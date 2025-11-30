Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε εν μέρει ικανοποιημένος από την ομάδα του μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2, αποδίδοντάς την στα ξεκάθαρα λάθη που έκαναν οι παίκτες του όπως χαρακτηριστικά είπε.
Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να αντιδράσει και να ισοφαρίσει, παρότι βρέθηκε με δύο γκολ πίσω, όμως πλήρωσε τα λάθη του και τελικά ηττήθηκε με 3-2 από την ΑΕΚ. στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως η ομάδα του κατάφερε να επιστρέψει, αλλά τα λάθη που έγιναν στο τέλος της στοίχισαν, γνωρίζοντας την ήττα.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:
«Παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Η αντίδρασή μας βάσει των συνθηκών που διαμορφώθηκαν ήταν πολύ καλή. Δείξαμε χαρακτήρα, ισοφαρίσαμε, δυστυχώς δεν καταφέραμε να το κρατήσουμε. Αυτό είναι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Κάποια ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν το παιχνίδι, είναι κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου άρεσε όμως η αντίδραση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι που κρατάω για το μέλλον», ήταν τα λόγια του Μπενίτεθ.
