Νέα μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» με Τσικίνιο (vid)
Ο Πορτογάλος έκανε ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Ο Ολυμπιακός πιέζει την Κηφισιά και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία, αυτή την φορά με τον Τσικίνιο στο 65’.
Ο Πορτογάλος άσος των πειραιωτών βρέθηκε σε καλή θέση, έκανε ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.
Δείτε το ωραίο σουτ του Τσικίνιο:
