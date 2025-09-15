sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
O Jogo: «Ο Βιτόρια ήθελε Ταρέμι, του έφεραν Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Πάντοβιτς»
Ποδόσφαιρο 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:22

O Jogo: «Ο Βιτόρια ήθελε Ταρέμι, του έφεραν Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Πάντοβιτς»

Η «O Jogo» αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού και για τις διαφωνίες μεταξύ του Ρουί Βιτόρια και της διοίκησης.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Spotlight

Μία απόλυτα χαοτική κατάσταση περιγράφει η πορτογαλική εφημερίδα «O Jogo» για τη μεταγραφική πολιτική του Παναθηναϊκού στο καλοκαίρι του 2025. Κυρίως γιατί σύμφωνα με το δημοσίευμα που προφανώς απηχεί την πλευρά του Ρουί Βιτόρια, η διοίκηση του Τριφυλλιού δεν άκουσε τις εισηγήσεις του προπονητή και έφερε παίκτες που δεν έτυχαν της έγκρισης του, όπως οι Ταμπόρδα, Πάντοβιτς και Ζαρουρί.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της «O Jogo»:

«Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε από τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού το πρωί, σε μία απόφαση που ελήφθη κοινή συναινέσει μεταξύ του Πορτογάλου και της διοίκησης. Ο Βιτόρια ήταν εδώ και καιρό σε διάσταση απόψεων με τους ιθύνοντες του αθηναϊκού συλλόγου, ειδικά για την έλλειψη ποιοτικών ενισχύσεων. Κατά την άποψη του, οι παίκτες που ήρθαν, δεν έφταναν καθόλου στην αξία εκείνων που αποχώρησαν.

Για παράδειγμα, οι ποδοσφαιριστές που παραχωρήθηκαν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης) αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού, παρέχοντας στην εταιρία (μαζί με την παραχώρηση του Μαξίμοβιτς) με ένα κέρδος 39 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν η τρίτη επιλογή του Ρουί Βιτόρια, αποκτήθηκε για την επίθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της O Jogo, η προτεραιότητα του προπονητή ήταν ο Ταρέμι που κατέληξε στον ανταγωνιστή Ολυμπιακό και η εναλλακτική του ο Μπανζά. Από την άλλη, τρεις από τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα, οι Ανάς Ζαρουρί, Μίλος Πάντοβιτς και Βιθέντε Ταμπόρδα, δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές του Βιτόρια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League

Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο με τα μηνύματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ ενόψει της πρεμιέρας του Champions League

Σύνταξη
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο