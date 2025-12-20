Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει το τελευταίο ματς του 2025, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν πλήρως, έχασαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες, είχαν 29 τελικές, 18 κόρνερ και 69% κατοχή μπάλας, όμως ήταν ένα από αυτά τα παιχνίδια που η μπάλα δεν… ήθελε να μπει μέσα. Αυτό βεβαίως είναι η μισή αλήθεια του ματς, αφού η άλλη μισή είναι η… κωμωδία που πρόσφερε η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Με σχεδόν 30 λεπτά «νεκρού» χρόνου στο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να περάσουν ουσιαστικά και πρακτικά όλο το δεύτερο ημίχρονο… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, με καθυστερήσεις κάθε 2-3 λεπτά, ιδίως με τον τερματοφύλακά τους, για τον οποίο αναγκαστικά ο διαιτητής πρέπει να περιμένει πριν συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον αγωνιστικό κλεφτοπόλεμο και τις συνεχείς διακοπές, η Κηφισιά εκμεταλλεύθηκε τόσο την επιθετική γκίνια του Ολυμπιακού, όσο και το ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο διαιτητής επέτρεψε τις υπερβολικές καθυστερήσεις και τα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και έφυγε από το Φάληρο πανηγυρίζοντας μια ισοπαλία. Τα γκολ πέτυχαν οι Ταρέμι με πέναλτι στο 17′ και Παντελίδης στο 23′.

Πρώτη φάση και γκολ ο Ολυμπιακός

Το ματς ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ έντονη πίεση στην αντίπαλη άμυνα, την οποία όμως η Κηφισιά έσπαγε εύκολα με καλή κυκλοφορία της μπάλας. Χωρίς ουσιαστικές φάσεις κύλησαν τα πρώτα λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να καταγράφουν ένα σουτ στο 8′ με τον Έμπο, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά. Ο δε Ολυμπιακός, μέχρι το 17′ όταν και κέρδισε το πέναλτι που του πρόσφερε το 1-0, δεν είχε φάσεις, παρότι πάντως είχε τη μπάλα στα πόδια, γυρόφερνε την αντίπαλη περιοχή και κέρδιζε συνεχόμενα κόρνερ.

Στη φάση αυτή, μετά από εκτέλεση φάουλ με πάσα, ο Ταρέμι υποδέχθηκε τη μπάλα, την τσίμπησε στο όριο της περιοχής και πέρασε τον Πέτκοφ ο οποίος τον κλάδεψε με τα δύο πόδια. Ο Ευαγγέλου έδειξε αμέσως τη λευκή βούλα και στο 19′ ο Ιρανός έγραψε το 1-0 με ωραία εκτέλεση στην αριστερή γωνία.

Άμεση ισοφάριση της Κηφισιάς

Άμεση πάντως ήταν η απάντηση των φιλοξενούμενων στο παιχνίδι, αφού στο 23′ η Κηφισιά έκανε αμέσως το 1-1. Πολύ ωραία αντεπίθεση για την ομάδα του Λέτο μετά από αβίαστο λάθος του Ροντινέι, ο Πόμπο με κάθετη έβγαλε τετ-α-τετ τον Παντελίδη που πέρασε στο σπριντ τον Ορτέγκα και εκτέλεσε τον Τζολάκη με πολύ ωραίο σουτ. Ο διεθνής επιθετικός ήταν αυτός που είχε σκοράρει και στο 1-3 του πρώτου γύρου.

Πέντε φάσεις για τους «ερυθρόλευκους» σε ένα τέταρτο

Παρόλο που το πρώτο μισάωρο του αγώνα, πέρα από τα δύο γκολ δεν είχε κάτι άλλο αξιομνημόνευτο, ο ρυθμός του αγώνα ήταν συνολικά καλός, με αρκετή ένταση και δυνατές μονομαχίες. Στο τελευταίο τέταρτο, ωστόσο, ήρθα και οι φάσεις – και ήταν όλες για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν πέντε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθούν ξανά στο σκορ. Στο 31′ ο Γιάρεμτσουκ έφυγε στην κόντρα και μπήκε από διαγώνια θέση στην περιοχή αλλά κόπηκε πάνω στο τετ-α-τετ με σωτήρια επέμβαση του Πέρεθ. Στο 36′ ο Στρεφέτσα αστόχησε ξανά σε τετ-α-τετ μετά από δικό του κλέψιμο. Στο 38′, Μουζακίτης και Ορτέγκα συνδυάστηκαν από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο όμως το σουτ του Πορτογάλου από την καρδιά της άμυνας κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Άουτ πέρασε η δυνατή κεφαλιά του Ρέτσου στο 43′ μετά από κόρνερ του Μουζακίτη και τέλος, στο 44′, ο Στρεφέτσα ήταν ξανά αυτός που αστόχησε σε κοντινό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά άουτ.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, άνοιξε το σκορ, έχασε μεγάλες ευκαιρίες για ένα ακόμη τουλάχιστον, είχε σταθερά τη μπάλα στα πόδια (59%), κέρδισε 10 κόρνερ και κατέγραψε 7 τελικές προσπάθειες, οι πέντε εκ των οποίων τουλάχιστον ήταν καθαρές φάσεις. Η Κηφισιά από την πλευρά της δεν είχε να παρουσιάσει κάτι πέρα από το γκολ, ωστόσο δεν… χρειαζόταν και κάτι περισσότερο, αφού το 1-1 αρκούσε και με το παραπάνω στην ομάδα του Λέτο.

Ο Ολυμπιακός σε θέση επίθεσης, όλη η Κηφισιά στην περιοχή της

Πολύ έντονα πίεσε ξανά από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός, γεμίζοντας την αντίπαλη περιοχή με παίκτες και έχοντας αρκετή υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας. Η Κηφισιά πάλι επέλεξε να μείνει ακόμη πιο πίσω σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο, θέλοντας προφανώς να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερους κενούς χώρους στη μεσαία γραμμή και να εκμεταλλευθεί κάποια κόντρα με τους ταχύτατους επιθετικούς της – όπως στη μοναδική της φάση που έφερε και το 1-1.

Πολύ γρήγορα φάνηκε πάντως ότι η ομάδα του Λέτο δεν είχε καμία… διάθεση να παίξει μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, με πολλές καθυστερήσεις και μια μόνιμη τριπλή γραμμή άμυνας μπροστά στην περιοχή της.

Πολλές χαμένες ευκαιρίες και στο δεύτερο

Με αυτά και με αυτά πάντως, η Κηφισιά… άντεχε στο ματς και ο Ολυμπιακός συνέχιζε να χάνει φάσεις. Στο 52′ ο Ταρέμι για λίγο δεν έκανε το κοντρόλ στην περιοχή για να εκτελέσει, στο 55′ ένα καλό σουτ του Ροντινέι πέρασε άουτ, όπως λίγο έξω κατέληξε και αυτό του Τσικίνιο στο 66′. Εκτός εστίας και η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ στο 67′ μετά από κόρνερ, ενώ στο 75′ ο Ραμίρες απέκρουσε δύσκολα μακρινό σουτ του Γιάρεμτσουκ και τρία λεπτά μετά μπλόκαρε νέο σουτ του Ουκρανού από το ύψος του πέναλτι.

Στο 85′ πια, ο Ουκρανός έχασε και το κοντινό τετ-α-τετ που τον έβγαλε η ωραία μπαλιά του Ζέλσον, σουτάροντας πάνω στον Ραμίρες. Παρότι ο διαιτητής έδωσε 11 λεπτά καθυστερήσεις μετά τις συνεχείς διακοπές για τις… ξάπλες των παικτών της Κηφισιάς, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει στο δεύτερο γκολ, με τους φιλοξενούμενους να «κλέβουν» το αποτέλεσμα (1-1) στο Φάληρο, με μία μόλις φάση σε όλο το ματς…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ό,τι μπορούσε και ό,τι του… επέτρεψαν οι αντίπαλοι με την ανοχή της διαιτησίας, ωστόσο το γεγονός ότι έχασε ένα τσουβάλι κλασικές ευκαιρίες είναι το στοιχείο που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Αυτό που άλλαξε το ματς -προς το χειρότερο- είναι η απόφαση της Κηφισιάς να στέλνει κάθε τρεις και λίγο έναν παίκτη της στο χορτάρι, ώστε να κυλάει το ματς χωρίς να παίζεται ποδόσφαιρο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο χειρότερος του γηπέδου συνολικά δεν είναι βάσει απόδοσης, όμως ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι σίγουρα ο μοιραίος του Ολυμπιακού αφού έχει χάσει τις περισσότερες φάσεις.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Στο 17′ ο Ευαγγέλου έδειξε σωστά αμέσως την λευκή βούλα σε ένα καθαρό «κλάδεμα» πάνω στον Ταρέμι, όμως στην εξέλιξη του αγώνα, έχει αφήσει πάρα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα της Κηφισιάς ατιμώρητα και έχει επιτρέψει στους φιλοξενούμενους να πέφτουν στο έδαφος και να μένουν εκεί όση ώρα θέλουν, χωρίς να τους τιμωρεί με κάρτες σε πολλαπλές περιπτώσεις.

Επιπλέον, στην τελευταία φάση του αγώνα, δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς Ραμίρες έκανε έξοδο (σε κόρνερ των γηπεδούχων) αλλά δεν βρήκε την μπάλα για να την απομακρύνει. Αντιθέτως Αντιθέτως βρήκε τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος προσπαθούσε να πάρει την κεφαλιά.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών), Γεώργιος Χριστοδούλου (Ημαθίας)

Τέταρτος: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Μόνο στη φάση του πέναλτι υπήρξε έλεγχος από το VAR, επιβεβαιώνοντας γρήγορα την αρχική υπόδειξη του διαιτητή.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μέχντι Ταρέμι (19′ πεν.) – Παύλος Παντελίδης (23′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (61′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε (75′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (62′ Μαρτίνς), Γιάρεμτσουκ (85′ Γιαζίτζι), Ταρέμι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα (77′ Χουχούμης), Έμπο (69′ Τζίμας), Ρούμπεν, Ζέρσον Σόουζα (60′ Βιγιαφάνες), Πόμπο, Παντελίδης, Τεττέη (77′ Χριστόπουλος).

