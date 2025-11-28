sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Μετά τον Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα και ο Βιλένα…
On Field 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:47

Μετά τον Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα και ο Βιλένα…

Ο Ράφα Μπενίτεθ σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενεργοποιεί και έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο είχαμε ξεχάσει ότι μπορεί να βοηθήσει.

Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, κυρίως υπό τις συνθήκες που επιτεύχθηκε. Ο Ράφα Μπενίτεθ διαχειρίστηκε πάρα πολλές απουσίες και σε συγκεκριμένες θέσεις δεν είχε καν επιλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ενδεκάδα του Τριφυλλιού δεν υπήρχαν καθαρόαιμοι αμυντικός χαφ και αριστερός μπακ. Ο Τσέριν μετατράπηκε σε «εξάρι» και ο Ζαρουρί κάλυψε την αριστερή πλευρά. Αμφότεροι με απόλυτη επιτυχία, εμπνεόμενοι από την καθοδήγηση του Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον εννιά βαθμούς σε 5 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League και έχει σοβαρές πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη οχτάδα. Ένα επίτευγμα που μεταφράζεται σε απ’ ευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και σε δύο λιγότερα παιχνίδια.

Ο Μπενίτεθ πιστώνεται όλη αυτή την ανατροπή του κλίματος. Τα απότελέσματα με τις έξι νίκες στα εφτά ματς. Κυρίως, τη μεταμόρφωση των ποδοσφαιριστών. Οι «πράσινοι» δεν παίζουν πλέον φοβικά, νιώθουν αυτοπεποίθηση και κερδίζουν μονομαχίες. Ο Ράφα έχει καταφέρει να περάσει τη σωστή νοοτροπία – τουλάχιστον, μέχρι τώρα – κάτι που δεν είχε καταφέρει ο Ρουί Βιτόρια. Γιατί κακά τα ψέματα, η τακτική έχει σημασία μόνο όταν οι ποδοσφαιριστές μπορούν να την υπηρετήσουν.

Ένα φοβικό σύνολο δεν θα πετύχει το παραμικρό, είτε παίζει 4-4-2, είτε 3-6-1. Ένα γκρουπ που πιστεύει, έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, ανεξαρτήτως του τρόπου που αγωνίζεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Πλέον, ο Ράφα Μπενίτεθ το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα και αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει. Για αυτό το σύστημα δεν είναι το μείζον για τον Ισπανό προπονητή. Ο Ράφα δουλεύει πάρα πολύ στην ψυχολογία των αθλητών του και είναι ευέλικτος για τις διατάξεις. Μελετάει τον αντίπαλο και τη συγκυρία, βλέπει ποιους έχει στη διάθεση του και αποφασίζει για την προσέγγιση του. Εναντίον της Στουρμ ήταν με τρεις στόπερ, με την ΑΕΚ λογικά θα επαναφέρει την τετράδα στην άμυνα.

Ο Γεντβάι μεταμορφώθηκε εξαιτίας της προσέγγισης του Ράφα και ίσως ο Καλάμπρια να είναι ο επόμενος. Ο Ιταλός είναι σπουδαίος και αυτό δεν επιδέχεται αμφιβολίας. Όμως μέχρι σήμερα, με εξαίρεση το εντυπωσιακό ντεμπούτο του με τη Σαμσουνσπόρ και την εμφάνιση του κόντρα στον Λεβαδειακό, δεν θύμιζε σε τίποτα τον αρχηγό και βασικό στη Μίλαν. Το γκολ που σκόραρε ο Καλάμπρια εναντίον της Στουρμ συνιστά μία υπενθύμιση πως ο Παναθηναϊκός περιμένει από αυτόν να κάνει τη διαφορά και όχι απλώς τα βασικά της θέσης.

Ο 28χρονος αμυντικός είναι μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στο ρόστερ, είναι πρωταθλητής και το Τριφύλλι χρειάζεται τον πραγματικό Καλάμπρια για να ολοκληρώσει την αντεπίθεση του.

Ο Μπενίτεθ αλλάζει τα μεταγραφικά δεδομένα

Επίσης, η δουλειά του Μπενίτεθ έχει άλλη μία σοβαρή παράμετρο. Ο Ράφα ανοίγει το ροτέισον, κερδίζει παίκτες και διαμορφώνει νέα δεδομένα για τις ανάγκες ενίσχυσης. Μέχρι πρότινος εξελισσόταν μία συζήτηση για μεταγραφή αριστερού εξτρέμ τον Ιανουάριο, διότι ο Ζαρουρί δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες. Τώρα, ο Μαροκινός αποδεικνύει έχει δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει με συνέπεια. Μία μεταβολή που οφείλεται στον Ράφα.

Ίσως για αυτό ο Ισπανός κάθε φορά που δέχεται ερώτηση για τον Ιανουάριο, παραμένει φειδωλός και διπλωματικός στις απαντήσεις του. Επειδή θεωρεί ότι στο ρόστερ του έχει περισσότερες λύσεις απ’ ότι πιστεύουν οι υπόλοιποι. Ο ίδιος το δήλωσε από την ημέρα της παρουσίασης του και υλοποιεί τα λεγόμενα του, παρότι είχε την ευχέρεια να απαξιώσει το υλικό του και να πιέσει για μεταγραφές τον Αλαφούζο. Αλλά ο Ισπανός δεν συμπεριφέρεται έτσι.

Αντίστοιχα, ο Γεντβάι πλέον έχει προστεθεί στην εξίσωση, ο Πάντοβιτς ανεβάζει τον ανταγωνισμό στην επίθεση, μακροπρόθεσμα ο Ράφα θέλει να συνεφέρει πλήρως τους Καλάμπρια και Ντέσερς. Αν ο 66χρονος τεχνικός αναστήσει και τους Ταμπόρδα, Ρενάτο και Βιλένα, τότε θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα…

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ
On Field 25.11.25

Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η μάχη του κέντρου και η αποφυγή των λαθών, θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές
On Field 24.11.25

Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές

Δεν έχει περάσει και μεγάλο διάστημα από το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία των «κόκκινων» και οι πρωταθλητές Αγγλίας βγαίνουν ξανά στην αγορά. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε

Η σεζόν κυλά, βελτίωση στον Άρη δεν υπάρχει, όμως η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ τη δεδομένη στιγμή μάλλον χειρότερα αποτελέσματα θα φέρει. - Η βράβευση από την ΑΕΚ απαιτούσε διαφορετικό χειρισμό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 23.11.25

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

