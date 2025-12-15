Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Ρενάτο Σάντσες – Τι γίνεται με Πελίστρι
Ο Παναθηναϊκός έκανε προπόνηση μια μέρα μετά τον Βόλο, με τον Ρενάτο να επιστρέφει στις προπονήσεις, και τον Πελίστρι να βγάζει μέρος του προγράμματος.
- Το τρελό σχέδιο του Μασκ για τον Άρη περιπλέκει την είσοδο της SpaceΧ στο χρηματιστήριο
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Στεγαστική κρίση: Αυτή είναι η δέσμη μέτρων στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
- Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις
Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του τη νίκη επί του Βόλου για το πρωτάθλημα και στρέφει την προσοχή του στο επικείμενο παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson απέναντι στην Καβάλα όπου θα κλείσει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.
Οι Πράσινοι άρχισαν την προετοιμασία τους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Ρενάτο Σάντσες να προπονείται κανονικά, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Θεραπεία για τον Κυριακόπουλο, με τον Τσέριν να μένει εκτός λόγω ίωσης. Τέλος, αποχώρησαν για το Κόπα Άφρικα οι Ντέσερς και Λαφόν.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Σε δύο γκρουπ προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.
Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Σάντσες, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Τσέριν. Απόντες λόγω υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν».
- Νέα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νοκ-άουτ και οι Σίλβα, Λεκαβίτσιους
- Πάσπαλι: «Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη ντροπή…»
- Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Ρενάτο Σάντσες – Τι γίνεται με Πελίστρι
- Ολυμπιακός: Η πρώτη προπόνηση του Μόρις στα Ερυθρόλευκα (pics)
- Τι είπε ο Ομπράντοβιτς για το κομμάτι της κούρασης στη Euroleague…
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
- Ντόρσεϊ για το ματς με τη Βαλένθια: «Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κερδίσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις