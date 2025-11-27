sports betsson
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Τζούρισιτς: «Ο Μπενίτεθ έχει φέρει κάτι ιδιαίτερο»

Όσα δήλωσε ο Φίλιπ Τζούρισιτς στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (27/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag της αναμέτρησης, μιλώντας για το μομέντουμ της ομάδας, ενώ επικεντρώθηκε στην έλευση του Ράφα Μπενίτεθ και την αλλαγή «αέρα» που που έφερε στα αποδυτήρια ο Ισπανός τεχνικός.

Οι δηλώσεις του Τζούρισιτς:

Ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό μομέντουμ καθώς προέρχεται από τρεις σερί νίκες για πρώτη φορά στη σεζόν. Πώς το βιώνετε οι παίκτες στο εσωτερικό της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με τη Στουρμ Γκρατς;

«Είναι καλό όταν κερδίζεις. Όταν παίρνεις τους βαθμούς όλα είναι καλύτερα. Όπως κι αν έρθει η νίκη. Είμαστε μεγάλος σύλλογος και το αποτέλεσμα μετράει. Μπορεί να παίξεις ωραία, αλλά στο τέλος αυτό που σε κρίνει είναι το σκορ. Είμαστε σε καλή κατάσταση, θέλαμε και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη με τη Μάλμε. Όχι μόνο για τους βαθμούς αλλά και για την ψυχολογία μας. Ήταν μια ώθηση πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και μετά νικήσαμε τον ΠΑΟΚ και μετά νικήσαμε και τον Πανσερραϊκό. Πάμε βήμα-βήμα. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τη Στουρμ και είναι το πιο σημαντικό. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Ίσως κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να νικήσουμε, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι σίγουρο. Θέλουμε να νικήσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε».

Τι γνώμη έχεις σχηματίσει για τη Στουρμ Γκρατς;

«Είναι η πρωταθλήτρια και παίζει στο Europa League. Έχει ποιότητα. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο. Μπορεί να φαίνεται ότι δυσκολεύεται αυτή την περίοδο καθώς βρίσκεται στην 5η-6η θέση, όμως απέχει μόλις τρεις βαθμούς απ’ την κορυφή της βαθμολογίας στο αυστριακό πρωτάθλημα. Δεν έχουν νίκες στα τελευταία παιχνίδια, οπότε ίσως να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Έχουν ποιότητα και χρειάζονται μεγάλη προσοχή».

Για πρώτη φορά φέτος η ομάδα μετράει τρεις σερί νίκες. Πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καλό μομέντουμ;

«Αρχικά θέλαμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ήμασταν με αυξομειώσεις στην απόδοσή μας το προηγούμενο διάστημα. Ένα διαρκές πάνω-κάτω… Όταν ήρθε ο κ. Μπενίτεθ, προσπαθήσαμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Χρειάζεται και λίγη τύχη. Αλλά δουλεύουμε σκληρά για να φέρουμε τη διαφορά. Επίσης προσπαθούμε να διαβάζουμε καλύτερα τα παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν το καλύτερό μας ματς σε επίπεδο απόδοσης, αλλά ξέραμε τι θέλαμε. Εγώ προσωπικά είπα στον εαυτό μου: σήμερα δεν χρειάζεται να παίξω “όμορφα”. Ήταν το τέταρτο συνεχόμενο 90λεπτο για μένα. Το σημαντικό, εκείνη τη στιγμή, ήταν να είμαστε ενωμένοι. Και από αυτή την ενότητα, κάτι καλό θα προκύψει, όπως και έγινε. Και μετά, με τον Πανσερραϊκό νικήσαμε 3-0. Πρώτη φορά μετά από καιρό με τέτοια διαφορά. Πάμε βήμα-βήμα. Αν νικήσουμε τη Στουρμ, αν νικήσουμε την ΑΕΚ… Έχουμε πολλά ματς μπροστά μας…»

Είναι μια απαιτητική περίοδος με παιχνίδι ανά τρεις ημέρες και παράλληλα με μεγάλη αναγκαιότητα για νίκες. Πώς το αντιμετωπίζετε;

«Ακριβώς, είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος. Θα δώσουμε εννέα παιχνίδια σε διάστημα ενός μήνα. Ένα ματς κάθε 3-4 μέρες. Οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη το ζουν δύσκολα. Κι έτσι όπως είναι η κατάσταση, όλα κρίνονται στο αποτέλεσμα. Μπορεί να παίξεις ωραία, αλλά αν δεν κερδίσεις, όλα καταρρέουν ψυχολογικά. Πρέπει να εστιάσουμε σε εμάς. Παίζουμε στην έδρα μας, ίσως έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων και της έδρας, αλλά στην Ευρώπη αυτά δεν μετρούν. Πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο ότι αξίζουμε τη νίκη».

Η έλευση του Ράφα Μπενίτεθ είναι φανερό πως έχει αλλάξει την εικόνα της ομάδας τόσο αγωνιστικά και σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και ως προς την ψυχολογία. Πώς το βιώνετε εσωτερικά στην ομάδα;

«Βρίσκεται μαζί μας τα τελευταία έξι παιχνίδια. Χάσαμε μόνο από τον Βόλο, σε ένα ματς που θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Σκόραραν με μία φάση σε ένα παιχνίδι που δεν θα έπρεπε να το έχουμε χάσει. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι ζητάει ο προπονητής μας, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στον πυρήνα. Θέλει χρόνο αυτό. Τα αποτελέσματα βοηθούν πολύ. Δουλεύουμε για να σκοράρουμε περισσότερο γιατί ήταν μια αδυναμία μας. Βάζαμε γκολ αλλά όχι με τον ρυθμό που απαιτείται στον πρωταθλητισμό. Δουλέψαμε και την άμυνα. Με τον ΠΑΟΚ δεν τους αφήσαμε να δημιουργήσουν. Με τη Μάλμε κάναμε καλό pressing, πήραμε πέναλτι από το pressing και είχαμε φάσεις. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο τι θέλουμε να κάνουμε. Και όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα. Θέλουμε να νικάμε. Δεν υπάρχει πια «όμορφο ποδόσφαιρο». Θέλουμε ευρείες και άνετες νίκες αλλά ακόμα και το 1-0 σου δίνει μια ολόκληρη εβδομάδα για να δουλέψεις ήρεμα. Υπάρχει πάντα πίεση σε έναν σύλλογο επιπέδου Παναθηναϊκού».

Τι νέο έχει φέρει ο κόουτς στην ομάδα; Πώς είναι να δουλεύεις μαζί του;

«Για μένα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Έχω δουλέψει με τον Φαν Μπάστεν, τον Κούμαν, τον Μιχαΐλοβιτς, τον Στάνκοβιτς, τον Ντε Τσέρμπι. Και τώρα με τον Ράφα. Όλοι σπουδαίοι προπονητές. Ο Ράφα Μπενίτεθ φέρνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ο τύπος που φωνάζει, αλλά κάθε του λέξη έχει σημασία. Και βλέπεις ότι αποδίδει. Υπάρχουν προπονητές που λένε και κάνουν πράγματα αλλά οι παίκτες δεν ανταποκρίνονται. Με τον κ. Μπενίτεθ βλέπω ότι έχουμε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η ομάδα πέρασε μια δύσκολη περίοδο το προηγούμενο διάστημα αλλά πλέον μοιάζει να σταθεροποιείται. Θεωρείς ότι η έλευση Μπενίτεθ μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής για να υπάρξει καλή κατάληξη στη σεζόν;

«Είναι αλήθεια πως η κατάσταση ήταν λίγο περίπλοκη το προηγούμενο διάστημα με την αλλαγή προπονητών. Αλλά τώρα προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα και να νιώσουμε πιο άνετα. Χάσαμε από την Κηφισιά, χάσαμε βαθμούς με Λεβαδειακό, Άρη… Αν δούμε την αρχή της σεζόν, διαπιστώνουμε ότι πέφταμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε σωματικά. Στα τελευταία τρία παιχνίδια έτρεξα πάνω από 11,5 χλμ. σε κάθε 90λεπτο. Αυτό δείχνει ότι δουλέψαμε. Τώρα είμαστε πιο σταθεροί. Μπορούμε να παίζουμε 90 λεπτά στον ίδιο ρυθμό. Με τον Ράφα βελτιωνόμαστε. Κάνουμε σκληρή δουλειά, αλλά με σωστό τρόπο. Ήδη φαίνονται κάποια αποτελέσματα. Όμως χρειαζόμαστε χρόνο».

Το γκολ στο Μάλμε εκτός από τη νίκη αποτέλεσε κι ένα ορόσημο για τον σύλλογο καθώς ήταν το 400ό στην ευρωπαϊκή ιστορία της ομάδας. Το έχεις μάλλον με τα ορόσημα καθώς είχες σκοράρει και το 4000ό στο πρωτάθλημα. Πώς νιώθεις που το όνομά σου γράφτηκε σε μια λίστα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ;

«Είναι ωραίο συναίσθημα! Είναι από τα γκολ που μένουν. Στα επόμενα χρόνια, όταν η ομάδα φτάσει τα 500 γκολ, κάποιος θα πει ότι εγώ έβαλα το 400ό. Και είναι πιο ωραίο όταν συμβαίνει σε νικηφόρο ματς. Δυστυχώς, το 4000ό ήταν με τη Λαμία και δεν είχε καλή γεύση».

Είσαι ένας από τους αρχηγούς και πιο έμπειρους παίκτες. Νιώθεις μεγαλύτερη ευθύνη μπαίνοντας στο γήπεδο;

«Πάντα το ένιωθα. Δεν είναι ότι άλλαξε κάτι. Ίσως τώρα που φοράω το περιβραχιόνιο να μιλάω λίγο περισσότερο. Αλλά ακόμα και χωρίς να είμαι αρχηγός, πάντα προσπαθούσα να κάνω αυτό που πρέπει. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος, έχει τεράστια παράδοση και η ομάδα πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα και απ’ όλους. Τώρα που είμαι αρχηγός, ίσως δεν κοιτάζω τόσο τα στατιστικά μου όπως παλιά. Τα προηγούμενα χρόνια ίσως ένιωθα την ανάγκη να “γράψω” αριθμούς, γιατί ήταν η πιο εύκολη απόδειξη της προσφοράς μου. Πλέον όχι. Παίζω για την ομάδα. Μπορεί το παιχνίδι μου να μην είναι τόσο όμορφο αλλά θέλω βγαίνοντας απ’ το γήπεδο να έχω τρέξει πολύ. Να είμαι στους παίκτες που έχουν τρέξει περισσότερο. Αν το κάνω αυτό στα 33-34, τότε και οι νεότεροι πρέπει να ακολουθήσουν. Το μειονέκτημά μου είναι ότι δεν φαίνομαι μεγάλος σε ηλικία. Οπότε οι μικροί σκέφτονται ότι είναι φυσιολογικό. Αλλά πιστέψτε με, δεν είναι (γέλια). Προσπαθώ με κάθε τρόπο. Ακόμα και με τις κάρτες που παίρνω. Προσπαθώ να ανεβάσω λίγο την επιθετικότητά μου, αν και δεν είναι το βασικό μου χαρακτηριστικό».

