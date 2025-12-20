Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (pic)

Με τρεις αναμετρήσεις σε Τρίπολη, Βόλο και Φάληρο άνοιξε η αυλαία για τη 15η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με αντίπαλο την Κηφισιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν έτσι τους 36 βαθμούς παραμένοντας στην πρώτη θέση, ενώ το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο είναι πλέον στους 18 πόντους.

Ο Άρης κατάφερε να περάσει από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης με 1-0. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν πλέον στους 20 βαθμούς και την 7η θέση, ενώ οι Αρκάδες παραμένουν χαμηλά με 13 πόντους στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τέλος, ο Βόλος έδωσε μεγάλη μάχη με τον Παναιτωλικό, παίρνοντας ένα πολύτιμο «τρίποντο» αφού επιβλήθηκε με 1-0. Οι Θεσσαλοί έφτασαν έτσι τους 25 πόντους και παραμένουν στην 5η θέση, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν 9οι με 15 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά

21/12 17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21/12 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ

22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

Η βαθμολογία: