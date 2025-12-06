Παναθηναϊκός: Με Λαφόν η αποστολή κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή (7/12, 17:30) την ΑΕΛ Novibet, εκτός έδρας και ψάχνει τρίποντο μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Για την αναμέτρηση με τους «βυσσινί» η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στον Κάμπο, έχοντας τον Αλμπάν Λαφόν στην αποστολή τους, χωρίς βέβαια να είναι είναι ξεκάθαρο εάν ο Γάλλος θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.