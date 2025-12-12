Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε κι ακόμη μια βραδιά ήταν γεμάτη σπουδαία ματς, πολλά γκολ και μεγάλες ανατροπές. Στο δεύτερο «πιάτο» και τα παιχνίδια των 22:00 πήραν σπουδαία εκτός έδρας τρίποντα οι Άστον Βίλα, Ρόμα, Φενέρ, Μπολόνια, ενώ η Λιόν επικράτησε δύσκολα στη Γαλλία της Γκόου Αχεντ Ιγκλς με 2-1 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «λιονέ» έφτασαν στους 15 βαθμούς και είναι μαζί με Μίντιλαντ και Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες» πέρασαν από την Ελβετία επικρατώντας με 2-1 της Βασιλείας, την ώρα που η Ρόμα έκανε πάρτι με 3-0 κόντρα στη Σέλτικ στη Σκωτία και η Φενέρμπαχτσε διέλυσε την Μπραν στη Νορβηγία με 4-0.

Όσον αφορά τη βαθμολογία και πώς διαμορφώθηκε μετά από 6 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχασαν έδαφος μετά τις ισοπαλίες με Βικτόρια Πλζεν (0-0) και Λουντογκόρετς (3-3) για την οκτάδα, όμως έχουν στο χέρι τους την πρόκριση στο Top 24. Το τριφύλλι έχει 10 βαθμούς σε 6 ματς και είναι στην 15η θέση, ενώ ο Δικέφαλος του βορρά έχει 9 και είναι στην 18η θέση της βαθμολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως δύσκολη νίκη πήρε η Πόρτο με 2-1 κόντρα στη Μάλμε στο «Ντραγκάο», ενώ και η Φράιμπουργκ επικράτησε με το ζόρι με 1-0 της Σάλτσμπουργκ των δέκα παικτών.

Η Μπέτις, η Μίντιλαντ και το καρυδάτο διπλό της Νότιγχαμ

Από εκεί και πέρα, στο πρώτο πιάτο της 6ης αγωνιστικής, η Ρεάλ Μπέτις πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντιναμό, επικράτησε εύκολα με 3-1, την ώρα που η Μίντιλαντ σε ακόμη μια μεστή βραδιά νίκησε και την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με 1-0 και έφτασε τους 15 βαθμούς σε 6 αγωνιστικές.

Οι Δανοί συνεχίζουν ακάθεκτοι και είναι μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα και στους «16» του Europa League, χάρη στο γκολ του Γκε-Σουνγκ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, «καρυδάτο» διπλό οκτάδας πήρε και η Νότιγχαμ Φόρεστ, που νίκησε με 2-1 με γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης και ανέβηκε στους 11 βαθμούς και βλέπει οκτάδα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρώτου «πιάτου» της ημέρας, η Φερεντσβάρος πήρε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στην Ουγγαρία κόντρα στη Ρέιντζερς με 2-1 και σκόρερ τους Ότβος και Βάργκα (άνοιξε το σκορ ο Μιόβσκι στο 27ο λεπτό). Οι Ούγγροι πλέον ανέβηκαν στους 14 βαθμούς και είναι μαζί με την Μπέτις σε μια απίθανη πορεία.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Μπέτις (Ισπανία) 1-3

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) – Λιλ (Γαλλία) 1-0

Μίντιλαντ (Δανία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-0

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 3-3

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Ερ. Αστέρας (Σερβία) 0-1

Νις (Γαλλία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 1-2

Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάλμε (Σουηδία) 2-1

Λιόν (Γαλλία) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-1

Σέλτικ (Σκωτία) – Ρόμα (Ιταλία) 0-3

Βασιλεία (Ελβετία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-2

Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 4-3

Θέλτα (Ισπανία) – Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-0

Μπραν (Νορβηγία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-4

Η βαθμολογία του Europa League

H επόμενη αγωνιστική:

22/01 19:45 Μπολόνια – Σέλτικ

22/01 19:45 Φενερμπαχτσέ – Άστον Βίλα

22/01 19:45 Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς

22/01 19:45 Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας

22/01 19:45 ΠΑΟΚ – Μπέτις

22/01 19:45 Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

22/01 19:45 Μπραν – Μίντιλαντ

22/01 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο

22/01 19:45 Γιούνγκ Μπόις – Λιόν

22/01 22:00 Θέλτα – Λιλ

22/01 22:00 Ουτρέχτη – Γκενκ

22/01 22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

22/01 22:00 Ντίναμο – Στεάουα

22/01 22:00 Νις – Γκόου Αχέντ Ίγκλς

22/01 22:00 Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς

22/01 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία

22/01 22:00 Ρόμα – Στουτγκάρδη

22/01 22:00 Μπράγκα – Νότιγχαμ