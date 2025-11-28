Μετά τον Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα και ο Βιλένα…

Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, κυρίως υπό τις συνθήκες που επιτεύχθηκε. Ο Ράφα Μπενίτεθ διαχειρίστηκε πάρα πολλές απουσίες και σε συγκεκριμένες θέσεις δεν είχε καν επιλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ενδεκάδα του Τριφυλλιού δεν υπήρχαν καθαρόαιμοι αμυντικός χαφ και αριστερός μπακ. Ο Τσέριν μετατράπηκε σε «εξάρι» και ο Ζαρουρί κάλυψε την αριστερή πλευρά. Αμφότεροι με απόλυτη επιτυχία, εμπνεόμενοι από την καθοδήγηση του Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον εννιά βαθμούς σε 5 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League και έχει σοβαρές πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη οχτάδα. Ένα επίτευγμα που μεταφράζεται σε απ’ ευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και σε δύο λιγότερα παιχνίδια.

Ο Μπενίτεθ πιστώνεται όλη αυτή την ανατροπή του κλίματος. Τα απότελέσματα με τις έξι νίκες στα εφτά ματς. Κυρίως, τη μεταμόρφωση των ποδοσφαιριστών. Οι «πράσινοι» δεν παίζουν πλέον φοβικά, νιώθουν αυτοπεποίθηση και κερδίζουν μονομαχίες. Ο Ράφα έχει καταφέρει να περάσει τη σωστή νοοτροπία – τουλάχιστον, μέχρι τώρα – κάτι που δεν είχε καταφέρει ο Ρουί Βιτόρια. Γιατί κακά τα ψέματα, η τακτική έχει σημασία μόνο όταν οι ποδοσφαιριστές μπορούν να την υπηρετήσουν.

Ένα φοβικό σύνολο δεν θα πετύχει το παραμικρό, είτε παίζει 4-4-2, είτε 3-6-1. Ένα γκρουπ που πιστεύει, έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, ανεξαρτήτως του τρόπου που αγωνίζεται.

Πλέον, ο Ράφα Μπενίτεθ το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα και αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει. Για αυτό το σύστημα δεν είναι το μείζον για τον Ισπανό προπονητή. Ο Ράφα δουλεύει πάρα πολύ στην ψυχολογία των αθλητών του και είναι ευέλικτος για τις διατάξεις. Μελετάει τον αντίπαλο και τη συγκυρία, βλέπει ποιους έχει στη διάθεση του και αποφασίζει για την προσέγγιση του. Εναντίον της Στουρμ ήταν με τρεις στόπερ, με την ΑΕΚ λογικά θα επαναφέρει την τετράδα στην άμυνα.

Ο Γεντβάι μεταμορφώθηκε εξαιτίας της προσέγγισης του Ράφα και ίσως ο Καλάμπρια να είναι ο επόμενος. Ο Ιταλός είναι σπουδαίος και αυτό δεν επιδέχεται αμφιβολίας. Όμως μέχρι σήμερα, με εξαίρεση το εντυπωσιακό ντεμπούτο του με τη Σαμσουνσπόρ και την εμφάνιση του κόντρα στον Λεβαδειακό, δεν θύμιζε σε τίποτα τον αρχηγό και βασικό στη Μίλαν. Το γκολ που σκόραρε ο Καλάμπρια εναντίον της Στουρμ συνιστά μία υπενθύμιση πως ο Παναθηναϊκός περιμένει από αυτόν να κάνει τη διαφορά και όχι απλώς τα βασικά της θέσης.

Ο 28χρονος αμυντικός είναι μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στο ρόστερ, είναι πρωταθλητής και το Τριφύλλι χρειάζεται τον πραγματικό Καλάμπρια για να ολοκληρώσει την αντεπίθεση του.

Ο Μπενίτεθ αλλάζει τα μεταγραφικά δεδομένα

Επίσης, η δουλειά του Μπενίτεθ έχει άλλη μία σοβαρή παράμετρο. Ο Ράφα ανοίγει το ροτέισον, κερδίζει παίκτες και διαμορφώνει νέα δεδομένα για τις ανάγκες ενίσχυσης. Μέχρι πρότινος εξελισσόταν μία συζήτηση για μεταγραφή αριστερού εξτρέμ τον Ιανουάριο, διότι ο Ζαρουρί δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες. Τώρα, ο Μαροκινός αποδεικνύει έχει δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει με συνέπεια. Μία μεταβολή που οφείλεται στον Ράφα.

Ίσως για αυτό ο Ισπανός κάθε φορά που δέχεται ερώτηση για τον Ιανουάριο, παραμένει φειδωλός και διπλωματικός στις απαντήσεις του. Επειδή θεωρεί ότι στο ρόστερ του έχει περισσότερες λύσεις απ’ ότι πιστεύουν οι υπόλοιποι. Ο ίδιος το δήλωσε από την ημέρα της παρουσίασης του και υλοποιεί τα λεγόμενα του, παρότι είχε την ευχέρεια να απαξιώσει το υλικό του και να πιέσει για μεταγραφές τον Αλαφούζο. Αλλά ο Ισπανός δεν συμπεριφέρεται έτσι.

Αντίστοιχα, ο Γεντβάι πλέον έχει προστεθεί στην εξίσωση, ο Πάντοβιτς ανεβάζει τον ανταγωνισμό στην επίθεση, μακροπρόθεσμα ο Ράφα θέλει να συνεφέρει πλήρως τους Καλάμπρια και Ντέσερς. Αν ο 66χρονος τεχνικός αναστήσει και τους Ταμπόρδα, Ρενάτο και Βιλένα, τότε θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα…