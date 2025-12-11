Τα ποδοσφαιρικά εγκλήματα του καλοκαιριού θα στοιχειώνουν τον Παναθηναϊκό για όλη τη φετινή σεζόν… Ένα ρόστερ με μικρές δυνατότητες στη δημιουργία, που στο Europa League μικραίνει πιο πολύ λόγω της λίστας της UEFA, δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να δώσει λύσεις. Αυτό ήταν εμφανές στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με την ΑΕΛ στη Λάρισα και κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Η τσεχική ομάδα αμύνθηκε πολύ εύκολα, παρά την αποβολή του Τζεμέλκα στο 32′ και ο γκολκίπερ Βιέγκελε κινδύνευσε ελάχιστα.

Ήταν μία χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, αφού η οχτάδα της League Phase απομακρύνθηκε. Πλέον, για την οριστικοποίηση της πρόκρισης, είναι απαραίτητο το διπλό επί της Φερεντσαβάρος στην Ουγγαρία. Αλλά κυρίως, το θέαμα δεν ικανοποιεί τον κόσμο και διογκώνει την πίεση στους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι οπαδοί αποδοκίμασαν σφοδρά στο φινάλε με ένα παρεταμένο σφύριγμα και όταν οι ποδοσφαιριστές τους χειροκρότησαν, εκείνοι απάντησαν με το συνθήμα πως «όποιος δεν μπορεί, να πάει να γ…».

Οι αποφάσεις των προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λαφόν επέστρεψε στο τέρμα, οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά επάνδρωσαν την τετράδα της άμυνας, οι Τσιριβέγια και Σιώπης ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ, ο Τζούρισιτς ο επιτελικός χαφ, οι Τετέ και Ζαρουρί οι δύο εξτρέμ και ο Πάντοβιτς ο σέντερ φορ.

Ο Μάρτιν Χίσκι επέλεξε τη διάταξη 3-5-2 για τη Βικτόρια Πλζεν. Ο Βιέγκελε υπερασπίστηκε την εστία, οι Ντόσκι, Ντουέ και Τζιμέιλκα ήταν οι τρεις στόπερ, ο Βισίνσκι ήταν ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Μέμιτς ο αριστερός μπακ-χαφ, ο Τσερβ ήταν ο αμυντικός χαφ, οι Βαλέντρα και Λαντρά οι δύο κεντρικοί χαφ, ενώ οι Αντού και Ντουροσινμί συνέθεσαν το επιθετικό δίδυμο.

Ο Τετέ κέρδισε αποβολή, αλλά δεν εκτελούσε

Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Παναθηναϊκού πραγματοποιήθηκε στο 10’, όταν από το κόρνερ του Ζαρουρί, η κεφαλιά του Ίνγκασον πέρασε ψηλά άουτ. Η Πλζεν απάντησε στο 17’, όταν από το γύρισμα του Μέμιτς, ο Αντού πήγε να πλασάρει στη μικρή περιοχή, αλλά τον έκοψε ο Ίνγκασον. Ένα λεπτό αργότερα, το μακρινό σουτ του Μέμιτς πέρασε μόλις αουτ.

Οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν στο 32’, όταν ο Τζεμέλκα ανέτρεψε τον Τετέ στο πλάγιο και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι «πράσινοι» ανέβηκαν μέτρα και στο 35’ από τη σέντρα του Ζαρουρί, η κεφαλιά του Ίνγκασον κατέληξε στη αγκαλιά του Βιέγκελε. Η μεγαλύτερη ευκαιρία σημειώθηκε στο 45’, όταν από τη σέντρα του Καλάμπρια, ο αφύλακτος Πάντοβιτς έπιασε μία χλιαρή κεφαλιά που μπλόκαρε άνετα ο Βιέγκελε.

Ο Τετέ συνέχισε το ρεσιτάλ των χαμένων ευκαιριών στο 55’, όταν από τη σέντρα του Ζαρουρί, μόνος απέναντι από τον Βιέγκελε εκτέλεσε άουτ. Ο Τσιριβέγια στο 62’ σούταρε από το ημικύκλιο, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Ίδια κατάληξη είχε ένα σουτ του Ζαρουρί ένα λεπτό αργότερα.

Ο Μαροκινός απείλησε σε άλλη μία περίπτωση από μακρινή απόσταση, ενώ μετά η Βικτόρια Πλζεν κατάφερε να ηρεμήσει το τέμπο. Με εξαίρεση μία προσπάθεια του Μπακασέτα στο 89’, το Τριφύλλι δεν επισκέφτηκε την εστία του Βιέγκελε και το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (58′ Μπακασέτας), Σιώπης (58′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75′ Σβιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βιέγκελε, Ντόσκι, Ντουέ, Τζεμέιλκα, Βισίνσκι (42′ Σουαρέ), Μέμιτς, Τσερβ, Βαλέντα (75′ Ζελίντσκι), Λαντρά (69′ Σπάσιλ), Αντού (42′ Μάρκοβιτς), Ντουροσινμί (75′ Βύντρα).