Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πλζεν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στοχεύουν μόνο στη νίκη, στα ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός «κοντράρεται» το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 22:00) με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την κρίσιμη «μάχη» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να βρίσκονται στην 14η θέση της διοργάνωσης. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ -17ος στη βαθμολογία- αντιμετωπίζει (11/12, 19:45) τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία με μοναδικό στόχο το «διπλό» πρόκρισης  στην δεύτερη την τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η κόντρα του Παναθηναϊκού με την Πλζεν

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν χθες (11/12) την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση κόντρα στην Πλζεν με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την αποστολή του «τριφυλλιού», με τις γνωστές απουσίες των Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλου.

Αναλυτικά, η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς

Ο τεχνικός των «πράσινων» στη συνέντευξη Τύπου για την επιστροφή στις νίκες:

«Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί πχ να μην κερδίσουμε αύριο, αλλά να κερδίσουμε τα 2 επόμενα και να προκριθούμε. Δεν θα είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο, ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε».

Για το «διπλό» ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα με 3-1 επί του Άρη και οι ασπρόμαυροι ταξίδεψαν με ανεβασμένη ψυχολογία στη Βουλγαρία προκειμένου να πάρουν το «διπλό» κόντρα στη Λουντογκόρετς.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αναζητήσει την επιστροφή στις νίκες στο Europa League, μετά το τελευταίο αποτέλεσμα με το 1-1 εναντίον της Μπραν στη πιο πρόσφατη αγωνιστική.

Ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή και  δήλωσε για την αναμέτρηση:

«Θα παίξουμε με τη Λουντογκόρετς και στο τέλος θέλω οι παίκτες να είναι ικανοποιημένοι για την προσπάθειά τους. Δεν θα πω πως θα παίξουμε κόντρα στη Λουντογκόρετς, μία καλή ομάδα που της αρέσει να κυριαρχεί, να έχει τη μπάλα. Έχει τη δική της νοοτροπία και το ότι κυριαρχεί στη Βουλγαρία σημαίνει πολλά. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Είμαστε κι εμείς δυνατή ομάδα βέβαια».

Headlines:
World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη

Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)
Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη
«Το βράδυ του φόνου ο ξάδερφος είχε έπαρση, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει» - Τι λέει η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα
Μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία φίλου του στην Καλαμάτα για να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη
Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου
Η κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους, αναφέρει ο Δήμος Αμαρουσίου σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο