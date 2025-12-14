Βελτιωμένος δεν ήταν ο Παναθηναϊκός σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια του, όμως απέναντι στον Βόλο είχε πρωταγωνιστή. Ο Σίριλ Ντέσερς πριν ενσωματωθεί στην Εθνική Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, επέστρεψε εντυπωσιακά στην ενδεκάδα με γκολ και κερδισμένο πέναλτι. Ο Νιγηριανός στράικερ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε διάρκεια και κουράστηκε στην επανάληψη.

Ο Βόλος που μείωσε με τον Κόμπα στην πρώτη ευκαιρία του στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ήταν ανώτερος στο δεύτερο ημίχρονο και έλεγξε το τέμπο. Ο Λάμπρου δεν ισοφάρισε με το πέναλτι που κέρδισε από τον Κώτσιρα στο 47′ και δεν άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης. Διότι μετά δεν ακολούθησε ανάλογη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, που απείλησαν μόνο με μακρινά σουτ.

Έστω και έτσι, ο Παναθηναϊκός νίκησε ξανά μετά από δύο αγωνιστικές και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Πλέον, θέλει νίκη στο Κύπελλο την Τετάρτη κόντρα στην Καβάλα για να τερματίσει στην τετράδα και να πάρει την απ’ ευθείας πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης και έπειτα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Οι αποφάσεις των προπονητών

O Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λαφόν υπερασπίστηκε την εστία, οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Τσιριβέγια και Σιώπης ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ, ο Μπακασέτας το «δεκάρι», οι Τετέ και Ζαρουρί ήταν οι δύο εξτρέμ και ο Ντέσερς ο σέντερ φορ.

Ο Χουάν Φεράντο προτίμησετη διάταξη 4-5-1 για τον ΝΠΣ Βόλο. Ο Σιαμπάνης έπαιξε γκολκίπερ, οι Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα ήταν οι τέσσερις της άμυνας, οι Μαρτίνες και Κομπά ήταν τα «εξάρια», ο Χουανπί ο επιτελικός μέσος, οι Τζόκα και Λάμπρου αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Μακνί στην κορυφή.

Ο Ντέσερς έστειλε μηνύματα στη Νιγηρία

Ο Σίριλ Ντέσερς επανήρθε στην ενδεκάδα πριν την αναχώρηση του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και θέλησε να εντυπωσιάσει τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Έρικ Τσέλε. Μόλις στο 5′, πήρε τη μπάλα από το ημικύκλιο, απελευθερώθηκε και σούταρε στη γωνία του Σιαμπάνη ανοίγοντας το σκορ. Στο 18′ ο Μπακασέτας πάσαρε κάθετα στον Ντέσερς, αυτός πέρασε ανάμεσα από τους Χέρμανσον και Τριανταφύλλου που τον ανέτρεψαν και ο διαιτητής Φωτιάς υπέδειξε αμέσως την παράβαση. Ο Μπακασέτας ανέλαβε εκτελεστής και ευστόχησε για το 2-0.

Στο 31′ ο Μπακασέτας σέντραρε στο πρώτο δοκάρι, αλλά η κεφαλιά του Ντέσερς κατέληξε άουτ. Πάντως ο Βόλος στην πρώτη επίσκεψη του σκόραρε. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Χουάνπι εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Ζαρουρί απομάκρυνε με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Κόμπα που περίμενε στο ημικύκλιο, σούταρε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Κακός Παναθηναϊκός, ακίνδυνος Βόλος

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε ιδανικά για τον Βόλο. Στο 47′ ο Κώτσιρας λειτούργησε απρόσεκτα και πάτησε τον Λάμπρου στην περιοχή, κάνοντας το πέναλτι. Όμως ο νεαρός εξτρέμ δεν ισοφάρισε, αφού ο Λαφόν έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε, ενώ όπως και στο σουτ που ακολούθησε από τον Φορτούνα. Ο Βόλος συνέχισε να έχει τον έλεγχο, αλλά η επόμενη απειλή του εκδηλώθηκε στο 70′ με το μακρινό σουτ του Πίνζι.

Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε μετά το 70′ και απείλησε στο 77′ με ένα φαλτσαριστό πλασέ του Τζούρισιτς. Με τον ίδιο τρόπο απείλησε στο 79′ ο Μπακασέτας, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Ο Βόλος δεν είχε να επιδείξει κάτι μέχρι τη λήξη, με εξαίρεση ένα μακρινό σουτ του Χουανί που κατέληξε στην αγκαλιά του Λαφόν.

Ο MVP: Ο Σίριλ Ντέσερς. Γκολ, κερδισμένο πέναλτι και ένα πειστικό 45λεπτο. Έδειξε πως όταν θα ανακτήσει τη φόρμα του, θα δώσει άλλη κλάση στην κορυφή της επίθεσης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η απόκρουση του Λαφόν στο πέναλτι του Λάμπρου. Αν εκεί ο Βόλος ισοφάριζε, με την απόδοση που είχε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, δύσκολα θα νικούσε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός αμυντικός χαφ έκανε πολλά λάθη, ήταν νωθρός και έδωσε αυτά που θα ήθελε ο Μπενίτεθ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλλα ήταν σωστός στις υποδείξεις των δύο πέναλτι, χωρίς να χρειαστεί διόρθωση από το VAR. Προσπάθησε να αφήσει το ματς και να μην σφυρίζει πολύ και αντιμετώπισε προβλήματα με τον πειθαρχικό έλεγχο, αν και είχε τα ίδια κριτήρια στις υποδείξεις του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία συμφώνησε με τις αποφάσεις του Φωτιά και δεν τον κάλεσε καθόλου για κάτι που θα του διέφυγε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας (77′ Γεντβάι), Τσιριβέγια, Σιώπης (94′ Νίκας), Μπακασέτας, Τετέ (77′ Τζούρισιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς (70′ Πάντοβιτς).

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας (56′ λ.τ. Τασιούρας), Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (68′ Μπουζούκης), Χουάνπι, Τζόκα (74′ Ασεχσούν), Λάμπρου, Μακνί (56′ Πίνζι)