), ο Γεντβάι έχει προσπαθήσει να μπει στην περιοχή, έχει ντριμπλάρει τον Κάλινιν σε τρεις περιπτώσεις, τις δύο με επιτυχία. Δεν είναι κάτι που το περιμέναμε από τον Γεντβάι, ο οποίος δεν αρκέστηκε απλώς να υπηρετήσει τον ρόλο του υπηρεσιακού δεξιού μπακ…

Αυτή η μεταμόρφωση του Γεντβάι είναι σε μικρογραφία το πως ο Μπενίτεθ μεταμορφώνει τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όπως εύστοχα σχολίασε ο πολύπειρος προπονητής, θα έρθουν και άσχημες μέρες στη δουλειά. Αυτό συμβαίνει έτσι και αλλιώς σε μία ομάδα που λειτουργεί φυσιολογικά. Όχι στο Τριφύλλι, που ο Αλαφούζος πάτησε τo κουμπί της επανεκκίνησης και τα άλλαξε όλα εν μέσω των υποχρεώσεων…