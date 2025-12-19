Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Κηφισιά
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στην (20/12, 20:30), για τη 15η αγωνιστική της Super League.
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
- Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το βράδυ του Σαββάτου (20/12, 20:30) την Κηφισιά, για την 15η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τους 22 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ντανιέλ Ποντένσε και Αλέξανδρο Πασχαλάκη, όπως και στους Ελ Κααμπί, Μπρούνο που βρίσκονται με τις εθνικές του ομάδες στο Κόπα Άφρικα. Ο Ζέλσον Μάρτινς αν και με ίωση μπήκε στην αποστολή, ωστόσο η κατάστασή του θα επανεξεταστεί ξανά την ημέρα του αγώνα.
Από εκεί και έπειτα, ο Ρεμί Καμπελά βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και τους ανθρώπους της ομάδας, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στη γαλλική Ναντ.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιποόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
#OLYKIF: The Squad 📋 pic.twitter.com/9Wyw0dZAG7
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 19, 2025
- «Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
- Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
- Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Κηφισιά
- Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
- Απάντησε στον Φλορεντίνο Πέρεθ ο Λαπόρτα: «Ξερνάνε ψέματα, θέλουν να μας καταστρέψουν αλλά δεν θα το επιτρέψουμε»
- Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
- Η κακή εμφάνιση του Μίτσιτς με τον Παναθηναϊκό έφερε αποκαλύψεις: «Υπάρχουν πράγματα που τον ενοχλούν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις