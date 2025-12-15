ΠΑΕ Ολυμπιακός για Ειρήνη Μαρινάκη: «Να έχει καλές αιώνιες θάλασσες» (pic)

Στη γειτονιά των αγγέλων βρίσκεται από σήμερα (15/12) η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αργά το βράδυ η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε την Ειρήνη Μαρινάκη:

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ», ανέφερε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή της.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη εξέδωσε και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:

«Συλλυπητήρια ανακοίνωση

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του ηγέτη του συλλόγου μας, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους οικείους του, ευχόμενη δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».