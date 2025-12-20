sports betsson
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20 Δεκεμβρίου 2025 | 22:44

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει το τελευταίο ματς του 2025, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν πλήρως, έχασαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες, είχαν 29 τελικές, 18 κόρνερ και 69% κατοχή μπάλας, όμως ήταν ένα από αυτά τα παιχνίδια που η μπάλα δεν… ήθελε να μπει μέσα. Αυτό βεβαίως είναι η μισή αλήθεια του ματς, αφού η άλλη μισή είναι η… κωμωδία που πρόσφερε η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Με σχεδόν 30 λεπτά «νεκρού» χρόνου στο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να περάσουν ουσιαστικά και πρακτικά όλο το δεύτερο ημίχρονο… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, με καθυστερήσεις κάθε 2-3 λεπτά, ιδίως με τον τερματοφύλακά τους, για τον οποίο αναγκαστικά ο διαιτητής πρέπει να περιμένει πριν συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον αγωνιστικό κλεφτοπόλεμο και τις συνεχείς διακοπές, η Κηφισιά εκμεταλλεύθηκε τόσο την επιθετική γκίνια του Ολυμπιακού, όσο και το ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο διαιτητής επέτρεψε τις υπερβολικές καθυστερήσεις και τα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και έφυγε από το Φάληρο πανηγυρίζοντας μια ισοπαλία. Τα γκολ πέτυχαν οι Ταρέμι με πέναλτι στο 17′ και Παντελίδης στο 23′.

Πρώτη φάση και γκολ ο Ολυμπιακός

Το ματς ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ έντονη πίεση στην αντίπαλη άμυνα, την οποία όμως η Κηφισιά έσπαγε εύκολα με καλή κυκλοφορία της μπάλας. Χωρίς ουσιαστικές φάσεις κύλησαν τα πρώτα λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να καταγράφουν ένα σουτ στο 8′ με τον Έμπο, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά. Ο δε Ολυμπιακός, μέχρι το 17′ όταν και κέρδισε το πέναλτι που του πρόσφερε το 1-0, δεν είχε φάσεις, παρότι πάντως είχε τη μπάλα στα πόδια, γυρόφερνε την αντίπαλη περιοχή και κέρδιζε συνεχόμενα κόρνερ.

Στη φάση αυτή, μετά από εκτέλεση φάουλ με πάσα, ο Ταρέμι υποδέχθηκε τη μπάλα, την τσίμπησε στο όριο της περιοχής και πέρασε τον Πέτκοφ ο οποίος τον κλάδεψε με τα δύο πόδια. Ο Ευαγγέλου έδειξε αμέσως τη λευκή βούλα και στο 19′ ο Ιρανός έγραψε το 1-0 με ωραία εκτέλεση στην αριστερή γωνία.

Άμεση ισοφάριση της Κηφισιάς

Άμεση πάντως ήταν η απάντηση των φιλοξενούμενων στο παιχνίδι, αφού στο 23′ η Κηφισιά έκανε αμέσως το 1-1. Πολύ ωραία αντεπίθεση για την ομάδα του Λέτο μετά από αβίαστο λάθος του Ροντινέι, ο Πόμπο με κάθετη έβγαλε τετ-α-τετ τον Παντελίδη που πέρασε στο σπριντ τον Ορτέγκα και εκτέλεσε τον Τζολάκη με πολύ ωραίο σουτ. Ο διεθνής επιθετικός ήταν αυτός που είχε σκοράρει και στο 1-3 του πρώτου γύρου.

Πέντε φάσεις για τους «ερυθρόλευκους» σε ένα τέταρτο

Παρόλο που το πρώτο μισάωρο του αγώνα, πέρα από τα δύο γκολ δεν είχε κάτι άλλο αξιομνημόνευτο, ο ρυθμός του αγώνα ήταν συνολικά καλός, με αρκετή ένταση και δυνατές μονομαχίες. Στο τελευταίο τέταρτο, ωστόσο, ήρθα και οι φάσεις – και ήταν όλες για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν πέντε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθούν ξανά στο σκορ. Στο 31′ ο Γιάρεμτσουκ έφυγε στην κόντρα και μπήκε από διαγώνια θέση στην περιοχή αλλά κόπηκε πάνω στο τετ-α-τετ με σωτήρια επέμβαση του Πέρεθ. Στο 36′ ο Στρεφέτσα αστόχησε ξανά σε τετ-α-τετ μετά από δικό του κλέψιμο. Στο 38′, Μουζακίτης και Ορτέγκα συνδυάστηκαν από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο όμως το σουτ του Πορτογάλου από την καρδιά της άμυνας κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Άουτ πέρασε η δυνατή κεφαλιά του Ρέτσου στο 43′ μετά από κόρνερ του Μουζακίτη και τέλος, στο 44′, ο Στρεφέτσα ήταν ξανά αυτός που αστόχησε σε κοντινό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά άουτ.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, άνοιξε το σκορ, έχασε μεγάλες ευκαιρίες για ένα ακόμη τουλάχιστον, είχε σταθερά τη μπάλα στα πόδια (59%), κέρδισε 10 κόρνερ και κατέγραψε 7 τελικές προσπάθειες, οι πέντε εκ των οποίων τουλάχιστον ήταν καθαρές φάσεις. Η Κηφισιά από την πλευρά της δεν είχε να παρουσιάσει κάτι πέρα από το γκολ, ωστόσο δεν… χρειαζόταν και κάτι περισσότερο, αφού το 1-1 αρκούσε και με το παραπάνω στην ομάδα του Λέτο.

Ο Ολυμπιακός σε θέση επίθεσης, όλη η Κηφισιά στην περιοχή της

Πολύ έντονα πίεσε ξανά από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός, γεμίζοντας την αντίπαλη περιοχή με παίκτες και έχοντας αρκετή υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας. Η Κηφισιά πάλι επέλεξε να μείνει ακόμη πιο πίσω σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο, θέλοντας προφανώς να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερους κενούς χώρους στη μεσαία γραμμή και να εκμεταλλευθεί κάποια κόντρα με τους ταχύτατους επιθετικούς της – όπως στη μοναδική της φάση που έφερε και το 1-1.

Πολύ γρήγορα φάνηκε πάντως ότι η ομάδα του Λέτο δεν είχε καμία… διάθεση να παίξει μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, με πολλές καθυστερήσεις και μια μόνιμη τριπλή γραμμή άμυνας μπροστά στην περιοχή της.

Πολλές χαμένες ευκαιρίες και στο δεύτερο

Με αυτά και με αυτά πάντως, η Κηφισιά… άντεχε στο ματς και ο Ολυμπιακός συνέχιζε να χάνει φάσεις. Στο 52′ ο Ταρέμι για λίγο δεν έκανε το κοντρόλ στην περιοχή για να εκτελέσει, στο 55′ ένα καλό σουτ του Ροντινέι πέρασε άουτ, όπως λίγο έξω κατέληξε και αυτό του Τσικίνιο στο 66′. Εκτός εστίας και η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ στο 67′ μετά από κόρνερ, ενώ στο 75′ ο Ραμίρες απέκρουσε δύσκολα μακρινό σουτ του Γιάρεμτσουκ και τρία λεπτά μετά μπλόκαρε νέο σουτ του Ουκρανού από το ύψος του πέναλτι.

Στο 85′ πια, ο Ουκρανός έχασε και το κοντινό τετ-α-τετ που τον έβγαλε η ωραία μπαλιά του Ζέλσον, σουτάροντας πάνω στον Ραμίρες. Παρότι ο διαιτητής έδωσε 11 λεπτά καθυστερήσεις μετά τις συνεχείς διακοπές για τις… ξάπλες των παικτών της Κηφισιάς, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει στο δεύτερο γκολ, με τους φιλοξενούμενους να «κλέβουν» το αποτέλεσμα (1-1) στο Φάληρο, με μία μόλις φάση σε όλο το ματς…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ό,τι μπορούσε και ό,τι του… επέτρεψαν οι αντίπαλοι με την ανοχή της διαιτησίας, ωστόσο το γεγονός ότι έχασε ένα τσουβάλι κλασικές ευκαιρίες είναι το στοιχείο που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Αυτό που άλλαξε το ματς -προς το χειρότερο- είναι η απόφαση της Κηφισιάς να στέλνει κάθε τρεις και λίγο έναν παίκτη της στο χορτάρι, ώστε να κυλάει το ματς χωρίς να παίζεται ποδόσφαιρο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο χειρότερος του γηπέδου συνολικά δεν είναι βάσει απόδοσης, όμως ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι σίγουρα ο μοιραίος του Ολυμπιακού αφού έχει χάσει τις περισσότερες φάσεις.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Στο 17′ ο Ευαγγέλου έδειξε σωστά αμέσως την λευκή βούλα σε ένα καθαρό «κλάδεμα» πάνω στον Ταρέμι, όμως στην εξέλιξη του αγώνα, έχει αφήσει πάρα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα της Κηφισιάς ατιμώρητα και έχει επιτρέψει στους φιλοξενούμενους να πέφτουν στο έδαφος και να μένουν εκεί όση ώρα θέλουν, χωρίς να τους τιμωρεί με κάρτες σε πολλαπλές περιπτώσεις.

Επιπλέον, στην τελευταία φάση του αγώνα, δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς Ραμίρες έκανε έξοδο (σε κόρνερ των γηπεδούχων) αλλά δεν βρήκε την μπάλα για να την απομακρύνει. Αντιθέτως Αντιθέτως βρήκε τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος προσπαθούσε να πάρει την κεφαλιά.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών), Γεώργιος Χριστοδούλου (Ημαθίας)
Τέταρτος: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Μόνο στη φάση του πέναλτι υπήρξε έλεγχος από το VAR, επιβεβαιώνοντας γρήγορα την αρχική υπόδειξη του διαιτητή.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μέχντι Ταρέμι (19′ πεν.) – Παύλος Παντελίδης (23′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (61′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε (75′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (62′ Μαρτίνς), Γιάρεμτσουκ (85′ Γιαζίτζι), Ταρέμι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα (77′ Χουχούμης), Έμπο (69′ Τζίμας), Ρούμπεν, Ζέρσον Σόουζα (60′ Βιγιαφάνες), Πόμπο, Παντελίδης, Τεττέη (77′ Χριστόπουλος).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η):

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (10/1 – 17:00)
Ατρόμητος – Ολυμπιακός (10/1 – 19:30)

Headlines:
Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε δύο γκολ και μία ασίστ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, χάρτη στην οποία ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ισοπαλία 0-0 για τη Μπράιτον του Κωστούλα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Παράλληλες συνομιλίες 21.12.25

ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο