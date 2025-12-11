Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός «κοντράρεται» το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 22:00) με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την κρίσιμη «μάχη» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μιλά στο match programme της αναμέτρησης.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ, δήλωσε πως θέλει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τίτλους, ενώ τόνισε πως είναι και πολύ χαρούμενος που δουλεύει με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντάβιντε Καλάμπρια:

Η ισοπαλία με την ΑΕΛ ήταν ένα πισωγύρισμα στη νέα προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός, όμως έπεται ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν. Είναι μια ευκαιρία για άμεση αντίδραση;

«Προφανώς, δεν ήταν ένα λαμπρό παιχνίδι από εμάς το προηγούμενο με την ΑΕΛ. Κάναμε κάποια λάθη που μας στοίχισαν. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετούς τομείς, κυρίως όμως στη διαχείριση των αγώνων, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δυστυχώς, ήρθε η ισοπαλία, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Όπως λένε όλοι στο ποδόσφαιρο, τα παιχνίδια διαδέχονται το ένα το άλλο, παίζουμε κάθε τρεις μέρες, οπότε είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να το κερδίσουμε. Είναι μια καλή ομάδα, δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Έχει καλούς επιθετικούς και δεν θα είναι εύκολο, όμως πρέπει να γυρίσουμε σελίδα».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα καλό σημείο στη League Phase του Europa League με τρεις νίκες σε πέντε αγώνες. Τα επόμενα τρία ματς όμως θα κρίνουν τα πάντα. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα για να πετύχει τον στόχο της;

«Η League Phase του Europa League είναι πολύ απρόβλεπτη. Ένα ματς μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μπορεί να σε στείλει από τα ψηλά στα χαμηλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη Βικτόρια Πλζεν. Όπως προείπα, διαθέτει καλή ομάδα και δεν θα είναι εύκολο να την αντιμετωπίσουμε. Στόχος μας όμως είναι να συνεχίσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε στο Europa League. Βρισκόμαστε σε καλή θέση, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωράμε και να βελτιωνόμαστε. Θεωρώ ότι μας λείπει η σταθερότητα. Η σταθερότητα και η συνέχεια είναι αυτά που κάνουν μια ομάδα μεγάλη».

Λένε ότι μετά από ένα κακό παιχνίδι, είναι καλό να παίζεις σε σύντομο χρονικό διάστημα για να αφήσεις γρήγορα πίσω το αρνητικό αποτέλεσμα. Σας βοηθά που αμέσως μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ, έχετε έναν σημαντικό αγώνα, που μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να ανακάμψετε;

«Ναι, όταν παίζεις κάθε τρεις μέρες δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Ένα από τα καλά λοιπόν είναι ότι μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορείς αμέσως να σκέφτεσαι το επόμενο παιχνίδι. Προσωπικά, βλέπω τα πράγματα σφαιρικά. Στις 360 μοίρες. Κοιτάζω τα πάντα. Έχεις λιγότερο χρόνο αποκατάστασης, υπάρχουν δυσκολίες στην προετοιμασία του αγώνα, αλλά είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Δεν αποτελεί δικαιολογία. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι να βάλουμε στο μυαλό μας το παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στο σπίτι μας μετά από το ματς με την ΑΕΛ, που δεν είχε την κατάληξη που θέλαμε».

Η ομάδα κάνει μια νέα μεγάλη προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ και με την έλευση του Μιγκέλ Κορόνα και του Στέφανου Κοτσόλη για να φτάσει εκεί όπου αξίζει. Έχουν αλλάξει πολλά από τη μέρα που ήρθες, νιώθεις όμως αισιόδοξος για το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει για τον σύλλογο;

«Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ήρθα στην ομάδα, άρα δυστυχώς κάτι δεν λειτουργούσε. Νομίζω ότι η εμπειρία του προπονητή μαζί με τους νέους διευθυντές μπορούν να αποτελέσουν ένα βήμα μπροστά για να βοηθήσουν την ομάδα.

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Μετά από αλλαγές, φυσικά, χρειάζεται υπομονή. Δεν είναι κάτι που αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Το ποδόσφαιρο προχωράει γρήγορα, αλλά αυτές οι καταστάσεις δεν πάνε το ίδιο γρήγορα. Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να διορθώσουμε, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, και πιστεύω ότι με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να πάμε καλά».

Πώς είναι η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Το παλμαρέ του είναι απίστευτο! Έχει προπονήσει κάποιες από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Νιώθω τυχερός που δουλεύω μαζί του, είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Ο mister έχει προπονήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Λίβερπουλ, την Τσέλσι, την Ίντερ, τη Νάπολι, που συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων στον κόσμο. Έχει κερδίσει τίτλους! Μου αρέσει πολύ η στάση του και η αντιμετώπιση των πραγμάτων, ο τρόπος που επικοινωνεί. Είναι πολύ απλός άνθρωπος αλλά και πολύ ευθύς, πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο».

Μετά από μια ολόκληρη ζωή στη Μίλαν, άνοιξες ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου ερχόμενος στον Παναθηναϊκό. Στο διάστημα που βρίσκεσαι στην ομάδα έχουν συμβεί πολλά και σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Πώς έχεις βιώσει αυτό το διάστημα;

«Νομίζω πως η προσαρμογή μου ήταν καλή και γρήγορη. Προσαρμόζομαι γενικά γρήγορα. Για μένα, το ποδόσφαιρο είναι κάτι απλό. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, αρκεί να καταλάβω τι ζητάει ο προπονητής και προσπαθώ να ανταποκριθώ γρήγορα σε ό,τι μου ζητηθεί. Προσαρμόζομαι στις απαιτήσεις. Σίγουρα, για τη φυσική μου κατάσταση χρειάστηκε χρόνος, και δυστυχώς όταν άρχισα να νιώθω καλύτερα, ήρθε η άτυχη στιγμή του τραυματισμού, που με πήγε πίσω και με καθυστέρησε. Και πάλι όμως πιστεύω πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαι ξανά σε πλήρη ετοιμότητα και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Ήδη αισθάνομαι καλύτερα. Τα δύο γκολ που πέτυχα με τη Στουρμ και την ΑΕΛ με έκαναν χαρούμενο, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ομάδα, οι νίκες, οι τίτλοι. Μου αρέσει όταν σκοράρω αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο, όσο το να κερδίζει η ομάδα. Οπότε, ναι, είναι μια νέα εμπειρία, μια νέα πρόκληση. Δεν είναι εύκολο. Είμαι μακριά από το σπίτι, την οικογένεια, τη σύντροφό μου, τους φίλους μου, αλλά το ήξερα. Βρίσκομαι εδώ γιατί είμαι συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο. Και αυτό που θέλω να πετύχω εδώ, είναι να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος μου».

Πώς αισθάνεται ο Ντάβιντε μετά από 3,5 μήνες στην ομάδα;

«Για μένα ήταν σίγουρα μια διαφορετική κατάσταση από ό,τι είχα συνηθίσει. Στη Μίλαν ξεκίνησα και ανδρώθηκα. Ήταν η ζωή μου, το σπίτι μου. Όταν ήρθα στον Παναθηναϊκό όλα ήταν καινούργια: νέα πρόσωπα, νέα γλώσσα, νέα κουλτούρα, νέα πόλη. Είναι μεν διαφορετικά, αλλά απ’ αυτή την οπτική γωνία είμαι χαρούμενος. Αισθάνομαι ότι με έχουν αγκαλιάσει όλοι, ότι με εκτιμούν, με αγαπούν και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να με εντάξουν όσο καλύτερα γίνεται στην ομάδα. Οπότε, από αυτή την άποψη, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος».

Πώς είναι η νέα ζωή στην Αθήνα;

«Η Αθήνα είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις του κόσμου, με τεράστια ιστορία, και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου μαζί με το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού. Βρίσκομαι εδώ και για την πόλη. Είχα κι άλλες προτάσεις με άλλες δυνατότητες, αλλά έκρινα ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα. Είναι σημαντικό για μένα να νιώθω καλά και εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι η Αθήνα είναι μια υπέροχη πόλη, που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, ζωντανή, γεμάτη πράγματα να δεις και να κάνεις. Μου αρέσει να την εξερευνώ, να βλέπω νέα μέρη, γνωρίζοντας έναν νέο πολιτισμό, μια νέα κουλτούρα. Είμαι χαρούμενος που ζω αυτή την εμπειρία. Φυσικά, παίζοντας κάθε τρεις μέρες, δεν έχω πολύ χρόνο να τη δω, αλλά από τα λίγα που έχω προλάβει, είναι πανέμορφη».

Ο Παναθηναϊκός χτίζει κάτι μεγάλο, κάτι καινούργιο. Ποια θεωρείς ότι πρέπει να είναι η προσέγγιση της ομάδας αλλά και των φιλάθλων σ’ αυτό που δημιουργείται;

«Χρειάζεται χρόνος. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Ξέρω πως οι φίλαθλοι δεν έχουν πολλή υπομονή διότι θέλουν νίκες. Κι εγώ το ίδιο. Ούτε εγώ είμαι υπομονετικός. Πάντοτε θέλω να νικάω αμέσως. Πρέπει όμως να δούμε το θέμα ρεαλιστικά. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο. Πιστεύω πως τα βήματα που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα είναι προοδευτικά και στη σωστή κατεύθυνση. Για να ξανακάνουμε κάτι καλό, για να επιστρέψουμε στις νίκες, για να ανταγωνιστούμε ξανά στο υψηλότερο επίπεδο, τόσο στο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, όσο και στην Ευρώπη. Η κατάσταση είναι περίπου όπως στο Μιλάνο.

Όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα, η Μίλαν δεν κέρδιζε για χρόνια. Ήταν εκτός Champions League, δεν διεκδικούσε το Κύπελλο, τερμάτιζε 6η, 7η, 8η, στη μέση της βαθμολογίας. Οι φίλαθλοι δεν ήταν ευχαριστημένοι, δεν υπήρχε καλό κλίμα, ούτε και καλά vibes. Νομίζω πως η κατάσταση εδώ είναι παρόμοια. Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι φίλαθλοι δεν είναι χαρούμενοι, είναι κουρασμένοι. Λένε ότι “πρέπει να κερδίσουμε”. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία, είναι ένα ταξίδι και χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Καταλαβαίνω τους φιλάθλους, γιατί κι εγώ είμαι φίλαθλος. Καταλαβαίνω τι σημαίνει. Αλλά καταλαβαίνω και τη διοίκηση του Παναθηναϊκού που πράττει το σωστό. Καταλαβαίνω προς τα πού πάμε. Χρειάζεται λίγη ακόμα υπομονή, αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω πως τα βήματα -αν και όχι εύκολα- μπορούν να είναι αρκετά γρήγορα για να δημιουργήσουμε κάτι καλό».