Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλο «διπλό» οκτάδας για τους Reds

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ουτρέχτης, καθώς η αγγλική ομάδα επικράτησε με 2-1 στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι reds παρατάχθηκαν στο παιχνίδι με πολλές αλλαγές, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στην αναμέτρηση και να φτάσουν δίκαια στην κατάκτηση μιας πολύ σημαντικής νίκης.

Η Φόρεστ με την αποψινή νίκη έφτασε τους έντεκα βαθμούς και είναι στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, πανηγυρίζοντας επί ολλανδικού εδάφους την κατάκτηση τριών σημαντικών πόντων.

Η Φόρεστ είχε ευκαιρίες ν’ ανοίξει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο και τελικά κατάφερε να προηγηθεί στο 52′ με γκολ του Καλιμουεντό.

Η ολλανδική ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει (1-1), κόντρα στην ροή του αγώνα, με γκολ του Ντε Χορν στο 73’ αλλά η Νότιγχαμ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Η κίνηση του Σον Ντάις να περάσει στο ματς τον Ζεσούς στο 87’ αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ένα λεπτό αργότερα ο Βραζιλιάνος επιθετικός έκανε το 1-2, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην αγγλική ομάδα.

Το «κλειδί» του ματς:

Η αλλαγή του Ζεσούς αποδείχθηκε «χρυσή», καθώς ο Βραζιλιάνος στράικερ πέτυχε στο 88′ το γκολ της νίκης για την αγγλική ομάδα.

Άλλαξε το ματς:

Η επιμονή των φιλοξενούμενων μετά την ισοφάριση της Ουτρέχτης. Οι παίκτες της Νότιγχαμ πίεσαν ακόμα περισσότερο μετά το 1-1 και δικαιώθηκαν πετυχαίνοντας και δεύτερο γκολ.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Οι γηπεδούχοι περίμεναν σίγουρα περισσότερα από τον Ζέκιελ, η απόδοση του οποίου όμως δεν ήταν καλή.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ίρφαν Πέλιτο.

Σκόρερ: Ντε Χορν 73′ – Καλιμουεντό 52′, Ζεσούς 88′

Ουτρέχτη: Μπάρκας, Χόορμανς, Ερτζούιτζε (79′ Βιέργκεβερ), Ντίντεν (63’ Ντε Χορν), Ελ Καρουάνι, Ενγκουάντα, Ζέκιελ, Ντε Βιτ, Ροντρίγκεζ (92′ Τζόναθανς), Κέιτλιν (79′ Μπλέικ), Αλέ.

Νότιγχαμ: Τζον, Αμπότ, Μουρίγιο (70′ Μιλένκοβιτς), Μοράτο, Ζιντσένκο, Ντόουγκλας Λουίζ (46’ Άντερσον), ΜακΑτί (46’ Σανκαρέ), Εντόι, Ντομίνγκεζ (78′ Γκιμπς Γουάιτ), Χάντσον-Οντόι, Καλιμουεντό (87’ Ζεσούς).

Η επόμενη αγωνιστική των δύο αντιπάλων:

Η Ουτρέχτη θ’ αντιμετωπίσει εντός έδρας την Γκενκ στις 22 Ιανουαρίου και η Νότιγχαμ Φόρεστ θα παίξει το ίδιο βράδυ εκτός έδρας με την Μπράγκα.