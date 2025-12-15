Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Ρενάτο Σάντσες – Τι γίνεται με Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του τη νίκη επί του Βόλου για το πρωτάθλημα και στρέφει την προσοχή του στο επικείμενο παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson απέναντι στην Καβάλα όπου θα κλείσει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Οι Πράσινοι άρχισαν την προετοιμασία τους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Ρενάτο Σάντσες να προπονείται κανονικά, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Θεραπεία για τον Κυριακόπουλο, με τον Τσέριν να μένει εκτός λόγω ίωσης. Τέλος, αποχώρησαν για το Κόπα Άφρικα οι Ντέσερς και Λαφόν.

«Σε δύο γκρουπ προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Σάντσες, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Τσέριν. Απόντες λόγω υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν».