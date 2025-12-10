Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται την Πέμπτη (11/12) με την Πλζεν και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι το ματς θα είναι πολύ σημαντικό και πως «πράσινοι» έχουν προετοιμαστεί σκληρά προκειμένου να πάρουν τη νίκη.

Ακόμη, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη τόσο στο πρόσωπο του όσο και στον σύλλογο, καθώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπυου :

Αν και υποψιάζομαι ότι θα μου πείτε ότι ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι, με δεδομένο ότι στο Πρωτάθλημα η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω, έξω από την ομάδα αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος στόχος. Υπάρχει αυτή η στόχευση; Είναι το αυριανό το παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό;

«Καταλαβαίνουμε ότι στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε πάντα να δούμε τον επόμενο αγώνα, πάντα αυτός είναι σαν τελικός. Έχω πει πολλές φορές ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας που ξέρουμε ότι υπάρχουν 7-10 παιχνίδια και έχουμε κάποια κακά αποτελέσματα. Είναι λογικό να υπάρχει μια πεσιμιστική ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από την μια στιγμή στην άλλη. Μου λέγατε πριν για την μεταγραφική περίοδο, είναι ακόμα πολύ μακριά αυτή. Έχουμε ένα γκρουπ παικτών που δουλεύει σκληρά, κάνει λάθη όπως κι εγώ.

Πρέπει να τα διορθώσουμε κι αυτό θα το κάνουμε μέσω της σκληρής προπόνησης. Δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά. Αν ο γιος σας κάνει κάποιες εξισώσεις λάθος, το να πας από πάνω του και να του φωνάξεις δεν θα τον βελτιώσει. Είναι άλλη η μέθοδος. Πρέπει να πάρουμε το μάξιμουμ από όλους και μετά θα πάρουμε αποφάσεις. Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί πχ να μην κερδίσουμε αύριο, αλλά να κερδίσουμε τα 2 επόμενα και να προκριθούμε. Δεν θα είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο, ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε».

Ο Παναθηναϊκός σε 6 ματς έχει δεχτεί γκολ μετά το 90′. Πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό, πέρα από τα ατομικά λάθη; Έχει να κάνει με το βάρος και την πίεση;

«Κι εγώ προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό. Δεν συμφωνώ με την γενίκευση. Όταν πρωτοήρθα εδώ, λέγαμε για έλλειψη εμπιστοσύνης, για ανασφάλεια. Αυτό δεν συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει κάποιες σέντρες, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει καλύτερα πράγματα μπροστά, αλλά αυτή την στιγμή η ομάδα είναι πιο γρήγορη, διατηρεί υψηλότερο ρυθμό, οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και σε μεγαλύτερη ένταση.

Ακόμα έχουμε δυσκολίες. Πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά. Θα βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή μας αν κρατάμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα τελευταία λεπτά. Είχα κι εγώ συζητήσεις με τους παίκτες, που είχαν αυτή την ανησυχία.Τώρα ναι μεν υπάρχουν κάποια ατομικά λάθη που συνέβησαν, αλλά δεν νομίζω είναι θέμα της ομάδας. Σε γενικές γραμμές τα καταφέρνουμε καλύτερα, αμυνόμαστε καλύτερα».

Γενικά στο ποδόσφαιρο, παρατηρούμε ομάδες που εγχώρια… παραπατάνε, ευρωπαϊκά να κάνουν πολύ καλή πορεία. Το ίδιο ισχύει και για την Βικτόρια Πλζεν αυτή την στιγμή. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει στα 2 τελευταία παιχνίδια ενώ στο ένα ήταν μπροστά στο σκορ, στο άλλο είχε ισοφαρίσει με παίκτη λιγότερο. Αυτό το σοκ μπορεί να επηρεάσει το διακύβευμα του αυριανού αγώνα ή μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά;

«Οι παίκτες θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Στο ποδόσφαιρο το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Εμείς πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε τόσο καλά, να βελτιωθούμε σε αυτά μέσω προπονήσεων, βίντεο, με ομιλίες με τους ποδοσφαιριστές. Ο Ζαρουρί ζήτησε κάποιες πληροφορίες από το τμήμα της ανάλυσής μας. Οι παίκτες δείχνουν ότι θέλουν να βελτιωθούν. Δεν αγοράζεται η αυτοπεποίθηση. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να κερδίζουμε. Όταν μείναμε με 10 παίκτες κόντρα στην ΑΕΚ βγάλαμε εξαιρετική αντίδραση και ένα λάθος τα γκρέμισε όλα. Ξέρουμε όμως ότι κάναμε κάποια πράγματα καλά.

Οι φίλαθλοι είναι απογοητευμένοι που χάσαμε έτσι βαθμούς, αλλά εμείς πρέπει να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους παίκτες και τον Ιανουάριο να δούμε το επίπεδο του καθενός και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Οι παίκτες τρέχουν πιο πολύ και πιο γρήγορα, είναι δεδομένο αυτό. Αν είσαι κοντός είναι δύσκολο να κερδίσεις εναέριες μονομαχίες, αν δεν είσαι γρήγορος είναι δύσκολο να τρέξεις. Πρέπει να κοιτάμε και τα ατομικά χαρακτηριστικά. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα. Αυτό που είπαμε είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το παρελθόν, πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παρόν και το μέλλον. Έχουμε 3-4 παίκτες που δεν είναι στην λίστα αύριο, σημαντικούς παίκτες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Αν κερδίσουμε δεν θα έχει καμία σημασία το τι είπα εγώ εδώ, αν δεν νικήσουμε θα είμαστε εδώ και θα αναλύουμε τα όσα είπα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, όχι μόνο για τον αγώνα αλλά για να βελτιώσουμε γενικά τον σύλλογο. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πλάνο. Κι αν φέρουμε μια ισοπαλία σε ματς που έπρεπε να κερδίσουμε, όπως στην Λάρισα, που αν ο Τετέ είχε σκοράρει τώρα θα μιλάγαμε για την καλή μας αντίδραση, τότε δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε σε επιμέρους ζητήματα. Θέλουμε μακροπρόθεσμα να πάρουμε τα αποτελέσματα, όχι να κοιτάμε κοντόφθαλμα. Να είμαστε σίγουροι ότι οι παίκτες θα είναι συγκεντρωμένοι στον επόμενο αγώνα. Εγώ πρέπει να σκέφτομαι και μακροπρόθεσμα, οι παίκτες μόνο τον επόμενο αγώνα. Θεωρώ πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Πρέπει να με εμπιστευτείτε, εμένα, τον σύλλογο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος αλλάζει πράγματα γιατί ξέρει ότι πρέπει να τα βελτιώσουμε».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ζαρουρί

Για τη διέξοδο που δίνει η Ευρώπη και τη χρήση του ως φουλ μπακ: «Γνωρίζουμε πως η ευρωπαϊκή μας πορεία είναι πολύ σημαντική και ότι πρέπει να κερδίσουμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Θα κάνω ότι περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα και να παίξω όπου μου πει ο προπονητής του».

Για τα ατομικά λάθη των παικτών: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση όπου δεν πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ατομικά τα πράγματα, αλλά ομαδικά. Είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα. Είμαστε ομάδα.»