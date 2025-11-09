Με σπουδαία ανατροπή, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε εντός έδρας της Λιντς με 3-1 για την 11η αγωνιστική της Premier League και επέστρεψε στις νίκες.

Δείτε εδώ τα highlights

Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να προηγήθηκαν στο 13ο λεπτό με γκολ του Νμέτσα, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 15’ με τον Σανκαρέ και στο 68’ έκαναν την ολική ανατροπή με τον Γκιμπς – Γουάιτ. Στο 90+1’ μάλιστα σκόραραν και τρίτο γκολ με πέναλτι του Άντερσον.

Ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που ανέβηκε στους 9 βαθμούς, ενώ Λιντς παρέμεινε στους 11.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 12ο λεπτό με τον Γκιμπς-Γουάιτ, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα η Λιντς έκανε το 1-0 με διαγώνιο σουτ του Ενμέτσα, μετά από πάσα του Άαρονσον. Η απάντηση των γηπεδούχων, ωστόσο, ήταν άμεση και στο 15’ ο Σανκαρέ ισοφάρισε σε 1-1, μετά από σέντρα του Εντόι. Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Νότιγχαμ πίεσε για την ανατροπή και στο 68’ έκανε το 2-1 με κεφαλιά του Γκιμπς-Γουάιτ, μετά από σέντρα του Χάτσινσον. Οι γηπεδούχοι ήλεγξαν το παιχνίδι και στο 90+1’ μάλιστα έκαναν το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Άντερσον.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Σον Ντάις ως προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League, με τους Reds να φτάνουν σε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Σαβόνα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Σανγκαρέ (59′ Γιέιτς), Άντερσον, Εντόι, Γκιμπς-Γουάιτ (88′ Μοράτο), Ντομίνγκες (59′ Χάτσινσον), Ζεσούς (59′ Αβονίγι)

ΛΙΝΤΣ: Πέρι, Μπογκλ, Ροντόν, Μπιγιόλ (82′ Στρούικ), Γκούντμουντσον (83′ Χάρισον), Αμπάντου, Άαρονσον (74′ Τζέιμς), Οκαφόρ, Σταχ, Λόνγκσταφ (74′ Πιρόε), Ενμέτσα (74′ Κάλβερτ-Λιούιν)

Τεσσάρα η Άστον Βίλα

Τρίποντο για την Άστον Βίλα κόντρα στην Μπόρνμουθ με το επιβλητικό 4-0. Στο 28’ ο Μπουεντία με άψογη εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους και στο 40’ ο Ονάνα με πανέμορφο σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 2-0. Στο 77’ ο Μπάρκλεϊ σκόραρε με κεφαλιά για το 3-0 και στο 82’ ο Μάλεν διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κονσά, Τόρες, Κας, Ντιν, Ονάνα (71’ Τίλεμανς), Καμαρά (81’ Μπογκάρντε), ΜακΓκίν (71’ Μπάρκλεϊ), Μπουεντία (71’ Σάντσο), Ρότζερς (86′ Γκεσάν), Γουότκινς (81’ Μάλεν).

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Τρουφέρ (65’ Κρίστι), Σενέσι, Σκοτ (65’ Αντλί), Μιλοσάβλιεβιτς, Σμιθ (10’ Χιμένεθ, 46’ Κουκ), Κλάιφερτ (63’ Κρουπί), Άνταμς, Ταβερνιέ, Σεμένιο, Εβανίλσον

Κόλλησαν στο μηδέν

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Στο 3ο λεπτό οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Ματετά, αλλά το σουτ του έφυγε άουτ, ενώ στο 8’ ο Χέντερσον απέκρουσε το σουτ του Γκόμεθ. στο 40’ η Κρίσταλ Πάλας είχε μια ακόμα τελική, αυτή τη φορά με τον Γουόρτον, αλλά και το δικό του σουτ έφυγε άουτ. Στο 46’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Χέντερσον είπε «όχι» στον Μίντε. Στο 89’ ο Τζίμας βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να πλασάρει και στο 90+6’ ο Φερμπρούχεν απέκρουσε το σουτ του Πίμο, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν πόντο.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Μουνιόθ, Λακρουά, Ρίτσαρντς, Κάνβοτ, Μίτσελ, Γουόρτον (66’ Πίνο), Λέρμα, Καμάντα (83’ Χιουζ), Σαρ, Ματετά.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Φαν Χέκε, Καντίογλου, Βίφερ, Γκόμεθ (85’ Ντε Κάιπερ), Αγιάρι, Μπαλέμπα (74’ Κωστούλας), Μίντε, Ρουτέ (74’ Φέλτμαν), Γουέλμπεκ (85’ Τζίμας)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Premier League

Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Έβερτον – Φούλαμ 2-0

Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι 3-2

Σάντερλαντ – Άρσεναλ 2-2

Τσέλσι – Γουλβς 3-0

Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ 4-0

Μπρέντφορντ – Νιουκάστλ 3-1

Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς 3-1

09/11, 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ



Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (12η) αγωνιστικής

22/11 14:30 Μπέρνλι- Τσέλσι

22/11 17:00 Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ

22/11 17:00 Μπράιτον – Μπρέντφορντ

22/11 17:00 Φούλαμ – Σάντερλαντ

22/11 17:00 Λίβερπουλ – Νότιγχαμ

22/11 17:00 Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας

22/11 19:30 Νιούκαστλ – Σίτι

23/11 16:00 Λιντς – Άστον Βίλα

23/11 18:30 Άρσεναλ – Τότεναμ

24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον