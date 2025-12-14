Στη Λεωφόρο με τον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Εκτός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Πλούσια είναι η δράση στο σημερινό πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με δυνατά εκτός έδρας ματς για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον Βόλο στη Λεωφόρο.

Για το «διπλό» θα κοντραριστεί απόψε και ο Ολυμπιακός (20:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βόλο με στόχο την επιστροφή στις νίκες

Τελευταίο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής αυτό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο, με τους Πράσινους να φιλοδοξούν να επιστρέψουν στις νίκες εναντίον στην ομάδα της Μαγνησίας, η οποία στον πρώτο γύρο έβαλε πρόσφατα φρένο στο αήττητο σερί του Τριφυλλιού.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Άνταμ Τσέριν που ταλαιπωρείται από ίωση και δεν προπονήθηκε, ενώ τιμωρημένος είναι ο Μλαντένοβιτς. Ατομικό ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος.

Σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο

Σέντρα στις 17:30 για το Παναιτωλικός – ΑΕΚ στο Αγρίνιο. Η Ένωση μετά τη μεγάλη επικράτηση εναντίον της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, φιλοδοξεί να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς για το ματς με τον Παναιτωλικό:

«Ένα ακόμη πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθοριστικό παιχνίδι. Κατανοώ ότι όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για το τελευταίο μας παιχνίδι και υπάρχουν πολλοί λόγοι να είναι χαρούμενοι. Φυσικά, όλοι πρέπει να το απολαύσουν, αλλά είναι ώρα να τελειώσουμε με την εορταστική διάθεση και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο επόμενο ματς.

Ένα εκτός έδρας παιχνίδι, μόλις επιστρέψαμε από το ένα ταξίδι και τώρα θα ταξιδέψουμε με το πούλμαν για τρεις – τέσσερις ώρες για το Αγρίνιο. Ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα, χωρίς τον κόσμο μας ή με έναν πολύ μικρό αριθμό στο γήπεδο. Πρέπει να επιστρέψουμε την προσοχή μας πίσω. Η ομάδα έδειξε καλά στην προπόνηση σήμερα. Δείχνει συγκεντρωμένη, ακόμη δεν βρίσκεται στο 100%, αλλά ελπίζω ότι μέχρι αύριο, μέχρι να αρχίσει το ματς θα ανακτήσουμε την προσοχή μας στο 100%.

Όμως, πνευματικά και σωματικά έπειτα από ένα καλό σερί που έχουμε, δείχνουμε καλά. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θεωρώ πως ισχύει ό,τι και στο προηγούμενο ματς με τον Ατρόμητο γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αφήσουμε βαθμούς εκεί. Και μετά μπορούμε να τελειώσουμε τη χρονιά με δύο παιχνίδια στο γήπεδό μας, κάτι που είναι πλεονέκτημα για εμάς με τον κόσμο μας. Όμως, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. Οπότε: εγρήγορση, αυτό είναι το μήνυμά μου».

Εκτός έδρας «μάχη» για τον ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο

Δύσκολη αποστολή και για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00.

O Δικέφαλος του Βορρά έχει επικρατήσει τις δύο τελευταίες φορές στην έδρα του Περιστερίου, ωστόσο απόψε οι ασπρόμαυροι θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες.

Οι Λόβρεν, Πέλκας , Γιακουμάκης, Σάστρε και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία και δεν θα είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.