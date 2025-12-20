Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με την Κηφισιά (pic)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενος την Κηφισιά στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Superleague.

Όπως κάθε φορά στις αναμετρήσεις στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», έτσι και τώρα, οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν τη δυναμική στήριξη των οπαδών τους, οι οποίοι δίνουν δυναμικό παρών ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μάλιστα, σε ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι, οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με το γήπεδο να είναι sold out, αφού ενημέρωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός με σχετική της ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα εξαντλήθηκαν.

Η σχετική ανάρτηση: