Κώτσιρας: «Πάντα υπάρχει το πρέπει στον Παναθηναϊκό, θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη»
Όσα δήλωσε ο Γιάννης Κώτσιρας στη συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με τη Στουρμ Γκρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο (27/11, 22:00).
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Γιάννης Κώτσιρας εκπροσώπησε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας πως οι παίκτες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό με την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε για τη στήριξη του κόσμου, λέγοντας πως θέλουν να κατακτήσουν το συντομότερο δυνατό ένα πρωτάθλημα και τόνισε πως η ομάδα θέλει να πετύχει κάτι μεγάλο στην Ευρώπη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώτσιρας:
«Με την έλευση του Μπενίτεθ όλοι οι παίκτες έχουν δώσει ό,τι μπορούν. Είναι μια ευρωπαϊκή βραδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Θα τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουμε τη νίκη και να πατήσουμε στην προηγούμενη που κάναμε στη Σουηδία.
Έχω κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Από την Πέμπτη έχω τεσταριστεί και συμμετέχω με την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχει πάντα το πρέπει. Με τα θετικά αποτελέσματα της τελευταίας εβδομάδας θα υπάρχει θετική ενέργεια και αυτοπεποίθηση στους παίκτες για να μπούμε άυριο και να πάρουμε τη νίκη.
Παρότι δεν έχει έρθει ένα πρωτάθλημα, ο κόσμος είναι πάντα μαζί μας. Είναι στο πλάι μας. Όπως και στον Βόλο και στις Σέρρες και σε άλλες πόλεις. Να κατακτήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα πρωτάθλημα για να γίνουν πιο χαρούμενοι. Τους θέλουμε αύριο για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη.
Θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη. Δυστυχώς και τα προηγούμενα χρόνια, δεν καταφέραμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω για… λεπτομέρειες. Έχουν μείνει άλλα τέσσερα παιχνίδια. Θέλουμε να νικήσουμε αύριο και να δούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον μας στο Europa League».
