Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 15:57
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
Παναθηναϊκός: Η απάντηση του Μπενίτεθ για τον Ταμπόρδα
Ποδόσφαιρο 04 Δεκεμβρίου 2025 | 14:07

Παναθηναϊκός: Η απάντηση του Μπενίτεθ για τον Ταμπόρδα

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τη δική του εκδοχή για τον παραγκωνισμό του Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θέλουν να προστατεύσουν την επένδυση τους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το μείζον ποδοσφαιρικό ερώτημα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού είναι τι συμβαίνει με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ, ο τρίτος προπονητής που δουλεύει με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό σε λίγους μήνες, δεν πείθεται από τις ικανότητες του και τον έχει παραγκωνίσει. Διότι ο Ταμπόρδα δεν συμπεριλήφθηκε καν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και δεν έπαιξε ούτε λεπτό στο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά!

Ένα παιχνίδι που ο Ράφα Μπενίτεθ μοίρασε τον χρόνο σε όλους, εκτός από τον 24χρονο επιτελικό μέσο. Προφανώς, ούτε ο Ισπανός έχει προσωπικά με τον Ταμπόρδα, όπως δεν είχαν ούτε οι Ρουί Βιτόρια και Χρήστος Κόντης, που δεν τον υπολόγιζαν.

Ο Μπενίτεθ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά, για ποιο λόγο δεν εμπιστεύεται τον ποδοσφαιριστή του. Ο Ράφα απάντησε διπλωματικά, επικεντρώνοντας την εξήγηση του στο ματς Κυπέλλου και όχι γενικότερα.

«Για αυτό το ματς η απάντηση είναι εύκολη. Στην ίδια θέση παίζει ο Μπρέγκου και ήθελα να τον ξεκινήσω, ενώ ήθελα και τον Μπακασέτα για την εμπειρία του. Επέλεξα αυτό το δίδυμο, αφού περίμενα ότι το ματς θα είχε δυσκολίες. Το παιχνίδι κύλησε με τέτοιον τρόπο που έπρεπε να γίνει αυτή η διαχείριση. Είναι κρίμα γιατί ο Ταμπόρδα προπονείται πραγματικά πολύ καλά με την ομάδα» σχολίασε ο Ράφα.

Εξυπακούεται ότι ο Μπενίτεθ δεν ήθελε να αποκαλύψει τις σκέψεις του για τον Ταμπόρδα. Μάλιστα, φρόντισε να τον επαινέσει, υποστηρίζοντας ότι ο Αργεντινός άσος προπονείται πολύ καλά! Βέβαια, εάν ίσχυε ότι ο Ταμπόρδα ικανοποιείται από τον 66χρονο προπονητή, τότε εκείνος θα τον χρησιμοποιούσε…

Ωστόσο, η φυσιολογική προέκταση από την απάντηση του Μπενίτεθ είναι ότι σε αυτό το τάιμινγκ, ο Αντριάνο Μπρέγκου προηγείται στην ποδοσφαιρική ιεραρχία σε σύγκριση με τον Ταμπόρδα. Δεν είναι το πιο κολακευτικό για τον πρώην παίκτη της Μπόκα Τζούνιορς, είναι όμως η πραγματικότητα.

Προφανώς, ο Ταμπόρδα δεν πρόκειται να βοηθήσει άμεσα τον Παναθηναϊκό. Στον αντίποδα, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού επιβάλλεται να προστατεύσουν με κάποιο τρόπο την επένδυση τους, αφού η μεταγραφή του Ταμπόρδα κόστισε σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο Αργεντινός υποχρεούνται να συμπεριφερθεί με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, αφού δεν νιώθει άνετα στην Αθήνα μέχρι σήμερα.

Ο ατζέντης του Ταμπόρδα βρέθηκε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο, είδε μαζί με τον πελάτη του το αθηναϊκό ντέρμπι και είχε μία συνάντηση γνωριμίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Λόγω της κοινής γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας και συζήτησαν διάφορα σενάρια για το μέλλον του 24χρονου μεσοεπιθετικού. Το ποια λύση θα επιλεγεί, θα φανεί σύντομα…

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

