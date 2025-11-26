sports betsson
26.11.2025
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.2025 | 12:10
Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Μπενίτεθ: «Να επικεντρωθούμε στην Στουρμ Γκρατς και να βελτιώσουμε τον Παναθηναϊκό»
Μπενίτεθ: «Να επικεντρωθούμε στην Στουρμ Γκρατς και να βελτιώσουμε τον Παναθηναϊκό»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης με τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο τεχνικός των Πρασίνων, Ράφα Μπενίτεθ, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πως σκέφτεται μόνο το αυριανό ματς με τους Αυστριακούς, την πορεία που μπορεί να κάνει η ομάδα στην Ευρώπη και τη διαχείριση ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπενίτεθ:

Για το αν έχει υπολογίσει πόσοι βαθμοί χρειάζονται για την πρόκριση, το πόσο σημαντικό θεωρεί τον παράγοντα της έδρας και το πόσο καλά θεωρεί ότι γνωρίζει πλέον το δυναμικό της ομάδας του και το πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση: «Το μήνυμά μου από την πρώτη μέρα είναι να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται να κάνω μαθηματικούς υπολογισμούς, δεν είναι κάτι που πρέπει να με αφορά. Το καινούριο σύστημα είναι κάπως διαφορετικό, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι με μια ισοπαλία είσαι εντάξει, γιατί άλλοι μπορεί να κερδίσουν. Πρέπει να κάνεις πάντα το καλύτερο δυνατό. Υπάρχουν πια λιγότερες ισοπαλίες στην Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο για να γίνεις καλύτερος στην κατάταξη.

Είμαι μόνο 30 ημέρες εδώ, έχω παίξει πολλά παιχνίδια, θα παίξω περισσότερα. Έχω μάθει καλά τους παίκτες, αλλά κάθε μέρα τους μαθαίνω καλύτερα. Είναι σημαντικό να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από τον καθένα και μετά να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε, γιατί μετά έρχεται ο Ιανουάριος και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Τώρα όμως το πιο σημαντικό είναι τα παιχνίδια που έχουμε».

Για το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη: «Εύκολη ερώτηση, εύκολη απάντηση. Τι πιστεύετε ότι θα πω σήμερα, όταν μιλάω από την πρώτη μέρα για το επόμενο παιχνίδι; Σημαντικό είναι το να κερδίσουμε αύριο. Μετά θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Ακούγοντας τις ερωτήσεις σας από την πρώτη ημέρα, υπάρχουν πολλά που λέγονται για το παρελθόν. Πρέπει όμως να επικεντρωθούμε στο παρόν. Το μήνυμα είναι πόσο μπορώ εγώ και το επιτελείο μου να βελτιώσουμε την ομάδα κάθε μέρα. Ο πρόεδρος είχε και την συνάντηση με τους φιλάθλους, αυτό δημιουργεί θετική αύρα και να μπορεί να βοηθήσει. Όταν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι πολύ πιο εύκολο να σταλεί το μήνυμα, ιδίως όταν έρχονται και νίκες που μας βοηθάνε».

Για το αν οι δύσκολες συνθήκες λόγω των απουσιών δυναμώνουν ακόμα περισσότερο τη νοοτροπία της ομάδας: «Ναι, αυτό είναι μια νέα δοκιμασία για εμάς. Έχουμε τιμωρημένους παίκτες, τραυματίες, άλλους με μεγάλη κόπωση. Πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, μιας κι έχουμε αρκετά παιχνίδια που έρχονται. Ωστόσο έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, έχουμε κάποιες ιδέες για να το χειριστούμε κι αν δεν πετύχει αυτό, υπάρχει το plan b. Μπορεί να χρειαστεί κι άλλο».

Για το αν είναι δυνατόν να μην σκέφτεται, βάσει του βιογραφικού του στην Ευρώπη, ότι μπορεί φέτος να πετύχει μια μεγάλη διάκριση με τον Παναθηναϊκό: «Το να ονειρεύεσαι είναι αρκετά εύκολο. Εννοείται ότι σκέφτομαι ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε τρόπαιο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι, νίκη με νίκη κι έτσι γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Η εμπειρία μου, είναι καταφέρνοντας να χρησιμοποιήσω όλους τους ποδοσφαιριστές, να έχω τους πάντες στο 100% σε κάθε αγώνα. Αν κερδίζεις γίνεσαι όλο και πιο δυνατός.

Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για το παρελθόν. Αυτός είναι ο τρόπος. Στο Κύπελλο όταν κάναμε 10 αλλαγές κερδίσαμε, είναι πολύ σημαντικό να το νιώθει αυτό η ομάδα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στον συγκεκριμένο αγώνα. Να κάνουν όλοι τα πάντα για να κερδίσουν. Η δική μου δουλειά είναι οι παίκτες να δίνουν τα πάντα και να μην σκέφτονται το ματς που έρχεται μετά. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ξέρουμε το καλεντάρι. Μπορεί να λέω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνο στο αυριανό ματς, αυτό ισχύει για τους παίκτες. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας και τα επόμενα. Μπορεί να μην λέμε καν στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές ότι δεν πρέπει να παίξουν κάποια στιγμή για να μην ρισκάρουν τραυματισμό».

Για το αν θα είναι διαθέσιμος αύριο ο Τσιριβέγια: «Όπως ξέρετε, σήμερα έχουμε προπόνηση μετά. Εκεί θα αποφασίσουμε αν θα είναι διαθέσιμος, μιας και είχε έναν μικρό τραυματισμό. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς, πρέπει ο ίδιος να μας πει τι κάνει, πώς είναι κι εμείς να πάρουμε την κατάλληλη απόφαση. Ο στόχος μας δεν είναι να προστατεύσουμε ποδοσφαιριστές για πάντα. Ξέρουμε ότι ο ίδιος θέλει να παίξει, πιέζει τον εαυτό του, το επιτελείο κάνει τα πάντα. Αν είναι εύκολο; Όχι. Αν είναι πιθανό; Ναι».

Για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί ένα ευρωπαϊκό και σημαντικό παιχνίδι, την στιγμή που ακολουθεί ένα κομβικό ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο οποίο θέλει μόνο νίκη: «Όχι. Είπα και πριν, πρέπει να συγκεντρωθούμε στον αυριανό αγώνα. Εγώ προσπαθώ να φτιάξω μια κατάλληλη ενδεκάδα και αποστολή, με βάση και την κόπωση των ποδοσφαιριστών. Έχουμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας. Οι αποφάσεις μας όμως είναι ξεκάθαρες για αύριο. Όταν τελειώσει, θα δούμε το επόμενο ματς».

Για το ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο που χρειαζόταν άμεση βελτίωση στον Παναθηναϊκό, το αγωνιστικό, το ψυχολογικό, οι στατικές φάσεις ή κάτι άλλο: «Λίγο από όλα. Σίγουρα στο πνευματικό κομμάτι πρέπει να δώσεις εμπιστοσύνη στους παίκτες. Αλλά αν το κάνεις αυτό και δεν δουλέψεις ώστε να νιώσουν καλύτερα με το πλάνο στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα φτάσεις εκεί που θες. Πρέπει να ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε και την τύχη να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια. Χάσαμε στον Βόλο, αλλά μετά ξανά κερδίσαμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Σε 30 μέρες δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε όλα. Αν κερδίζουμε το μήνυμά μου είναι πιο εύκολο να περαστεί και να το πιστέψουν όλοι.

Είναι αρκετά πράγματα μαζί, τα οποία αυτή την στιγμή πάνε καλά. Ο Κώτσιρας πριν είδατε ότι ένιωθε αυτοπεποίθηση, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όλους. Να υπάρχει η πίστη ότι στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Υπάρχει το plan A. Αν δουλέψει, όλα καλά. Στον τελευταίο αγώνα δεν δούλευε καλά στα πρώτα λεπτά, αλλά προσαρμοστήκαμε σε κάποια πράγματα και όλα πήγαν καλύτερα. Ούτε εγώ θα είμαι πάντα σωστός στις τακτικές αποφάσεις μας. Έχουμε ευτυχώς και παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα όταν έχει κολλήσει».

Για το τι περιμένει να δει από την Στουρμ Γκρατς: «Όπως είπα πριν, είναι μια καλή ομάδα. Καταφέρνει κι αλλάζει τον σχηματισμό της ανάλογα την διοργάνωση. Είναι μια ομάδα που έχει καλή κατοχή της μπάλας. Είναι σε μια καλή θέση στο Πρωτάθλημα, ίσως όχι τόσο καλή όσο θα ήθελαν βέβαια. Δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση όσον αφορά τις νίκες. Έχουν καλή φυσική κατάσταση. Εμείς πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση, παίζουμε στην έδρα μας, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε υψηλό τέμπο. Είναι επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, είναι σημαντικό να τις σταματήσουμε. Έχουν μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά 1-2, είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να τους δυσκολέψουμε».

