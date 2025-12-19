Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το βράδυ του Σαββάτου (20/12, 20:30) την Κηφισιά, για την 15η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τους 22 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ντανιέλ Ποντένσε και Αλέξανδρο Πασχαλάκη, όπως και στους Ελ Κααμπί, Μπρούνο που βρίσκονται με τις εθνικές του ομάδες στο Κόπα Άφρικα. Ο Ζέλσον Μάρτινς αν και με ίωση μπήκε στην αποστολή, ωστόσο η κατάστασή του θα επανεξεταστεί ξανά την ημέρα του αγώνα.

Από εκεί και έπειτα, ο Ρεμί Καμπελά βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και τους ανθρώπους της ομάδας, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στη γαλλική Ναντ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιποόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.