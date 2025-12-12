Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχασαν ευκαιρίες χθες (11/12) για να κατακτήσουν και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ-άουτ play offs του UEFA Europa League.

Ειδικά το «τριφύλλι» με το 0-0 κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν των δέκα ποδοσφαιριστών από το 32′ στο ΟΑΚΑ, θα μπορούσε να ανεβεί στους 12 βαθμους και να διεκδικήσει είσοδο στην πρώτη οκτάδα και απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ωστόσο, αρκέστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας, έμεινε στους 10 και τη 15η θέση μετά από έξι αγωνιστικές, εξασφαλίζοντας έστω την πρόκριση στα πλέι-οφ του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», από την άλλη πλευρά, σε ένα ματς με πολλές ανατροπές, ήρθε ισόπαλος 3-3 με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατέχει τη 18η θέση της βαθμολογίας της League Phase, έχοντας μαζέψει εννιά βαθμούς και θέλει ουσιαστικά έναν ακόμη με Μπέτις (εντός) ή Λιόν (εκτός) για την εξασφάλιση της πρόκρισης.

Το σενάριο για ελληνικό «εμφύλιο» στα πλέι-οφ του Europa League

Αν ολοκληρωνόταν τώρα η League Phase οι δύο ελληνικές ομάδες θα έμπαιναν μαζί στην ίδια κληρωτίδα! Το 15-16 κληρώνεται με το 17-18. Που σημαίνει; Ότι ο Παναθηναϊκός και η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα κληρώνονταν με Ερυθρό Αστέρα και ΠΑΟΚ. Άρα θα είχαμε 50% πιθανότητες για τον πρώτο ελληνικό εμφύλιο στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

[🟠 UEL race for Top 8/24 – as of 12 Dec] 🔝 Change in Top 8: 📈 IN: 🇵🇹 Braga

📉 OUT: 🇩🇪 Stuttgart 🔝 Change in Top 24: 📈 IN: 🇨🇭 Young Boys

📉 OUT: 🇨🇭 Basel 👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/ftJZEWEFWQ — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 12, 2025

Οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για πρόκριση και 8άδα

Στο 93% κυμαίνονται οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην 24άδα του Europa League, ψάχνοντας (ίσως) έναν βαθμό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ακόμα και οι εννιά μπορεί να φτάσουν! Στο 0.5% οι πιθανότητες για οκτάδα.

Έντεκα ομάδες βρίσκονται κάτω από τον ΠΑΟΚ και τον… απειλούν, με την 30η Φέγενορντ των τριών βαθμών να μην έχει πιθανότητες να προσπεράσει τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επί της ουσίας ψάχνουν να βάλουν από κάτω τους πέντε ομάδες ακόμη.

Το πιο δύσκολο έργο από όλους αυτούς τους συλλόγους έχει η Γιουνγκ Μπόις (67% πιθανότητες πρόκρισης), που έχει μπροστά της Λυών και Στουτγκάρδη να αντιμετωπίσει.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό; Το «τριφύλλι» είναι στην 15η θέση με 10 βαθμούς και έχει να δώσει ακόμη παιχνίδια με Φερεντσβάρος (22/1, εκτός) και Ρόμα (29/1, εντός). Σύμφωνα με το Football Meets Data στην 24άδα θα βρίσκεται κατά 99.5%. Οι πιθανότητες για την 8άδα έχουν πέσει στο 4%.