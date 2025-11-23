Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα στις Σέρρες με 3-0 την τοπική ομάδα και ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στον χαρακτήρα που έβγαλαν οι παίκτες του, ενώ παράλληλα σημείωσε πως υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για το αν αρχίζει να παίζει όπως επιθυμεί: «Είμαι χαρούμενος γιατί σκοράραμε τρία γκολ, δεν δεχθήκαμε κανένα, αλλά υπάρχει ακόμη χώρος για βελτίωση».

Για το τι του άρεσε και τι όχι: «Μου άρεσε ο χαρακτήρας, συμπεριφερθήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος, στο πρώτο μέρος ο αντίπαλος μας δυσκόλεψε. Η ένταση της ομάδας στο δεύτερο μέρος ήταν φανταστική».

Για τις οδηγίες στον Τετέ: «Πρέπει να πιστεύει στην δυνατότητες του. Του τόνωσα την αυτοπεποίθηση, του είπα ότι μπορεί να τα καταφέρει. Μετά πήγε πολύ καλά, πήγε στο ένας εναντίον ενός και έβγαλε δύο ασίστ. Αυτό πρέπει να το δουλέψει».

Για το γεγονός ότι δουλεύει με αρκετούς τραυματίες: «Δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε παίκτες που επιστρέφουν. Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Επειδή έχουμε αυξήσει την ένταση μπορεί να βγάλουμε κάποια μικροζητήματα».