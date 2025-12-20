Νέα μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» με Τσικίνιο (vid)

Ο Ολυμπιακός πιέζει την Κηφισιά και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία, αυτή την φορά με τον Τσικίνιο στο 65’.

Ο Πορτογάλος άσος των πειραιωτών βρέθηκε σε καλή θέση, έκανε ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Δείτε το ωραίο σουτ του Τσικίνιο: