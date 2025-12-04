Δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού θα χρειαστεί ενίσχυση στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σύντομα, αφού ο Ιανουάριος πλησιάζει. Οι Μίγκελ Άνχελ Κορόνα και Στέφανος Κοτσόλης δουλεύουν ήδη για την προεργασία τους, όμως περιμένουν τις εισηγήσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Live Sport», ο Ισπανός προπονητής δεν έχει παραδώσει ακόμα τις λίστες του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Είτε για τις αποχωρήσεις, είτε για τις προσθήκες.

Ο Ράφα επιβεβαίωσε εμμέσως στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Κηφισιά, ότι χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα, γιατί τρέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Τριφυλλιού: «Έχω στο μυαλό μου μια ιδέα. Νομίζω ότι δεν θα έκανε και καλό στο να κρατήσουν όλοι την συγκέντρωσή τους στα συνεχόμενα παιχνίδια που έρχονται μέχρι τον Ιανουάριο. Είναι πολύ σημαντικό να είναι όλοι συγκεντρωμένοι και να μην χαθεί η αυτοπεποίθηση των παικτών».

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση του Μπενίτεθ για τις μεταγραφές. Ο Ισπανός εξήγησε ότι «αν πω ένα όνομα τώρα ίσως η τιμή του αυξηθεί. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η αγορά». Εννοείται ότι ο 66χρονος προπονητής έχει επισημάνει τα πιο τρανταχτά κενά στο έμψυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού, αλλά το συνολικό πλάνο για τον Ιανουάριο δεν έχει καταρτιστεί ακόμα.

Ένας τόσο έμπειρος επαγγελματίας γνωρίζει πόσο εύκολα επηρεάζεται το γκρουπ του από τη μεταγραφική φημολογία. Ο Μπενίτεθ έχει μιλήσει στους παίκτες του για το ζήτημα, είχε τονίσει ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να τον πείσουν για την αξία τους και δεν υπήρχαν οριστικές αξιολογήσεις. Ο Ράφα αξιολόγησε τους πάντες στις προπονήσεις και στα παιχνίδια και κατά κάποιο τρόπο, το ορόσημο της διαδικασίας θα είναι το παιχνίδι Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με την Καβάλα.

Έπεται το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μετά η διακοπή των Χριστουγέννων. Όταν και θα είναι ξεκάθαρο με ποιους θα συνεχίσει ο Ισπανός, αφού έχει παραδεχτεί στις δηλώσεις του ότι είναι τρομερά δύσκολο να προπονεί έναν αριθμό 34 παικτών και θέλει να τους μειώσει.