Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Συμβαίνει τώρα:
26.11.2025 | 12:10
Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Κώτσιρας: «Πάντα υπάρχει το πρέπει στον Παναθηναϊκό, θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη»
Europa League 26 Νοεμβρίου 2025 | 15:30

Κώτσιρας: «Πάντα υπάρχει το πρέπει στον Παναθηναϊκό, θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη»

Όσα δήλωσε ο Γιάννης Κώτσιρας στη συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με τη Στουρμ Γκρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο (27/11, 22:00).

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Γιάννης Κώτσιρας εκπροσώπησε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας πως οι παίκτες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό με την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε για τη στήριξη του κόσμου, λέγοντας πως θέλουν να κατακτήσουν το συντομότερο δυνατό ένα πρωτάθλημα και τόνισε πως η ομάδα θέλει να πετύχει κάτι μεγάλο στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώτσιρας:

«Με την έλευση του Μπενίτεθ όλοι οι παίκτες έχουν δώσει ό,τι μπορούν. Είναι μια ευρωπαϊκή βραδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Θα τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουμε τη νίκη και να πατήσουμε στην προηγούμενη που κάναμε στη Σουηδία.

Έχω κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Από την Πέμπτη έχω τεσταριστεί και συμμετέχω με την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχει πάντα το πρέπει. Με τα θετικά αποτελέσματα της τελευταίας εβδομάδας θα υπάρχει θετική ενέργεια και αυτοπεποίθηση στους παίκτες για να μπούμε άυριο και να πάρουμε τη νίκη.

Παρότι δεν έχει έρθει ένα πρωτάθλημα, ο κόσμος είναι πάντα μαζί μας. Είναι στο πλάι μας. Όπως και στον Βόλο και στις Σέρρες και σε άλλες πόλεις. Να κατακτήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα πρωτάθλημα για να γίνουν πιο χαρούμενοι. Τους θέλουμε αύριο για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη.

Θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη. Δυστυχώς και τα προηγούμενα χρόνια, δεν καταφέραμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω για… λεπτομέρειες. Έχουν μείνει άλλα τέσσερα παιχνίδια. Θέλουμε να νικήσουμε αύριο και να δούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον μας στο Europa League».

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19
Youth League 26.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια
Europa League 25.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Θλάση έχει υποστεί ο Αλμπάν Λαφόν, την ώρα που ο Πέδρο Τσιριβέγια αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και αμφότεροι δεν προπονήθηκαν την Τρίτη με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 06.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19
Youth League 26.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγια - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Έλεγχος μηνυμάτων 26.11.25

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
Συστηματική απαξίωση 26.11.25

«Να αποδοθούν ευθύνες, χωρίς συγκάλυψη» ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ

«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών

Σύνταξη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Η ανάρτηση 26.11.25

Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών
Σοβαρές καταγγελίες 26.11.25

Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες

Οι συνάδελφοι του αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση ενώ καταγγέλλουν τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο