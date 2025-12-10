sports betsson
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10 Δεκεμβρίου 2025 | 15:24

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται την Πέμπτη (11/12) με την Πλζεν και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι το ματς θα είναι πολύ σημαντικό και πως «πράσινοι» έχουν προετοιμαστεί σκληρά προκειμένου να πάρουν τη νίκη.

Ακόμη, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη τόσο στο πρόσωπο του όσο και στον σύλλογο, καθώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπυου :

Αν και υποψιάζομαι ότι θα μου πείτε ότι ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι, με δεδομένο ότι στο Πρωτάθλημα η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω, έξω από την ομάδα αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος στόχος. Υπάρχει αυτή η στόχευση; Είναι το αυριανό το παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό;

«Καταλαβαίνουμε ότι στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε πάντα να δούμε τον επόμενο αγώνα, πάντα αυτός είναι σαν τελικός. Έχω πει πολλές φορές ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας που ξέρουμε ότι υπάρχουν 7-10 παιχνίδια και έχουμε κάποια κακά αποτελέσματα. Είναι λογικό να υπάρχει μια πεσιμιστική ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από την μια στιγμή στην άλλη. Μου λέγατε πριν για την μεταγραφική περίοδο, είναι ακόμα πολύ μακριά αυτή. Έχουμε ένα γκρουπ παικτών που δουλεύει σκληρά, κάνει λάθη όπως κι εγώ.

Πρέπει να τα διορθώσουμε κι αυτό θα το κάνουμε μέσω της σκληρής προπόνησης. Δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά. Αν ο γιος σας κάνει κάποιες εξισώσεις λάθος, το να πας από πάνω του και να του φωνάξεις δεν θα τον βελτιώσει. Είναι άλλη η μέθοδος. Πρέπει να πάρουμε το μάξιμουμ από όλους και μετά θα πάρουμε αποφάσεις. Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί πχ να μην κερδίσουμε αύριο, αλλά να κερδίσουμε τα 2 επόμενα και να προκριθούμε. Δεν θα είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο, ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε».

Ο Παναθηναϊκός σε 6 ματς έχει δεχτεί γκολ μετά το 90′. Πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό, πέρα από τα ατομικά λάθη; Έχει να κάνει με το βάρος και την πίεση;

«Κι εγώ προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό. Δεν συμφωνώ με την γενίκευση. Όταν πρωτοήρθα εδώ, λέγαμε για έλλειψη εμπιστοσύνης, για ανασφάλεια. Αυτό δεν συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει κάποιες σέντρες, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει καλύτερα πράγματα μπροστά, αλλά αυτή την στιγμή η ομάδα είναι πιο γρήγορη, διατηρεί υψηλότερο ρυθμό, οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση.

Ακόμα έχουμε δυσκολίες. Πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά. Θα βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή μας αν κρατάμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα τελευταία λεπτά. Είχα κι εγώ συζητήσεις με τους παίκτες, που είχαν αυτή την ανησυχία.Τώρα ναι μεν υπάρχουν κάποια ατομικά λάθη που συνέβησαν, αλλά δεν νομίζω είναι θέμα της ομάδας. Σε γενικές γραμμές τα καταφέρνουμε καλύτερα, αμυνόμαστε καλύτερα».

Γενικά στο ποδόσφαιρο, παρατηρούμε ομάδες που εγχώρια… παραπατάνε, ευρωπαϊκά να κάνουν πολύ καλή πορεία. Το ίδιο ισχύει και για την Βικτόρια Πλζεν αυτή την στιγμή. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει στα 2 τελευταία παιχνίδια ενώ στο ένα ήταν μπροστά στο σκορ, στο άλλο είχε ισοφαρίσει με παίκτη λιγότερο. Αυτό το σοκ μπορεί να επηρεάσει το διακύβευμα του αυριανού αγώνα ή μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά;

«Οι παίκτες θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Στο ποδόσφαιρο το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Εμείς πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε τόσο καλά, να βελτιωθούμε σε αυτά μέσω προπονήσεων, βίντεο, με ομιλίες με τους ποδοσφαιριστές. Ο Ζαρουρί ζήτησε κάποιες πληροφορίες από το τμήμα της ανάλυσής μας. Οι παίκτες δείχνουν ότι θέλουν να βελτιωθούν. Δεν αγοράζεται η αυτοπεποίθηση. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να κερδίζουμε. Όταν μείναμε με 10 παίκτες κόντρα στην ΑΕΚ βγάλαμε εξαιρετική αντίδραση και ένα λάθος τα γκρέμισε όλα. Ξέρουμε όμως ότι κάναμε κάποια πράγματα καλά.

Οι φίλαθλοι είναι απογοητευμένοι που χάσαμε έτσι βαθμούς, αλλά εμείς πρέπει να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους παίκτες και τον Ιανουάριο να δούμε το επίπεδο του καθενός και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Οι παίκτες τρέχουν πιο πολύ και πιο γρήγορα, είναι δεδομένο αυτό. Αν είσαι κοντός είναι δύσκολο να κερδίσεις εναέριες μονομαχίες, αν δεν είσαι γρήγορος είναι δύσκολο να τρέξεις. Πρέπει να κοιτάμε και τα ατομικά χαρακτηριστικά. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα. Αυτό που είπαμε είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το παρελθόν, πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παρόν και το μέλλον. Έχουμε 3-4 παίκτες που δεν είναι στην λίστα αύριο, σημαντικούς παίκτες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Αν κερδίσουμε δεν θα έχει καμία σημασία το τι είπα εγώ εδώ, αν δεν νικήσουμε θα είμαστε εδώ και θα αναλύουμε τα όσα είπα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, όχι μόνο για τον αγώνα αλλά για να βελτιώσουμε γενικά τον σύλλογο. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πλάνο. Κι αν φέρουμε μια ισοπαλία σε ματς που έπρεπε να κερδίσουμε, όπως στην Λάρισα, που αν ο Τετέ είχε σκοράρει τώρα θα μιλάγαμε για την καλή μας αντίδραση, τότε δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε σε επιμέρους ζητήματα. Θέλουμε μακροπρόθεσμα να πάρουμε τα αποτελέσματα, όχι να κοιτάμε κοντόφθαλμα. Να είμαστε σίγουροι ότι οι παίκτες θα είναι συγκεντρωμένοι στον επόμενο αγώνα. Εγώ πρέπει να σκέφτομαι και μακροπρόθεσμα, οι παίκτες μόνο τον επόμενο αγώνα. Θεωρώ πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Πρέπει να με εμπιστευτείτε, εμένα, τον σύλλογο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος αλλάζει πράγματα γιατί ξέρει ότι πρέπει να τα βελτιώσουμε».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ζαρουρί

Για τη διέξοδο που δίνει η Ευρώπη και τη χρήση του ως φουλ μπακ: «Γνωρίζουμε πως η ευρωπαϊκή μας πορεία είναι πολύ σημαντική και ότι πρέπει να κερδίσουμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Θα κάνω ότι περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα και να παίξω όπου μου πει ο προπονητής του».

Για τα ατομικά λάθη των παικτών: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση όπου δεν πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ατομικά τα πράγματα, αλλά ομαδικά. Είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα. Είμαστε ομάδα.»

Headlines:
Economy
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης (vid)

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο