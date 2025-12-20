Απείλησε ο Ολυμπιακός με Ροντινέι (vid)

Ο Ολυμπιακός πιέζει την Κηφισιά, ψάχνοντας δεύτερο γκολ και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλή ευκαιρία στο 55’ με τον Ροντινέι.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός των πρωταθλητών έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, βρέθηκε σε καλή θέση και σούταρε από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Δείτε την ευκαιρία των «ερυθρόλευκων»: