Το σενάριο να βρεθούν αντιμέτωποι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα play off του Europa League

Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής του Europa League, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης και ελπίζει για 8άδα μετά τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Στουρμ Γκρατς, ενώ ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν, βλέπει την απευθείας πρόκριση στους «16» να απομακρύνεται, ενώ το πρόγραμμά του δυσκολεύει τα σενάρια πρόκρισης ακόμα περισσότερο.

Από την περσινή σεζόν και την είσοδο της League Phase στη ζωή μας, τα σενάρια των νοκ-άουτ έχουν αλλάξει εντελώς, ενώ πλέον έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες να δούμε και ελληνικό «εμφύλιο» στα play off του Europa League, κάτι που ήταν πιθανό να συμβεί και το 2024 στο Conference League με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αλλά σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Πλέον, ομάδες από την ίδια χώρα μπορούν να έρθουν αντιμέτωπες και από τον πρώτο γύρο των νοκ-άουτ, και το «FootballMeetsData» μετά από προσομοιώσεις υπολογίζει ότι υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να συμβεί αυτό στους δύο εκπροσώπους της χώρας μας.

Οι πιθανότητες «εμφυλίου» και οι ενδεχόμενοι αντίπαλοι

Αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 14η θέση με 9 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ στη 17η με 8. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις, οι «Πράσινοι» έχουν ως τρίτο πιθανότερο αντίπαλο τον «Δικέφαλο του Βορρά», με την πιθανότητα να αλλάζει για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς έχουν την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ως τέταρτη πιθανότερη αντίπαλο.

Οι 5 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Βικτόρια Πλζεν: 7%

Φενέρμπαχτσε: 5,9%

ΠΑΟΚ: 5,7%

Μπράγκα: 5,3%

Γκενκ: 5,2%

Οι 5 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Φενέρμπαχτσε: 6,4%

Μπράγκα: 5,9%

Μπραν: 5,9%

Παναθηναϊκός: 5,7%

Βικτόρια Πλζεν: 5,9%

Με βάση τις προσομοιώσεις, οι δύο ομάδες έχουν τρεις κοινούς αντιπάλους στους πιο πιθανούς, τη Φενέρμπαχτσε, την Μπράγκα και τη Βικτόρια Πλζεν. Η μόνη διαφορετική αντίπαλο στη λίστα είναι η Γκενκ για τον Παναθηναϊκό στην πέμπτη θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ως τρίτη πιθανότερη αναμέτρηση στα play off τη ρεβάνς με την Μπραν, κάτι που συνέβη και πέρσι στον «Δικέφαλο» όπου είχε αντιμετωπίσει τη Στεάουα.