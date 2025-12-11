sports betsson
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′! (vid)
Ποδόσφαιρο 11 Δεκεμβρίου 2025 | 21:53

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′! (vid)

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-2 στο 48΄, όμως βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο 77' (3-2) απέναντι στη Λουντογκόρετς. Εν τέλει όμως με γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 3-3 στη μάχη της πρόκρισης στο Europa League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Απίστευτο σε εξέλιξη και εναλλαγή συναισθημάτων παιχνίδι στη Βουλγαρία, με τον ΠΑΟΚ να κάνει αρχικά ανατροπή στο 48′ (1-2  39′ Ντεσπόντοφ, 48′ Βολιάκοφ) για να βρεθεί στο… φάσμα μιας οδυνηρής ήττας, καθώς η Λουντογκόρετς τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα (ανατροπή σε 3-2 στο 77′). Ο δικέφαλος δεν το έβαλε κάτω, έβγαλε νέα αντίδραση και με γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό απέσπασε πολύτιμο 3-3 στη Βουλγαρία στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Στους 9 βαθμούς οι ασπρόμαυροι μετά από έξι ματς, ενώ αυτή ήταν η 3η ισοπαλία τους. Στους 7 πλέον η Λουντογκόρετς μετά το πρώτο τους «Χ» στη League Phase.

Πώς παρατάχθηκαν

Ο Λουτσέσκου άφησε στον πάγκο τους Κωνσταντέλια και Ζίφκοβιτς και κατέβασε 11άδα με Παβλένκα, στο τέρμα, δεξί μπακ τον Κένι αριστερό ο Μπάμπα, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτέλεσαν οι Βολιάκο, Κεντζιόρα. Από εκεί και πέρα αμυντικά χαφ ήταν οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, δεξιά δεξιά στην επίθεση αγωνίστηκε ο Ντεσπόντοφ, αριστερά, ο Τάισον και ο Ιβανούσετς σε ρόλο «10» πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τσάλοφ.

Με 4-3-3 οι Βούλγαροι και βασικό επιθετικό τον Μπιλέ, τις πτέρυγες κάλυψαν Κάιο Βιδάλ και Τεκπετέι.

Καλό ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ, πήρε τα ηνία και προηγήθηκε η Λουντογκόρετς

Λίγα πράγματα και από τις δύο ομάδες είδαμε στο πρώτο μισάωρο του Α’ μέρους, με τον ρυθμό να είναι σχετικά χαμηλός και τις αξιόλογες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες ελάχιστες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο ματς έχοντας μια διπλή ευκαιρία μόλις στο 1ο λεπτό με διαδοχικά σουτ των Ιβανούσετς και Κένι, όμως μετά το 25′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο, ισορρόπησαν και άρχισαν να πατούν συχνά την ασπρόμαυρη περιοχή (Τεκπετέι)

Εν τέλει η Λουντογκόρετς άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό από απίστευτη αδράνεια στην άμυνα του δικεφάλου. Τέσσερις παίκτες του δικεφάλου δεν εξουδετέρωσαν τον Στάνιτς, ο Οζντόεφ που πήγε να διώξει πήγε να βάλει… αυτογκόλ, με τον Παβλένκα να αποκρούει ασταθώς και τον Σάνιτς απο κοντά να κάνει το 1-0.

Άμεση αντίδραση από τον δικέφαλο και 1-1

Όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για την ομάδα του Λουτσέσκου, όμως στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου αντέδρασε και απέφυγε να πάει στην ανάπαυλα χάνοντας. Άψογη συνεργασία των Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ στο 39′, με τον πρώτο να βγάζει υποδειγματική κάθετη και τον δεύτερο να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και να σκοράρει με λόμπα(1-1)!

Στο 43′ χάθηκε μια καλή στιγμή για δεύτερο γκολ, όταν από φάουλ του Ντεσπόντογ, Βολιάκο και Οζντόεφ δεν πήραν την κεφαλιά, αν και μόνοι τους.

Γκολ ανατροπής από τα… αποδυτήρια και 1-2

Οπως και στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά, μόνο που αυτή τη φορά πέτυχε και γκολ!  Από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, ο Βολιάκο ερχόμενος από πίσω έγινε αποδέκτης της μπάλας και εξ επαφής την έσπρωξε στα δίχτυα για την απόλυτη ανατροπή 1-2!

Απίστευτες αδράνειες και ανατροπή στην ανατροπή από τη Λουντογκόρετς!

Κι ενώ φαινόταν πως το πιθανότερο αν έμπαινε γκολ αυτό να ερχόταν από την ομάδα του Λουτσέσκου, μεγάλες ολιγωρίες στην άμυνα του δικεφάλου έφερε την ολική ανατροπή από πλευράς Βούλγαρων αυτή τη φορά.

Αρχικά το 2-2 έγινε στο 71′ από κεφαλιά του  Βέρντον και ασίστ του Αλμέιδα μετά την εκτέλεση του φάουλ και έξι λεπτά μετά (77′) είχαμε και το 3-2.  Σκόρερ ο Τσότσεφ με κεφαλιά που νίκησε στον αέρα τον Κετζιόρα και τον Στάνιτς να έχει κάνει την ασίστ.

Ψυχικά αποθέματα και ισοφάριση με τον Μύθου!

Ολα αυτά τη στιγμή που ο Λουτσέσκου είχε κάνει αλλαγές προκειμένου να «σβήσει» το ματς…  Κι όμως ο ΠΑΟΚ δεν κατέθεσε τα όπλα και ισοφάρισε στο 90′ με πλασέ του Μύθου και παρέμβαση του Κωνσταντέλια (πιστώθηκε ασίστ) σε φάση διαρκείας που στην αρχή της είχε δοκάρι του Καμαρά!

Στις καθυστερήσεις που έφτασαν τα 11(!) λεπτά το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά, με τον ΠΑΟΚ να τα δίνει όλα για νέα ολική ανατροπή, χάνοντας 1-2 τεράστιες ευκαιρίες στο τέλος με Μύθου και Κωνσταντέλια!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απόδοση του Ντεσπόντοφ που είχε γκολ για το 1-1 στο 39′ και στη συνέχεια ασίστ για το 1-2 της ομάδας του στο 48′.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: O χαρακτήρας του ΠΑΟΚ που αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές αρνήθηκε να ηττηθεί και τελικά στο τέλος κέρδισε πολύτιμο βαθμό και μαζί τις εντυπώσεις.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Θα δώσουμε τον τίτλο αυτό στις άμυνες των δύο ομάδων καθώς οι αδράνειες, τα λάθη και οι ολιγωρίες ήταν χαρακτηριστικές εκατέρωθεν για να μπουν τα έξι αυτά γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων υπήρξαν διαμαρτυρίες  από πλευράς ΠΑΟΚ στον Ρουμάνο διαιτητή Χοράτσιου Φέσνιτς ότι δεν υπήρξε φάουλ

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 53′ η Λουντογκόρετς φώναξε για χέρι στην περιοχή του ΠΑΟΚ, όμως δεν υπήρχε παράβαση όπως επιβεβαίωσε ο VAR. Επίσης το VAR χρειάστηκε μερικά λεπτά προκειμένου να επιβεβαιώσει το δεύτερο γκολ των Βούλγαρων. Ακόμη περισσότερα (πάνω από 5′) χρειάστηκε για να επικυρωθεί το γκολ του Μύθου στο τέλος (εξετάστηκε αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή του άουτ)… σπάζοντας καρδιές.

ΣΚΟΡΕΡ:

33′ Στάνιτς, 71′ Βέρντον, 77′ Τσότσεφ – 39′ Ντεσπόντοφ, 48′ Βολιάκο, 90′ Μύθου

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λουντογκόρετς (Περ Ματίας Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς(72΄Γιορντάνοφ), Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιδάλ(72΄Μάρκους), Μπιλέ(66΄Τσότσεφ), Τεκπετέι(90+΄Μασάδο)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Οζντόεφ(67΄Καμαρά), Μεϊτέ(85΄Μπιάνκο), Τάισον(67΄Ζίβκοβιτς), Ιβανούσετς(60΄Κωνσταντέλιας), Ντεσπόντοφ, Τσάλοβ(67΄Μύθου).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΠΑΟΚ – Μπέτις 22/1, 19:45

Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς 22/1, 22:00

Headlines:
Economy
Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Σύνταξη
LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα
Europa League 11.12.25

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Bασιλεία – Άστον Βίλα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Europa League 11.12.25

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 11.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 11.12.25

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 11.12.25

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
Europa League 11.12.25

Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πλζεν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στοχεύουν μόνο στη νίκη, στα ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
Ελλάδα 11.12.25

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Οδυνηρές παραχωρήσεις 11.12.25

Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται - Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - Τι προβλέπει το «νέο» σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Μάνφρεντ Βέμπερ 11.12.25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Σύνταξη
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο