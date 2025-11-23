Παναθηναϊκός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
Η αρχική εντεκάδα που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην 11η αγωνιστική της Super League.
Ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα για τους «πράσινους», με τους Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Σιώπης και Μπακασέτας θα βρίσκονται στον άξονα, Τετέ και Ζαρουρί στα άκρα και ο Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.
Η 11άδα του Παναθηναϊκού συνοπτικά: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.
Στον πάγκο: Σταμέλλος, Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα και Σβιντέρσκι.
Από την πλευρά του ο νέος προπονητής του Πανσερραϊκού Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε τους:
Πανσερραϊκός: Τιναλινι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλινιν, Λιάσος, Δοϊρανλής, Γκριν, Νανελι, Μπρουκς, Καρέλης.
Στον πάγκο: Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Γκιγιόμιε, Ομεονγκά, Ρουμιάντσεβ, Φάλε, Μπανζακι, Γκαλβαν, Μάρας.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Today’s line-up. 📋 ☘
#Panathinaikos #PAOFC #PANSPAO#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/aQMxNley7Z
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 23, 2025
