Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του με την προπόνηση της Τρίτης στο «Γ. Καλαφάτης», ενόψει της αναμέτρησης με τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Αλμπάν Λαφόν και Πέδρο Τσιριβέγια έκαναν θεραπεία, μαζί με τον Κυριακόπουλο, μετά τη μαγνητική που υποβλήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος των τραυματισμών τους. Ο Γάλλος γκολκίπερ υπέστη θλάση στον δικέφαλο, ενώ ο Ισπανός μέσος αντιμετωπίζει μια φλεγμονή στον αστράγαλο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στη Στουρμ Γκρατς (22:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν. Ο Λαφόν υπέστη θλάση στον δικέφαλο, ενώ ο Τσιριβέγια έχει φλεγμονή στον αστράγαλο».