Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
- Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
- Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
- Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες
- Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους
Με τρεις αναμετρήσεις σε Τρίπολη, Βόλο και Φάληρο άνοιξε η αυλαία για τη 15η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League.
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με αντίπαλο την Κηφισιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν έτσι τους 36 βαθμούς παραμένοντας στην πρώτη θέση, ενώ το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο είναι πλέον στους 18 πόντους.
Ο Άρης κατάφερε να περάσει από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης με 1-0. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν πλέον στους 20 βαθμούς και την 7η θέση, ενώ οι Αρκάδες παραμένουν χαμηλά με 13 πόντους στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Τέλος, ο Βόλος έδωσε μεγάλη μάχη με τον Παναιτωλικό, παίρνοντας ένα πολύτιμο «τρίποντο» αφού επιβλήθηκε με 1-0. Οι Θεσσαλοί έφτασαν έτσι τους 25 πόντους και παραμένουν στην 5η θέση, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν 9οι με 15 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά
21/12 17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
21/12 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ
22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Η βαθμολογία:
- Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 2-0: Δύσκολη νίκη για τη «Βασίλισσα» με «ιστορικό» Εμπαπέ
- Σπουδαίο «διπλό» για την Άρσεναλ στην έδρα της Έβερτον (0-1)
- Γιουβέντους – Ρόμα 2-1: Νικητές στο ντέρμπι οι Μπιανκονέρι
- Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
- Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
- Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (pic)
- Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις