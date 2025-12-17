Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.
- Θύμα της ομορφιάς του, αυτό το βατραχάκι απειλείται από τους τουρίστες που το φωτογραφίζουν
- Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
- Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
- Μπάχαλο με τις πληρωμές – «Άδειασε» λογαριασμούς αγροτών ο ΕΛΓΑ
Δύο προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, αρχικά με τον Κάρολ Σφιντέρσκι ελάχιστα λεπτά μετά τη σέντρα του εκτός έδρας αγώνα με την Καβάλα -στο πλαίσιο τη 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και περίπου 20 λεπτά με τον Μίλος Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει!
Στην πρώτη του ουσιαστικά επιθετική ενέργεια ο Πολωνός επιθετικός πήρε την κεφαλιά σε μια σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά, όμως περισσότερο φαίνεται πως βρήκε τη μπάλα με το αυτί του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Για την ακρίβεια έδειξε να ζαλίζεται και στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.
Εν τέλει οπ Σφιντέρσκι αντικαταστάθηκε στο 8′ από τον Μίλος Πάντοβιτς, ωστόσο στο 28′ πρόβλημα τραυματισμού αντιμετώπισε και ο Σέρβος επιθετικός! Συγκεκριμένα αποχώρησε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού και τη θέση του πήρε ο Μπόκος.
Αυτό κι ενώ την προσεχή Κυριακή υπάρχει ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την στιγμή που Ντέσερς δεν είναι είναι διαθέσιμος καθώς βρίσκεται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την αποστολή της Νιγηρίας.
- Η τιμωρία του Τζήλου, οι διπλοί ορισμοί και το καψόνι στον Σιδηρόπουλο
- Ολυμπιακός – Ηρακλής 4-0 στο ημίχρονο: Δείτε τα γκολ (vid)
- Ο Σεμένιο «τρελαίνει» την Πρέμιερ Λιγκ – Όλοι θέλουν τον 25χρονο εξτρέμ της Μπόρνμουθ
- Ολυμπιακός – Ηρακλής: Ωραίο πλασέ από τον Γιαζίτζι και 1-0 οι Πειραιώτες (vid)
- Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
- Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
- LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
- Εκτός εαυτού ο Φερνάντες – Ο τσακωμός με συμπαίκτες, οι δηλώσεις και στην μέση ο… Αμορίμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις