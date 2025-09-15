O Jogo: «Ο Βιτόρια ήθελε Ταρέμι, του έφεραν Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Πάντοβιτς»
Η «O Jogo» αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού και για τις διαφωνίες μεταξύ του Ρουί Βιτόρια και της διοίκησης.
Μία απόλυτα χαοτική κατάσταση περιγράφει η πορτογαλική εφημερίδα «O Jogo» για τη μεταγραφική πολιτική του Παναθηναϊκού στο καλοκαίρι του 2025. Κυρίως γιατί σύμφωνα με το δημοσίευμα που προφανώς απηχεί την πλευρά του Ρουί Βιτόρια, η διοίκηση του Τριφυλλιού δεν άκουσε τις εισηγήσεις του προπονητή και έφερε παίκτες που δεν έτυχαν της έγκρισης του, όπως οι Ταμπόρδα, Πάντοβιτς και Ζαρουρί.
Αναλυτικά το δημοσίευμα της «O Jogo»:
«Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε από τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού το πρωί, σε μία απόφαση που ελήφθη κοινή συναινέσει μεταξύ του Πορτογάλου και της διοίκησης. Ο Βιτόρια ήταν εδώ και καιρό σε διάσταση απόψεων με τους ιθύνοντες του αθηναϊκού συλλόγου, ειδικά για την έλλειψη ποιοτικών ενισχύσεων. Κατά την άποψη του, οι παίκτες που ήρθαν, δεν έφταναν καθόλου στην αξία εκείνων που αποχώρησαν.
Για παράδειγμα, οι ποδοσφαιριστές που παραχωρήθηκαν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης) αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού, παρέχοντας στην εταιρία (μαζί με την παραχώρηση του Μαξίμοβιτς) με ένα κέρδος 39 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν η τρίτη επιλογή του Ρουί Βιτόρια, αποκτήθηκε για την επίθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της O Jogo, η προτεραιότητα του προπονητή ήταν ο Ταρέμι που κατέληξε στον ανταγωνιστή Ολυμπιακό και η εναλλακτική του ο Μπανζά. Από την άλλη, τρεις από τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα, οι Ανάς Ζαρουρί, Μίλος Πάντοβιτς και Βιθέντε Ταμπόρδα, δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές του Βιτόρια».
