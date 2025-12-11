Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός «κοντράρεται» το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 22:00) με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την κρίσιμη «μάχη» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να βρίσκονται στην 14η θέση της διοργάνωσης. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ -17ος στη βαθμολογία- αντιμετωπίζει (11/12, 19:45) τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία με μοναδικό στόχο το «διπλό» πρόκρισης στην δεύτερη την τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η κόντρα του Παναθηναϊκού με την Πλζεν

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν χθες (11/12) την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση κόντρα στην Πλζεν με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την αποστολή του «τριφυλλιού», με τις γνωστές απουσίες των Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλου.

Αναλυτικά, η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς

Ο τεχνικός των «πράσινων» στη συνέντευξη Τύπου για την επιστροφή στις νίκες:

«Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί πχ να μην κερδίσουμε αύριο, αλλά να κερδίσουμε τα 2 επόμενα και να προκριθούμε. Δεν θα είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο, ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε».

Για το «διπλό» ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα με 3-1 επί του Άρη και οι ασπρόμαυροι ταξίδεψαν με ανεβασμένη ψυχολογία στη Βουλγαρία προκειμένου να πάρουν το «διπλό» κόντρα στη Λουντογκόρετς.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αναζητήσει την επιστροφή στις νίκες στο Europa League, μετά το τελευταίο αποτέλεσμα με το 1-1 εναντίον της Μπραν στη πιο πρόσφατη αγωνιστική.

Ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή και δήλωσε για την αναμέτρηση:

«Θα παίξουμε με τη Λουντογκόρετς και στο τέλος θέλω οι παίκτες να είναι ικανοποιημένοι για την προσπάθειά τους. Δεν θα πω πως θα παίξουμε κόντρα στη Λουντογκόρετς, μία καλή ομάδα που της αρέσει να κυριαρχεί, να έχει τη μπάλα. Έχει τη δική της νοοτροπία και το ότι κυριαρχεί στη Βουλγαρία σημαίνει πολλά. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Είμαστε κι εμείς δυνατή ομάδα βέβαια».