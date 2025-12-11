Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ζωντανός για πρόκριση με γκολ του Μύθου στο 90′! (vid)

Απίστευτο σε εξέλιξη και εναλλαγή συναισθημάτων παιχνίδι στη Βουλγαρία, με τον ΠΑΟΚ να κάνει αρχικά ανατροπή στο 48′ (1-2 39′ Ντεσπόντοφ, 48′ Βολιάκοφ) για να βρεθεί στο… φάσμα μιας οδυνηρής ήττας, καθώς η Λουντογκόρετς τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα (ανατροπή σε 3-2 στο 77′). Ο δικέφαλος δεν το έβαλε κάτω, έβγαλε νέα αντίδραση και με γκολ του Μύθου στο 90ο λεπτό απέσπασε πολύτιμο 3-3 στη Βουλγαρία στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Στους 9 βαθμούς οι ασπρόμαυροι μετά από έξι ματς, ενώ αυτή ήταν η 3η ισοπαλία τους. Στους 7 πλέον η Λουντογκόρετς μετά το πρώτο τους «Χ» στη League Phase.

Πώς παρατάχθηκαν

Ο Λουτσέσκου άφησε στον πάγκο τους Κωνσταντέλια και Ζίφκοβιτς και κατέβασε 11άδα με Παβλένκα, στο τέρμα, δεξί μπακ τον Κένι αριστερό ο Μπάμπα, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτέλεσαν οι Βολιάκο, Κεντζιόρα. Από εκεί και πέρα αμυντικά χαφ ήταν οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, δεξιά δεξιά στην επίθεση αγωνίστηκε ο Ντεσπόντοφ, αριστερά, ο Τάισον και ο Ιβανούσετς σε ρόλο «10» πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τσάλοφ.

Με 4-3-3 οι Βούλγαροι και βασικό επιθετικό τον Μπιλέ, τις πτέρυγες κάλυψαν Κάιο Βιδάλ και Τεκπετέι.

Καλό ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ, πήρε τα ηνία και προηγήθηκε η Λουντογκόρετς

Λίγα πράγματα και από τις δύο ομάδες είδαμε στο πρώτο μισάωρο του Α’ μέρους, με τον ρυθμό να είναι σχετικά χαμηλός και τις αξιόλογες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες ελάχιστες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο ματς έχοντας μια διπλή ευκαιρία μόλις στο 1ο λεπτό με διαδοχικά σουτ των Ιβανούσετς και Κένι, όμως μετά το 25′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο, ισορρόπησαν και άρχισαν να πατούν συχνά την ασπρόμαυρη περιοχή (Τεκπετέι)

Εν τέλει η Λουντογκόρετς άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό από απίστευτη αδράνεια στην άμυνα του δικεφάλου. Τέσσερις παίκτες του δικεφάλου δεν εξουδετέρωσαν τον Στάνιτς, ο Οζντόεφ που πήγε να διώξει πήγε να βάλει… αυτογκόλ, με τον Παβλένκα να αποκρούει ασταθώς και τον Σάνιτς απο κοντά να κάνει το 1-0.

Άμεση αντίδραση από τον δικέφαλο και 1-1

Όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για την ομάδα του Λουτσέσκου, όμως στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου αντέδρασε και απέφυγε να πάει στην ανάπαυλα χάνοντας. Άψογη συνεργασία των Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ στο 39′, με τον πρώτο να βγάζει υποδειγματική κάθετη και τον δεύτερο να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και να σκοράρει με λόμπα(1-1)!

Στο 43′ χάθηκε μια καλή στιγμή για δεύτερο γκολ, όταν από φάουλ του Ντεσπόντογ, Βολιάκο και Οζντόεφ δεν πήραν την κεφαλιά, αν και μόνοι τους.

Γκολ ανατροπής από τα… αποδυτήρια και 1-2

Οπως και στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά, μόνο που αυτή τη φορά πέτυχε και γκολ! Από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ, ο Βολιάκο ερχόμενος από πίσω έγινε αποδέκτης της μπάλας και εξ επαφής την έσπρωξε στα δίχτυα για την απόλυτη ανατροπή 1-2!

Απίστευτες αδράνειες και ανατροπή στην ανατροπή από τη Λουντογκόρετς!

Κι ενώ φαινόταν πως το πιθανότερο αν έμπαινε γκολ αυτό να ερχόταν από την ομάδα του Λουτσέσκου, μεγάλες ολιγωρίες στην άμυνα του δικεφάλου έφερε την ολική ανατροπή από πλευράς Βούλγαρων αυτή τη φορά.

Αρχικά το 2-2 έγινε στο 71′ από κεφαλιά του Βέρντον και ασίστ του Αλμέιδα μετά την εκτέλεση του φάουλ και έξι λεπτά μετά (77′) είχαμε και το 3-2. Σκόρερ ο Τσότσεφ με κεφαλιά που νίκησε στον αέρα τον Κετζιόρα και τον Στάνιτς να έχει κάνει την ασίστ.

Ψυχικά αποθέματα και ισοφάριση με τον Μύθου!

Ολα αυτά τη στιγμή που ο Λουτσέσκου είχε κάνει αλλαγές προκειμένου να «σβήσει» το ματς… Κι όμως ο ΠΑΟΚ δεν κατέθεσε τα όπλα και ισοφάρισε στο 90′ με πλασέ του Μύθου και παρέμβαση του Κωνσταντέλια (πιστώθηκε ασίστ) σε φάση διαρκείας που στην αρχή της είχε δοκάρι του Καμαρά!

Στις καθυστερήσεις που έφτασαν τα 11(!) λεπτά το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά, με τον ΠΑΟΚ να τα δίνει όλα για νέα ολική ανατροπή, χάνοντας 1-2 τεράστιες ευκαιρίες στο τέλος με Μύθου και Κωνσταντέλια!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απόδοση του Ντεσπόντοφ που είχε γκολ για το 1-1 στο 39′ και στη συνέχεια ασίστ για το 1-2 της ομάδας του στο 48′.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: O χαρακτήρας του ΠΑΟΚ που αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές αρνήθηκε να ηττηθεί και τελικά στο τέλος κέρδισε πολύτιμο βαθμό και μαζί τις εντυπώσεις.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Θα δώσουμε τον τίτλο αυτό στις άμυνες των δύο ομάδων καθώς οι αδράνειες, τα λάθη και οι ολιγωρίες ήταν χαρακτηριστικές εκατέρωθεν για να μπουν τα έξι αυτά γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων υπήρξαν διαμαρτυρίες από πλευράς ΠΑΟΚ στον Ρουμάνο διαιτητή Χοράτσιου Φέσνιτς ότι δεν υπήρξε φάουλ

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 53′ η Λουντογκόρετς φώναξε για χέρι στην περιοχή του ΠΑΟΚ, όμως δεν υπήρχε παράβαση όπως επιβεβαίωσε ο VAR. Επίσης το VAR χρειάστηκε μερικά λεπτά προκειμένου να επιβεβαιώσει το δεύτερο γκολ των Βούλγαρων. Ακόμη περισσότερα (πάνω από 5′) χρειάστηκε για να επικυρωθεί το γκολ του Μύθου στο τέλος (εξετάστηκε αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή του άουτ)… σπάζοντας καρδιές.

ΣΚΟΡΕΡ:

33′ Στάνιτς, 71′ Βέρντον, 77′ Τσότσεφ – 39′ Ντεσπόντοφ, 48′ Βολιάκο, 90′ Μύθου

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λουντογκόρετς (Περ Ματίας Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς(72΄Γιορντάνοφ), Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιδάλ(72΄Μάρκους), Μπιλέ(66΄Τσότσεφ), Τεκπετέι(90+΄Μασάδο)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Οζντόεφ(67΄Καμαρά), Μεϊτέ(85΄Μπιάνκο), Τάισον(67΄Ζίβκοβιτς), Ιβανούσετς(60΄Κωνσταντέλιας), Ντεσπόντοφ, Τσάλοβ(67΄Μύθου).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΠΑΟΚ – Μπέτις 22/1, 19:45

Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς 22/1, 22:00