Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Δύο προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, αρχικά με τον Κάρολ Σφιντέρσκι ελάχιστα λεπτά μετά τη σέντρα του εκτός έδρας αγώνα με την Καβάλα -στο πλαίσιο τη 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και περίπου 20 λεπτά με τον Μίλος Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει!

Στην πρώτη του ουσιαστικά επιθετική ενέργεια ο Πολωνός επιθετικός πήρε την κεφαλιά σε μια σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά, όμως περισσότερο φαίνεται πως βρήκε τη μπάλα με το αυτί του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Για την ακρίβεια έδειξε να ζαλίζεται και στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.

Εν τέλει οπ Σφιντέρσκι αντικαταστάθηκε στο 8′ από τον Μίλος Πάντοβιτς, ωστόσο στο 28′ πρόβλημα τραυματισμού αντιμετώπισε και ο Σέρβος επιθετικός! Συγκεκριμένα αποχώρησε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού και τη θέση του πήρε ο Μπόκος.

Αυτό κι ενώ την προσεχή Κυριακή υπάρχει ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την στιγμή που Ντέσερς δεν είναι είναι διαθέσιμος καθώς βρίσκεται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την αποστολή της Νιγηρίας.